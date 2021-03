Telia liikuvusanalüüs: koolivaheajal hajusid inimesed üle Eesti laiali

Talvisel koolivaheajal ehk vahemikus 22.-28. veebruarini langes inimeste liikumisaktiivsus küll suuremates linnades, kuid kasvas linnade ja maakondade vaheline liikumine, selgub Telia liikuvusanalüüsist.

Telia Eesti ärikliendiüksuse juhi Holger Haljandi sõnul langes koolivaheaja nädalal Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas inimeste linnasisene liikumisaktiivsus kokku ca 20%. Samuti oli näha, et vähenesid inimeste tööalased liikumised linnade ja nende lähiümbruse vahel.

„Samal ajal kasvas märgatavalt linnade ja maakondade vaheline liikumine ning tavapärasest rohkem sõideti näiteks Tallinnast Lõuna-Eestisse ja saartele, Tartust saartele ning Pärnust Kihnusse. See lubab eeldada, et pered sõitsid koolivaheaja nädalal nii oma maakodudesse kui harrastasid siseturismi,“ lisas Haljand.

Näiteks Tallinna ja Hiiumaa vaheline liikumine kasvas koolivaheaja nädalal võrreldes eelnenud nädalaga 31%, Tallinna ja Muhu vaheline liikumine kerkis 64% ning Pärnu ja Kihnu vaheline liikumisaktiivsus kasvas 30%. Tartu inimeste liikumisaktiivsus kasvas kõige enam aga näiteks Kose valla suunas (+88%) ja Anija valla suunas (+68%).

Reisid Hiiumaale. Reisid Narvasse. Reisid Tallinna.

Lisatud graafikutelt on näha, et koolivaheaja nädalal (22.- 28. veebruar) kasvas reiside hulk näiteks Hiiumaa ja Narva suunas vastavalt 22% ja 13%. Reiside hulk Tallinna suunas aga vähenes samal ajal 13%.

Tulenevalt olukorrast hakkab Telia avaldama igal nädalal värskeid liikuvusanalüüse, et hinnata piirangute mõju ühiskonnale.

Telia liikuvusanalüüsi koostamisel on kasutatud Telia Crowd Insights platvormi, mis võimaldab analüüsida mobiilivõrgu anonüümsete koondandmete põhjal üldisi grupeeritud liikumismustreid, samuti liikumisharjumuste muutust. Ühegi konkreetse inimese asukoht ega liikumismustrid pole seejuures nähtavad ega ka tuvastatavad, kuna kasutatud on üksnes anonüümitud ja grupeeritud koondandmeid ning tagatud on lahenduse vastavus isikuandmete kaitset käsitlevates seadustes toodud nõuetele.

Telia Crowd Insights platvorm on kasutusel ka kõikides Skandinaaviamaades (Soomes, Rootsis, Norras, Taanis), kus Telia Company tegutseb.