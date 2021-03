Konkursi #MyGalileoSolution esimese auhinna sai endale meeskond 10Lines Eestist

Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) konkursi #MyGalileoSolution esimese auhinna pälvis 10Linesi meeskond Eestist. Meeskond töötas välja autonoomse parkimiskoha märgistamise lahenduse, mis kasutab Euroopa ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi Galileo täiendavat täpsust.

Nagu kombeks, toimus konkurss ja võitjate väljakuulutamine virtuaalselt. Pärast elavat arutelu valis žürii välja mõlema konkursi võitjarühmad, tuginedes lisaks Galileo programmi peamiste eristustegurite uuenduslikule kasutamisele ka rühmade turule suunatud lähenemisviisile ja toodete laialdase kasutuselevõtu potentsiaalile.

Võitjarühmad kuulutati välja ettevõtluspäeval, mille GSA korraldas 2. märtsil.

Konkursil MyGalileoDrone sai esimese auhinna Abzero rühm (Itaalia) ainulaadse meditsiinikaupade autonoomse tarne jälituse lahenduse Nautilus eest. Teise koha saavutas Spectralight (Poola) väli-vabaaja rakenduse SpectraDrone eest. ThunderFly (Tšehhi Vabariik) sai kolmanda auhinna kohapeal atmosfäärimõõtmisi tegeva süsteemi TF-ATMON eest ning neljanda auhinna sai Raytrack (Hispaania) süsteemi 5GBeamCheck eest, mis testib 5Gantenne mehitamata õhusõiduki abil.

Võitjarühm sai 100 000 eurot, teise koha rühm sai 60 000 eurot, kolmas koht 40 000 eurot ning neljas 30 000 eurot.

Konkursi MyGalileoSolution osas Track 1 (ideest prototüübini) sai esimese koha süsteem VisionAnchor (Sloveenia) , mis on maailma esimene ankru-videoseiresüsteem laevadele, teise auhinna sai mäng BitPet (Norra), mis on liitreaalsuse mobiilimäng, milles iga mängija hooldab digilemmiklooma, ja kolmas auhind vahendile BeeLive (Kreeka), mis on mesinike otsustamisja sotsiaalse võrgustumise vahend, mis põhineb GNSS-funktsiooniga seadmetel.

Samas olid konkursiosas Track 2 (prototüüpist tooteni) kolm parimat rühma järgmised: esimese koha sai 10Lines (Eesti) parkimiskoha autonoomse märkimise lahenduste eest, järgnesid teisel kohal VLabs (Šveits) georuumiliste andmete sentimeetri täpsusega visualiseerimise, mõõtmise ja muutmise liitreaalsuslahenduse eest ja kolmandal kohal Lympik Oculus (Austria) spordianalüüsi rakenduse eest.

MyGalileoSolution on seni suurim GSA korraldatud konkurss, mille auhinnafond on peaaegu 1,5 miljonit eurot, mis jagatakse 50 rühma vahel, sealhulgas kuus finalisti, ning auhinnad on 15 000–60 000 eurot. Galileo programmi kasutuselevõtu edendamine Ettevõtluspäeval esitlesid mõlema konkursi parimad osalejad oma rakendusi ja tutvustasid oma ideid pärast võitjarühmade väljakuulutamist ja auhindade andmist. „Selle aasta konkurss oli erakordne ja õnnitlen kõiki võitjaid võidu puhul,“ ütles GSA tegevdirektor Rodrigo da Costa. „Konkurssidel MyGalileoSolution ja MyGalileoDrone on tähtis roll Galileo programmi kasutuselevõtu edendamisel paljudes turusegmentides. GSA ja tulevikus EUSPA peamine roll on suurendada ELi järgtööstuse konkurentsivõimet, toetades novaatoreid, VKEsid ja idufirmasid. Mõlemad konkursid aitavad meil täita just seda ülesannet,“ lisas ta.

Vaata videot: