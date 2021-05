Kuidas virtuaalreaalsus muudab meie online mängude maailma?

Unsplash

Virtuaalreaalsus on üsna uus nähtus mistõttu tekitab see palju usaldamatust kui ka üllatust. Mõni tajub seda kui midagi ulmekirjandusest ja juba täna on sellest saamas meie uus reaalsus, VR prillide abil me juba rändame ajas ja ruumis, seikleme eepose kangelasena Kalevipoja muuseumis, kõnnime teletorni 175 m kõrgusel serval ja üsna pea hakkab keskhaigla virtuaalreaalsuse abil patsiente ravima.

Tänu virtuaalreaalsuse pea piiramatutele loomingulistele võimalustele, hindavad ka kasiinooperaatrid seda tehnoloogiat kõrgelt ning rakendavad selle enda kasuks tööle.

VR kasiino loomine: SlotsMillioni lugu

Kasiinotööstuse suured tegijad on pikka aega kurtnud Z-generatsiooni vastumeelsuse üle mängida traditsioonilisi kasiinomänge. Nad on enamasti konsoolimängijad ja saavad loomulikult rohkem rõõmu sellistest mägudest nagu "Halo 5" kui slotimasinate hüpnotiseerivast helist. VR tehnoloogia pakub erakordset võimalust teha kasiinomaailma atraktiivseks ka uuele põlvkonnale, et ka tulevikus püsiks mailmas Soome hasartmängutööstus auväärsel kohal.

Meie aja üks peamisi suundumusi on VR-kasiinod. See on kvaliteetse 3D-arvutigraafikaga veebiplatvorm. Kauni ja realistliku pildi abil luuakse veebiruumis maapealse hasartmänguasutuse õhkkond. Sellises virtuaalses maailmas olles saab kasutaja saalidest läbi liikuda, osaleda erinevates mängudes, suhelda inimestega ja teha muid toiminguid.

Esimeste VR-i rakenduste kõige silmatorkavam näide hasartmängudes oli 2015. aastal käivitatud virtuaalne kasiino SlotsMillion. See hasartmängumaja on tuntud oma tohutu online-mänguautomaatide valiku poolest ning nüüd meelitavad nad mängijaid võimalusega proovida virtuaalset reaalsust ja tunda põnevust justkui päris kasiinos. Mängijad saavad kasiinot vaadata VR prillide abil või 3D-na tavalise arvuti kaudu. Mängumaja fuajee on loodud mänguautomaatidega saali kujul, kus näete palju tugitoole ja pehmeid diivaneid, kuulete muusikat ja nii edasi.

Kasiino ise "asub" pilvelõhkuja 80. korrusel, kust avaneb fantastiline vaade linnale. Mängija saab aknast välja vaadates kogeda tõelise peapöörituse kuna tunne on nagu oleks tõesti pilvelõhkuja 80. korruse tohutul kõrgusel! Selles kasiinos on üle 40 kõige populaarsema 3D SlotsMillioni mängu, mida mängijad saavad mängida päris raha eest. Mängijad saavad ümbritseva maailmaga suhelda kasutades kontrollerit ja oma käsi.

SlotsMillion plaanis algselt, et mängijate andmed oleksid nähtavad mitme mängijaga turniiridel, kuid reguleerivad asutused nõudsid, et mängijate võidud, kaotused ja rahakonto tuleb hoida privaatsena. Lisaks nõudsid nad, et virtuaalse kasiino seintel peaks olema kell, et mängijad ei kaotaks ajataju ja ei kogeks sellega kaasnevaid ebamugavusi.



See on naljakas, sest enamikus maismaa kasiinodes on sõnadeta reegel, et eiratakse aja mõistet (see tähendab, et ei ole kellasid ega aknaid väljapoole) - kõik selleks, et mängijad veedaksid kasiinodes rohkem aega.

Järgmine etapp VR-tehnoloogiat kasutavate võrguhasartmängude arendamisel oli "live-kasiinod". Siin istuvad mängijad laudade taga, mängivad ning saavad vastastega suhelda. Päris diiler jälgib mängu kulgu, mis omakorda tekitab täieliku sukeldumise tunde elavas mängus.

VR kasiinode tulevik

Pärast VR-tehnoloogiate kasutuselevõttu on hasartmängude valdkond kasutajate jaoks veelgi huvitavamaks muutunud. Kõik siin on sama mis päris kasiinos - krupjee, lauad, kaardid, mänguautomaadid. Igal aastal muutub pildikvaliteet selgemaks ja realistlikumaks.

Võttes arvesse mängijate nõudmisi ja soove, värskendavad online-kasiinod nende sortimenti võimalikult kiiresti ja tõhusalt. Mängureid peavab pidevalt imestama ja üllatama, nii et ka kõige moodsamad, mitmekülgsete süžeedega ja realistliku graafikaga slotimängud ilmuvad ka edaspidi ning avaldavaf kasutajatele muljet.

Hasartmängude tulevik on mitme mängijaga mängudes. See on tegevuse ja suurte võitude tandem ning täna on selliste mängude tootmine juba alanud. Betsofti meeskond esitles mänguautomaati Max Quest, millel pole midagi pistmist slotika klassikalise kontseptsiooniga. See sarnaneb pigem RPG-ga, kus mängija peab valima tegelase, ostma relvad ja laskemoona ning minema seejärel oma meeskonnaga koletisi hävitama. Max Questis saate luua gilde ja otsida artefakte, mis toovad suurepäraseid võite. Tegemist pole enam puhta õnnemänguga, vaid mängu tuleb panna oma oskused ja teadmised.

Kõik viitab sellele, et võrguhasartmängutööstus jätkab VR- ja AR-tehnoloogiate aktiivset kasutamist. Sellistele kasiinodele luuakse tõenäoliselt varsti mobiiliversioon. Tänapäeval on paljud mängud juba ammu arvutiekraanidelt tahvelarvutite ja nutitelefonide juurde liikunud. Trendiga kaasas käimiseks ja uute mängijate oma ridadesse meelitamiseks ei tohi VR-i kasiinod seda suundumust eirata.

Eksperdid on kindlad, et paljud hasartmänguhuvilised sukelduvad hea meelega uude virtuaalsesse maailma. Digitaalsete tehnoloogiate, virtuaalse reaalsuse ja liitreaalsuse veelgi sügavam tutvustamine toob kaasa uute kombatavate ja heliefektide tekkimise. Kasutajad saavad hallis mitte ainult mängida ja ringi käia, vaid tunnevad isegi zetoone oma kätes!

Kokkuvõte

Virtuaalreaalsust saab kasutada paljudes eluvaldkondades - meditsiinis, turunduses, sõjaväes, turismis. See on üks tehnoloogiavaldkonnadest, mis pöörab kindlasti meie elu pea peale! Siiski kasutatakse seda praegu enamasti meelelahutuse maailmas.

Järgmised aastad näitavad, kas virtuaalsest reaalsusest võib saada põhimõtteliselt uus etapp hasartmängude arengus. See võib uue põlvkonna mängijate värbamisel teha palju paremat tööd kui mis tahes muu katse.

Loomulikult ei suuda VR-kasiinod live-mänge täielikult asendada, kuid tänu tehnoloogia edasise aktiivse arendamise ja hasartmänguasutuste rahalise toetusele leiavad nad kindlasti oma fännid.