Tehnopol loob Startup Inkubaatori juurde investeerimisfirma Tehnopol Ventures

Tehnopol Ventures asub hindama iduettevõtete investeeringuvalmidust ning haldama Startup Inkubaatori optsioone ja osalusi iduettevõtetes. Tulevikuperspektiivina nähakse fondi jaoks ka rahaliste investeeringute tegemist.

Tehnopol Ventures on tihedalt seotud Startup Inkubaatoriga, mis aitab varajase faasi iduettevõtetel kasvada mentorluse ja äritoe abil. Startup Inkubaatori programmis osalemise eest ei küsita iduettevõtetelt rahalist tasu, selle asemel lepitakse kokku 2%-lises osalusoptsioonis, mida hakkab edaspidi haldama Tehnopol Ventures. Samuti hakkab Ventures pakkuma vendor due diligence teenust, aidates varajase faasi investorite jaoks hinnata ettevõtte finantse, meeskonda, toodet ja turupotentsiaali, toimides seega kvaliteedimärgina.

Startup Inkubaatori juhi ja Tehnopol Ventures juhatuse liikme Kadri Tammai sõnul on Tehnopol Ventures järgmine loogiline samm ettevõtete pikaajalise toetamise teekonnal. „Meie siht iduettevõtete toetamisel ei ole kiire majanduslik kasu – oleme väga tugeva missioonitundega äriinkubaator, mis aitab läbida ettevõtluse keerulist algfaasi. Selleks pakume pikemat ja põhjalikumat programmi ning jääme väikeinvestorina poolaktiivsesse rolli, et aidata kaasa ka järgmistes investeerimisringides,“ sõnas Tammai.

Vaadates Startup Inkubaatoriga liituda soovijate hulka, kasvab Tehnopol Ventures kiiresti piirkonna üheks suurima idufirmade portfelliga ettevõtteks. Tammai sõnul võimaldab see olla huvitav partner nii Eesti kui ka välisriikide riskikapitalifondidele ja on pikas perspektiivis kasulik eelkõige nendele iduettevõtetele, kes programmiga liituvad.

Tammai toob aga välja, et mõnel ettevõtte asutajal võib esineda kõhklusi, kas enda ettevõttest tükikese äraandmine 2%-lise osalusoptsiooni näol on mõistlik. „Paljud on oma ettevõtlusteekonna alguses selles punktis, kus tundub, et oma ideed ei saa teistega jagada, sest see varastatakse ära ja mikrooosaluse ära andmine ei ole mõistlik. Paraku kehtib siin tuntud ütlus, et omada 100% ettevõttest, millel algfaasis veel väärtust ei ole, tähendab ikkagi, et omad mitte midagi. Tänapäeval on optsioonid nii varajase faasi töötajatele kui ka teistele pikaajalistele panustajatele väga tavalised. See on pigem nutikas strateegiline otsus, mille kiidavad heaks ka investorid,“ selgitas Tammai.

Startup Inkubaatori inkubatsiooniprogramm kestab 6-12 kuud. Sellel perioodil läbitakse pühendunud võtmementori käe kõrval iduettevõttega praktiline koolitussari ja võimaldatakse töötada nüüdisaegses avatud kontoris. Programmi võimestavad lisaks harivad lisaüritused ja koolitused, kogukondlik tugi ja kontaktvõrgustik.

Rohkem infot programmi kohta leiab siit, kandideerimiseks tuleb täita lühike kandideerimisvorm.