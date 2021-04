Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit valis uue juhatuse ja presidendi

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) äsja valitud juhatus otsustas, et järgmiseks ITL-i presidendiks saab Juhan-Madis Pukk, asepresidendiks valiti Anna-Greta Tsahkna.

ITL-i uus president Juhan-Madis Pukk (Flowit Eesti OÜ juhatuse liige) ütleb, et ITL on kasvanud 105 liikmega organisatsiooniks, kes esindab lisaks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ettevõtetele ka haridusasutuste, pankade, advokaadibüroode häält. „See näitab, et IKT ongi jõudnud olemuselt kõige erinevamatesse sektoritesse. Meie kõigi visiooniks on Nutikas Eestis, mille tugitaladeks on nutikas ja julge majandus, nutikas rahvas ja nutikas riik. Teeme edasi tööd nende eesmärkide saavutamiseks. Uusi infoühiskonna konkurentsieeliseid on võimalik luua ainult nii, kui julgelt tänaseid teenuseid uuendame ja lihtsustame ning järjest enam automatiseerime menetlusi läbi olemasolevate andmete ärakasutamise ja masinõppe.“



ITL-i uus asepresident Anna-Greta Tsahkna.

ITL-i asepresidendiks valitud Anna-Greta Tsahkna (Timbeter OÜ tegevjuht) lisab, et liidu kahe järgmise aasta plaanides on sektori innovatsiooni, digi- ja rohepöörde eestvedajaks olemine. „Eesti võiks saada selles vallas eeskujuks tervele maailmale, innovaatilise riigi maine aitab sellele kindlasti kaasa. Lisaks näeme suurt potentsiaali avaliku ja erasektori koostöös uste avamiseks ning partnerite leidmiseks Eesti IKT-ettevõtetele rahvusvahelistel turgudel.“



ITL-i president Juhan-Madis Pukk.

ITL-i 9-liikmelisse juhatusse kuuluvad lisaks Pukile ja Tsahknale veel ka Fujitsu Eesti AS juhatuse liige Seth Lackman, Playtech Estonia OÜ direktor Ivo Lasn, AS Datel juhatuse esimees Urmas Kõlli, Nortal Estonia tegevjuht Ats Albre, Elisa Eesti AS peajurist Allan Aedmaa, Fleet Complete Eesti OÜ juhatuse liige Jaanus Truu ja Corle OÜ juhatuse liige Mattias Männi.

ITL ühendab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) tegelevaid ettevõtteid ning tegutseb selle nimel, et Eestis info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtetel lihtsam tegutseda oleks. ITL-i kuuluvate ettevõtete käive moodustab üle 70% Eesti IKT-sektori kogukäibest.