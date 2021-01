ADM Cloudtech lisati teist aastat Briti Krooni Kommertsteenuste nimekirja

ADM Cloudtech lisati juba teist aastat järjest Briti riiklike kommertsteenuste nimekirja Crown Commercial Services ehk CCS digitulemite ja spetsialistide pakkujana. CCSi partnerstaatus võimaldab ADM Cloudtechil anda oma panus Briti avaliku sektori digitaalse tuleviku kujundamisse.

Digitulemite ja spetsialistide kategooria, kus ADM Cloudtech partneristaatuse saavutas, koosneb neljast osast: digitulem, digispetsialist, kasutajauuring ning kasutajauuringute osalejad. Digitulemi kategooria võimaldab sinna kuuluvatel ettevõtetel pakkuda teenust koos tiimiga. See hõlmab kõike alates disainist, turvalisusest ja arendamisest kuni kasutajatoe -ja kogemuseni.

Digispetsialisti kategooria eesmärk on rakendada ekspertide oskuseid mõne projekti kindlas osas. Siia alla kuuluvad rolliliselt näiteks juhendajad, analüütikud, arendajad, tootejuhid, kvaliteedi tagamise eksperdid, arhitektid ja teised.

ADM Cloudtech saab nüüd edukalt teha pakkumisi tulemite ja spetsialistide hangetele, kaasates enam kui 180 enda eksperti Eestis ja Suurbritanniast.

"Pilve- ja digivaldkonna ekspertidena on meil väga hea meel pälvida juba teist aastast järjest võimalus olla Briti avalikule sektorile toeks nende digitaalsel teekonnal. Eelised, mida see raamistik ADM Cloudtechile pakub, on selge arusaam projekti mahust, ajalisest raamist ning eelarvest. Nii saame veelgi kindlamalt tagada, et meie fookus püsib teenuse disainil ning selle õigeaegsel valmimisel. Ootame juba pikisilmi võimalust aidata Suurbritannia avalikul sektoril tuleviku jaoks valmis olla," ütles ADM Cloudtech Suurbritannia esinduse juht Kevin London.

Briti avaliku sektori organisatsioonid saavad tänu CCS raamistikule hõlpsasti valida oma projektide teostamiseks sobivaima ettevõte, kes vastab täpselt nende nõuetele nii tehniliselt kui ka kultuuriliselt ja eelarveliselt.

"Tegemist on digitaalse platvormiga ja tänu sellele sobib enamike hangete puhul ka kaugtöö pakkumine. Ja see on eriti oluline endiselt kestva COVID-19 pandeemia tõttu, mis piirab nii reisimist kui näost-näkku kohtumisi," ütles Kevin London.

2018., 2019. ja 2020. aastal võitis ADM Cloudtech Suurbritannia valitsuse pilveteenuste raamhanked.

Digitulemite ja spetsialistide raamistik (DOS ehk Digital Outcomes and Specialist) paikneb nn. UK Digitaalsel Turuplatsil otse G-Cloud teenuse juures. DOS raamistik on mõeldud digitaalsete meeskondade või indiviidide hangeteks, tihtipeale käsikäes majasiseste tarnemeeskondadega. DOS raamistikus pakutavaid võimalusi reklaamitakse avalikult - pakkujad peavad kõigest neid otsima ning tegema pakkumisi avatud hangetele. Tänaseks on DOS ÜK keskvalitsuse jaoks peamine viis nende oskuste ja teenuste sisse ostmiseks, mida neil on vaja digitaalsete meeskondade loomiseks.