Integreeritud logistikateenused võimaldavad ettevõtetel laieneda välismaale ja säästa aega

Kaubandusettevõtted seisavad tänapäeval silmitsi paljude väljakutsetega: tellimuste arvu kasvuga, infovoogude suurenemisega, maksimaalse klientide rahulolu saavutamisega, sooviga kulusid ja muidugi ka aega kokku hoida. Pidevalt muutuva turuolukorraga kohanemiseks ja kõigi tarneahela protsesside sünkroniseerimiseks on üha enam neid, kes otsustanud investeerida terviklikesse logistikateenustesse. Sellised otsused muudavad ettevõtted sageli turuliidriteks. Üks edu tagajaist on 3PL-teenus.

Tarneahela juhtimine on tänapäeval tõsine väljakutse igale tegutsevale ettevõttele. Kogu protsessi vältel ehk alates toote tellimisest tarnijalt kuni kliendile kohaletoimetamiseni soovivad kõik vältida levinud vigu, näiteks viivitusi või veokahjustusi. Kõigi tarneahela protsesside sujuva juhtimise tagamiseks on logistikaekspertide täiendav abi üha kasulikum. Integreeritud logistikateenused on tänapäeval aina enam populaarsust kogumas. Põhjus ei ole ainult väärtusliku aja ja raha säästmises, vaid need aitavad ka optimeerida paljusid tarneahela protsesse.

Automatiseeritud ja sünkroniseeritud protsesside ajastu

Terviklik 3PL logistika põhineb automatiseeritud protsessidel. Laohaldussüsteemid töötavad tehisintellekti ja spetsiaalselt välja töötatud algoritmide põhimõttel. Nii võimaldab see sujuvamaks muuta kõik toote haldamisega seotud tööd – alates mahalaadimisest kuni kliendini transportimiseni. Sellised küsimused nagu ruumi kokkuhoid laos, dokumentide ja arvete vormistamine või protsesside optimeerimine ei ole enam ärijuhtide mure. Nii jääb neil rohkem aega arendusideede genereerimiseks.

Logistikahaldusteenuseid pakkuvad ettevõtted on täielikult keskendunud kliendi vajadustele. Seetõttu pakuvad nad sageli võimaluse valida mitte ainult teenuste komplekti, vaid ka individuaalseid, ainult eriti vajalikke teenuseid. See võimaldab ettevõttel valida neile vajaliku – näiteks ainult ladustamine partneri laos või toodete ladustamine ja haldamine koos kliendile tarnimisega.

Kaasaegsete ladude eelised

Usaldusväärne logistikahalduspartner tagab, et kaupu ladustatakse kõrgeimatele kvaliteedistandarditele vastavas laos just neile kohandatud tingimustel. Praegu on paljudel logistikaettevõtetel eraldi laod toodete jaoks, mis vajavad erinevat temperatuurirežiimi, näiteks spetsiaalselt toiduainete jaoks mõeldud laod. Siin on protsessid samuti automatiseeritud nagu kogu tarneahel. Üks populaarsemaid laohalduse programme on Manhattan WMS. See võimaldab kauba tõhusamat kättesaamist ja sorteerimist, kiiret tootmisbilansside jälgimist ja täiendavate tellimuste korraldamist. See tähendab, et kogu kliendi poolt hoiustavate kaupadega seotud teavet töödeldakse viivitamata, hoolimata lattu ladustatud toodete hulgast, kuna kõiki muudatusi jälgitakse reaalajas. Kui otsustate kaupa ladustada partneri ladudesse, on teil rohkem aega mõelda ettevõtte kasvule.

Veelgi rohkem võimalusi ettevõtluse arendamiseks

Terviklik logistika avab palju võimalusi äri laiendamiseks uutel turgudel. Enamik logistikaettevõtteid rajavad ladusid mitmetesse strateegiliselt olulistesse asukohtadesse erinevates riikides või linnades. Piisab sellest, et valida, kuhu soovite oma äriga laieneda ja seejärel saate partneri abiga vastavalt oma tarneahelat laiendada. Kui kauba ladustamine, haldamine ja raamatupidamine on partnerite kätes, on aega edasisteks sammudeks, näiteks uute kaubanduspartnerite leidmiseks välisturgudelt.

3PL logistika aitab hallata kasvavat infovoogu ja optimeerib tarneahela protsessi kõiki osi – alates kauba tellimisest tarnijalt, vastuvõtmise, sorteerimise ja sildistamiseni kuni tellimuste kogumise ja kliendini transportimiseks ettevalmistamiseni. Kui logistikahaldus on professionaalsete partnerite käes, väheneb vigade arv ja suureneb klientide rahulolu. See on eriti oluline äritegevuse laiendamisel välisturgudele.