Haridusteemalisel häkatonil selgusid viis parimat iduettevõtet

Järsk üleminek koduõppele tegi koroonakriisis selgeks põhilised kitsaskohad digiõppes ning pani mitmeid inimesi mõtlema uusi lahendusi haridussektori jaoks. Haridushäki tulemusena lisandub Eesti turule viis uut iduettevõtet.

Novembri alguses toimus Startup Estonia ning Haridus- ja Noorteameti koostöös häkaton, et edendada haridusmaastikku uuenduslike ja kestlike ideedega. Ürituse käigus arendasid tiimid oma ideedest toote või teenuse prototüübid. Sellele järgnes praktiline ja mitmekülgne koolitusprogramm Tehnopol Startup Inkubaatoris, kus kogenud mentorite toel valmistusid tiimid ettevõtlusmaastikule sisenemiseks.

Kokku läbis kahekuulise mentorprogrammi viis tiimi:

Academics – rakendus enda vaimse tervise eest hoolitsemiseks ning enesejuhtimiseks, mille puhul on kasutatakse mängustamiselemente. eCheiron – andmebaas, mis aitab koolidel leida enda jaoks sobivad veebiplatvormid ja digitaalsed tööriistad õppetööks. Rich Kid – digitaalne rahatarkuse õpetamise rakendus lastele. Smart Bites – õpiabiplatvorm, mis toob omavahel kokku lapsed ja õpetajad. TEMU – personaalne digiõpik tervishoiumuuseumi jaoks, mis aitab muuseumikülastuse kogemust rikastada.

Startup Estonia haridustehnoloogia valdkonna projektijuht Inga Kõue leiab, et kuigi Eestis on digivõimaluste kasutuselevõtt hariduses heal järjel, on veel palju tühimikke, mida iduettevõtted täita saavad. Ta selgitab: „Meil on suured ootused just Eestis loodud lahenduste jaoks, mis arvestavad ennekõike meie haridussüsteemi vajadusi ja tulevikuvisioone ning on samas ka eksporditavad teistesse riikidesse. Uute Eesti EdTechide tekkimisele kaasa aitamisega soovime lahendada probleemi, kus õpetajatele jääb aeg põhitööks ehk õpetamiseks, mitte niivõrd uute materjalide loomeks.“

Kõue lisab, et kahtlemata on õpetajate loodud materjalid väärtuslikud, aga kui lisada juurde professionaalne tootearendus ja ärivõimalused, on meil võimalus aidata kaasa jätkusuutlikemate lahenduste tekkele, tuues kasu Eesti majandusele laiemalt.

Tehnopol Startup Inkubaatori juht Kadri Tammai sõnul on haridusvaldkond hakanud üha suuremat hulka inimesi mõjutama. „Möödunud aasta jooksul on kõik lapsevanemad, õpetajad ja eelkõige muidugi lapsed pistnud rinda digitaalse õppega. Valdkond, mis puudutas varasemalt vaid väheseid, oli ühtäkki meie kõigi kodudes,“ sõnas Tammai.

Tammai sõnul ilmnes, et paljudele lastele sobis distantsõpe isegi paremini ning võimalus tegutseda omas tempos tegi paljudel meele rõõmsaks. „Samas paraku nägime palju ka seda, kuidas mitmete erinevate digitaalsete platvormide kasutamine ajas väikesed õppurid segadusse ja vanemate stressitase üha tõusis. Üks on selge – haridustehnoloogia valdkond vajab Eestis muutust ning meil on suurepärane võimalus olla riigina siin suunanäitajaks. Seepärast asus Startup Inkubaator ka häkatoni tiime toetama, et veel enam toetada innovaatiliste tehnoloogiaettevõtete teket Eestis,“ ütles Tammai.

ECheironi tiimiliige ja Kose Gümnaasiumi arendusjuht Cathy Sildver selgitas, et nende tiim arendab otsingumootorit, mis oleks sillaks õpetajate, kooli ja haridusplatvormide vahel. „Meie lahendus võimaldab õpetajal platvorme võrrelda ja anda tagasisidet, haridustehnoloogil omada ülevaadet õpetaja digitaalse tööriistakasti sisust ja teda sealjuures personaalselt toetada, samuti lihtsustab eCheiron oluliselt kooli eelarvelisi protsesse,“ täpsustas Sildver.

„Programmis osalemine on andnud meie tiimile häid sisendeid edasisteks tegevusteks prototüübi loomisel ja oma idee turundamisel. eCheiron on hetkel arendusjärgus, käimas on koostöö ja valideerimine õpetajate, teenusepakkujate ning koolidega, kuid juba õige pea saavad esimesed kasutajad eCheironi platvormi uudistada,“ sõnas ta. Sildver lisas, et mentoritelt ja žüriilt saadud tagasiside annab neile kinnitust, et loodav platvorm on vajalik ning et üheskoos on võimalik panustada hariduse arengusse nii Eestis kui globaalselt.