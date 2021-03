Philips tõi välja uued puuteekraanid infopunkti ja iseteenindusterminali

Puuteekraane väga tihti just kontorilauale ei panda, aga neil on oma koht, kus kasutada. Philipsi Advanced In-Cell Touch puuteekraanisari (B1TC) on mõeldud kasutuseks nõudlikesse rohkem ärilise eesmärgiga oludesse. Näiteks mõned kasutusjuhud nõuavad väga spetsiifilisi, vastupidavaid puuteekraane, nagu avalikud infopunktid, infokioskid ja kaupluste

iseteenindusterminalid. Sellistesse kohtadesse toobki Philips turule uued integreeritavad puuteekraanid (B1TFL sari), mis on tugevad ja mõeldud avalikuks kasutuseks.

Uues B1TC-sarjas on kaks mudelit: 23,8-tolline (60,5 cm diagonaaliga) 242B1TC ja 21,5-tolline (54,6 cm diagonaaliga) 222B1TC. Need põhinevad Advanced In-Cell Touch (AIT) tehnoloogial ning projektsioonmahtuvuslikul puutetundlikkusel, mis tagab parema ülekande ja reageerimiskiiruse, pakkudes kuni 10-punktist puutetundlikkust.

In-Cell Touch tehnoloogia võimaldab õhukest, kolmest küljest raamita disaini ning IPS-tehnoloogia annab laiad vaatenurgad. Ekraanil on läikimisvastane kate, mis koos Full HD eraldusvõimega tagab parema ekraanipildi. Monitori 3H-taseme vastupidavus kaitseb seda kriimustuste eest. Kiirem puutetundlikkus vastab era- või haridusasutuse vajadustele,

muuhulgas tänu sellele, et seade on isehäälestuv Windows 10 ning mitme Androidi ja Linuxi versiooniga.

Uus B1TFL-sari koosneb neljast mudelist: 23,8-tolline (60,5 cm) 242B1TFL, 21,5-tolline (54,6 cm) 222B1TFL, 17-tolline (43,2 cm) 172B1TFL ja 15-tolline (38,1 cm) 152B1TFL. Kõigil kuvaritel kasutatakse sujuva reageerivuse saavutamiseks projektsioonmahtuvuslikku (P-Cap) puutetehnoloogiat, mis võimaldab hõlpsalt 10-punktilist puutetundlikkust. Tehnoloogia töötab nii sõrmede kui ka kinnastega, mis muudab selle eriti sobivaks avalikku ruumi.

Seadmete teine eripäraks on 7H-taseme kriimustuskindlusega servast servani katteklaas, mis on oluline ohutuks ja vastupidavaks puutepinna kasutamiseks avalikus kohas ning ka hõlpsamaks puhastamiseks või desinfitseerimiseks nii sise- kui välitingimustes. Kirkas valguses või päikese käes mugavaks jälgimiseks võimaldavad kuvarid 350- (242B1TFL) kuni 450-nitist (152B1TFL) eredust, kasutatavust lisab läikimisvastane kate.

Kõik neli mudelit on IP65 standardile vastava kaitseklassiga (ainult esikülg) ning külgedele paigaldatud isolatsioonivaht kaitseb seadet vee ja tolmu eest. Samuti on monitorid valmis ööpäevaringselt järjest töötama ja olema pidevalt sisse lülitatud.

Uutel puuteekraanidel on platvormivaheline ühilduvus Windowsi, Androidi ja Linuxi erinevate versioonidega. B1TCsarjal on VGA-, HDMI- ja DisplayPort´i sisend, samuti kolm USB-A 3.1-pesa (üks kiirlaadimise toega). B1TFL-sari on varustatud VGA-, DVI-, HDMI- ja DisplayPort-sisendi ning sisseehitatud USB-jaoturiga (2x USB-A 3.1) täiendava riistvara ja toiteseadmete ühendamiseks. Integreeritavaid mudeleid saab paigaldada horisontaal-, vertikaal- ja püstasendisse.

Enamikesse paigalduskohtadesse sobiv paigaldussüsteem võimaldab kasutada VESA kinnitusi ja L-kronsteinide süsteemi (kuulub komplekti). Juhtmega kaugjuhtimispult juhib ekraanimenüüd, mis tagab lihtsa hoolduse ja toe ka pärast paigaldamist.

Advanced In-Cell mudelid on loodud vastama erinevatele standarditele ning kasutavad kolmeküljelist raamita ja õhukest disaini ning Z-kujulist kahe hingega alusega

monitorijalga SmartStand, mida on kasutajal lihtne oma vajaduse ja soovi järgi sättida. Saadaval on ka VESA-kinnitus.

Sobiva ekraani valimisel mängivad sertifikaadid ostja jaoks olulist rolli, seda eriti avalikesse ruumidesse paigaldamise puhul. Sertifikaadid tagavad tavaliselt sageda ja teinekord ka karmi kasutuste jaoks vajaliku kvaliteedi- ja kaitsetaseme. B1TFL sarjal on ohutust ja elektroonilisi ohte puudutavad põhisertifikaadid. Lisaks on seadmed sertifitseeritud EMI B-klassis.

B1TC-sarja monitorid kasutavad silmasõbralikku LowBlue režiimi, värelemisvastast tehnoloogiat Flicker-Free ning mugavaks vaatamiseks sobivat ja paberile sarnanevat EasyRead´i. Lisaks on seade ohutu, olles ES, TCO, EPEAT, TÜV ja TÜV Eye Comforti poolt täielikult sertifitseeritud.

Hinnad ja saadavus:

Mudel Saadaval

alates Soovituslik

hind 152B1TFL mai 2021 399 € 172B1TFL mai 2021 449 € 222B1TFL aprill 2021 459 € 242B1TFL mai 2021 469 € 242B1TC aprill 2021 309€ 222B1TC juuni 2021 279 €

L