Muuda oma mängurinurk koduseks kasiinoks!

Aina rohkem on populaarsust kogunud online-kasiinod ja muud veebipõhised mängud. Üheks põhjuseks on kindlasti tehnoloogia pidurdamatult kiire areng. Mööda ei saa vaadata ka karantiinimeetmetest, mis on inimesed üha enam kodust meelelahutust otsima pannud.

Telefoniekraan ja kodune arvuti ei pruugi anda edasi päris kasiino tunnet. Nii mõnegi nutika lahendusega ning vähese fantaasiaga saad siiski muuta oma mängurinurga minikasiinoks koos kõikide vilede ja tuledega. Vaatame üle, millised lahendused annavad sulle võimaluse tunda end kui tõelises kasiinos!

Loo endale meeldiv keskkond

Kõigepealt tasuks üle vaadata, milline on sinu tulevase minikasiino asukoht toas. Soovitatav on kujundada arvutilaua taust just selliseks, mis sulle meeldib. Kui soovid, et sinu minikasiinos valitseksid troopilised võnked, siis loo endale vastava temaatiliste tapeetide või seinakaunistuste abil kaunis mererannaga taust. Et ümbrus tunduks veelgi tõetruum, võid tuua koju mõne troopilise toataime või palmi.

Võid oma minikasiino kujundada näiteks Egiptuse stiilis, mis on omane paljudele kasiinodele üle maailma. Slotimängud Book of Ra või Legacy of Egypt on ideaalsed antiikse Egiptuse hõngu tekitamiseks.

Häid mõtteid kasiinotemaatika valimiseks saad Eesti kasiino veebilehe vahendusel. Kogu huvitavaid ideid ja käepäraste vahenditega saad muuta oma toa või arvutinurga visuaalset väljanägemist ning see ei pea olema ülemäära kulukas ettevõtmine.

Arvutitarvikud ja lisaseadmed

Veebipõhiste mängude ja online-kasiinode huvilisena veedad arvuti ees istudes palju aega. Muuda mängukeskkond enda jaoks mugavamaks! Paigalda oma arvutile kaks ekraani, et sul oleks võimalik jälgida mänge mitmelt ekraanilt. Levinud on ka kolme ekraani paigaldamine, kus üks peaekraan asub otse ees ning teised kaks külgedel.

Samuti on saadaval erineva kuju ning disainiga hiirematte, mis sobituvad sinu valitud temaatikaga. Sobiva tehnilise varustuse oma minikasiino tuunimiseks leiad siit. See loob juba virtuaalse kasiino meeleolu palju enam kui üksainus ekraan.

Veel on sul võimalus mängida valgusega: alates taustvalgustusega klaviatuuri kuni LED-riba valgustite soetamisest näiteks arvutilaua serva.

VR-kasiino kui kasiinode lähitulevik

Online-kasiinod proovivad juba praegu tuua mängijateni reaalset mängukogemust live-kasiino lauamängude ja ruleti voogedastuse kaudu. Lähiajal aga on oodata veel sammu edasi VR-kasiinode näol.

VR-kasiinod on maailmas juba kanda kinnitanud – esimesed 3D slotimängud on juba kasutusel. Millal virtuaalreaalsusega kasiinomängud Eesti kasiinodesse jõuavad, on vaid aja küsimus.

VR-mängude mängimiseks on sul kindlasti vaja võimsat arvutit ning peaseadet. Sõltuvalt soovitud kogemusest võid vajada ka erinevaid lisatarvikuid: puldid, andmekindad, spetsiaalsed mütsid ja muu tehnika. Tõsi, VR-tehnika on kallis - kulutused vajamineva tehnika peale võivad küündida tuhande euro ringi.

Sinu maailm – sinu reeglid

Hobid ja vaba aeg pärast tööd on see, mida soovime kõige enam nautida. See on hetk argipäevast väljalülitamiseks, mis annab võimaluse minna hoopis teise maailma. Kuni virtuaalreaalsusel põhinevad kasiinomängud meieni jõuavad, kasuta ära kõiki reaalse elu võimalusi meelelahutusliku atmosfääri loomiseks.

Muutes oma mängurinurga minikasiinoks, saad veeta aega omaenda koduses oaasis, kus kehtivad sinu reeglid ja sõpru võib külla kutsuda piiranguteta.