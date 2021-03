LG teeb oma webOS nutiteleriplatvormi kättesaadavaks ka teistele teleribrändidele

Kui nutitelefonides on asi üsna lihtne ja turg jagatud paari suurema vahel, siis nutitelerite maailmas on pilt kirjum, peale Android TV on teised platvormid olnud ikka pigem kiivalt tootja enda suletud süsteemid. Elektroonikafirma LG teatas, et teeb nüüdsest oma populaarse webOS nutiteleriplatvormi (mis algselt oli ka mõeldud nutiseadmete tootjaüleseks platvormiks) kättesaadavaks ka teistele teleribrändidele.

Sellega laieneb LG tegevusala, ulatudes telerite tootmisest nüüd ka tõsisema tarkvaraarenduseni.

WebOS-i partneriks on hakanud juba üle kahekümne telekatootja kogu maailmast, sealhulgas sellised kaubamärgid nagu RCA, Ayonz ja Konka, mille hulka on lähitulevikus lisandumas veel teisigi. WebOS-i ökosüsteemi toetavad paljude teiste seas ka sellised tehnoloogiapartnerid nagu Realtek, Nuance, Gracenote, CEVA ja Universal Electronics.

WebOS on pakkunud teleriomanikele intuitiivset kasutajaliidest juba aastast 2014. WebOS TV litsentsiomanikud saavad tuttava ja tunnustatud UX-disainiga süsteemi soetada koos selle juurde kuuluva funktsioonide paketiga, mille hulgas on nii häälotsing ja -juhtimine, tehisintellektil põhinevad algoritmid ja lihtne ühenduvus, mille poolest on webOS pälvinud tunnustuse. LG webOS TV abil saavad partnerid ligipääsu ka mitmesugustele sisuvalikutele, sh ligipääsu ülemaailmsetele voogedastusplatvormidele Netflix, YouTube, Amazon Prime Video ja spordile keskendunud striiminguplatvorm DAZN, samuti saab ligipääsu LG enda premium-sisu edastavale tasuta teenusele LG Channels.

Ühilduvate telerimudelite juurde kuulub ka Magic Motion pult.