Eesti saatkonnad ootavad innovatiivseid ettevõtteid ja tulevasi arhitekte Ideetalgutele

Välisministeerium ja Tehnopol on algatanud projekti, mille raames luuakse üheksa Eesti saatkonna juurde innovaatilisi lahendusi tutvustavate esindusruumide ehk innovatsioonipesade kavandid. Pesade kontseptsioonide loomiseks toimuvad 18.-20. veebruaril ideetalgud, kuhu oodatakse osalema nii innovaatilisi lahendusi loovaid ettevõtteid kui ka sisearhitektuuri, disaini ja IT valdkonnas töötavaid/õppivaid inimesi.

Innovatsioonipesade ehk Eesti riigi avalike esitlusruumide eesmärk on tutvustada maailmale Eestis loodud nüüdisaegseid lahendusi nii ettevõtluse kui loomemajanduse poolelt ning edendada nende eksporti asukohariikides ja tuua välisinvesteeringuid Eestisse.

Ideetalgutel osalevad tiimid mõtlevad iga asukoha jaoks välja erilahenduse, mis määrab vastavale innovatsioonipesale nii sisu (eksponeeritavad ettevõtted) kui ka vormi (ruumilise lahenduse). Esindusruumid on plaanitud üheksasse linna: Tokyo, Toronto, Berliin, London, Soul, Riia, Nairobi, Abu Dhabi ja Singapur.

Ideetalgutel töötavad tiimid viieliikmelistes meeskondades, kuhu on koondatud Eesti ettevõtlusmaastiku ja loomevaldkonna innovaatilised esindajad ning nii praegused kui ka tulevased eksperdid arhitektuuri, disaini ja IT valdkonnast. Lahendusi hindab valdkondlikest ekspertidest kokkupandud žürii, premeerides esikohta 5000 euroga, teist kohta 3000 euroga ja kolmandat 1500 euroga. Esikolmiku väliselt tunnustatakse parimaid ergutuspreemiatega.

„Välismajanduse suuna tugevdamise eesmärgil otsib välisministeerium võimalusi luua Eesti välisesinduste juurde avalikud esindusruumid, et Eesti ettevõtetel oleks välismaal hõlpsam kohtumisi ja oma tegevust korraldada ning seeläbi ka Eestit laiemalt tutvustada,” selgitas välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Andres Rundu.

Esimesed ruumid on juba valitud Riia ja Souli esinduste juurde, kuid teiste planeeritud esitluskeskuste puhul on kõik veel ideede tasandil. Rundu sõnul on välisministeeriumi soov ühiste huvide esindamiseks ja parima lõpptulemuse saavutamiseks kaasata erasektori esindajad protsessi juba algusfaasis.

“See johtub ka arusaamast, et parimad Eesti digi ja ka muude valdkondade innovaatilised lahendused on sündinud avaliku ja erasektori koostöös. Ideetalgud pakuvad taaskord võimaluse otsida ühiselt lahendusi, mis aitaksid luua Eesti jaoks kõige paremini toimivad innovatsioonipesad,“ lisas Rundu.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol äriarendusüksuse juhi Martin Goroško sõnul on ideetalgute korraldamine vajalik ja oluline: „Tehnopoli üheks eesmärgiks on toetada Eesti tehnoloogiaettevõtete ja innovatsiooni eksporti. Ideetalgutega loodavad esindusruumid tekitavad tugeva silla ettevõtete soovide ja võimaluste vahele.“ Ta lisas, et mida tugevamad on osalevad tiimid, seda esinduslikumad on Eesti innovatsiooni tutvustavad lahendused.

Lisainfot osalemise kohta leiab projekti kodulehelt.