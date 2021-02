Need on kõige kuumemad AliExpressist tellitud kaubad

(Sisuturundus)

AliExpress on eestlaste seas üks populaarsemaid Hiina e-poode, kust tulevad kaubad kohale ja mõnikord isegi kiirelt otselennuga või Euroopa ladudest. Saidi omapäraks on nagu põhisaidil Alibaba´l see, et hind selgub alles tellimise käigus. Veebi vaadates näed esialgu hinnavahemikku. Kuigi seal tunduvad mõnikord hinnad lausa müstiliselt odavad, on siiski lõpuks kõiki vajalikke valikuid tehes ka lõpphind Eestisse tellides väga soodne.

Siin on mõned tooted, mis on välja valitud Eestisse tellitud kaupade edetabelist. Kogu edetabel pole ehk nii huvitav, sest mobiiliümbriseid, ekraanikaitseid, ehteid ja igasuguseid pisividinaid tellitakse väga palju. Valisime välja mõned, mis võiksid just tehnoloogiahuvilisele huvitavamad olla.

USB Hub 3.0

See USB Hub-kaardilugeja on väga populaarne oma soodsa hinna tõttu - kuus USB pesa ja TF / SD kaartide lugeja maksab vaid (alates) 1,27 eurot. Ehk siis praktiliselt niisama. Soodushind kehtib 26. veebruarini.

Hub sobib nii Mac-ile kui PC-le. tegemist on USB 2.0 pesadega ehk kiirusega kuni 480 Mbit/s. Kui tahad USB 3.0 HUB-i, siis sealtsamast saba valida ka kolme USB 3.0 pesaga Hub-i, mis maksab... vähem.

Baseus FM Transmitter

Baseus FM Transmitter (11,17 eurot) on hea abivahend autosse, eriti just vanemasse, kus muusikakeskus pole nii tasemel, kui tahaksid ning kui ikkagi tahaksid ise kõlaritesse oma muusikat näiteks nutitelefonist või USB mälupulgalt saata.

See on nagu šveitsi nuga paljude erinevate funktsioonidega: Bluetooth-vastuvõtja, mis saadab edasi FM sagedustel sinu autoraadiosse, USB-laadija (kahe pesaga), ühenupulise juhtimisega. Nimelt on seadme ülemine silinder vajutatav ja pööratav - vajutades saad lugusid vahetada, pöörates jaama sagedust muuta, kuhu muusika autoraadiosse saadetakse või helivaljuse muutmiseks. Isegi käed-vabad mobiilikõneks sobib see seade - vajuta kõne vastuvõtmiseks ja heli lastakse autoraadiosse.

Juhtmevaba arvutihiir Ni

Lihtne ja soodne arvutihiir (2,76 eurot) on saadaval erinevates värvitoonides, töötab 2,4 GHz sagedusel ja kasutab USB adapterit arvutiga ühendamiseks. Reguleerida saab tundlikkust eraldi DPI nupuga, olemas on lisanupud nii brauseris edasi kui tagasi liikumiseks ning muidugi rullik. Kokku on kuus nuppu. Töötab kahe AAA patareiga, mis sellise hinna juures pole komplektis. Eraldusvõime on kuni 2000 dpi.

Wireless Earphones Bluetooth V5.0 TWS

Miks osta need kapsliga kõrvasisesed juhtmevabad klapid ligi 12 euro eest? Ilmselt sellepärast, et nende tegelik hind on 76,53 eurot ja -84% soodustus kehtib 26. veebruarini. Kui ostad kaks, saad hinnas 1% alla, kui ostad kolm, saad alla 5%. Kohaletoimetamine Hiinast Eestisse on 1,35 eurot. Lingilt leiad kõik tehnilised andmed, sealhulgas selle, et klapid ise kestavad 5 tundi ning laadimiskapsel on nii võimas, et seda saab kasutada ka akupangana.

PCT-213 kaabliühendajad

Elektriseadmete kategooriast leiab kaabliühendajate komplekti, mis on populaarne ja lihtne kasutada. PCT-213 (50 tk 6,65 eurot) on kolme kaabli ühendamiseks, aga valida saab sama toote alt ka teisi konfiguratsioone.