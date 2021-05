Vaegnägijate nutiseljakott ja inimkaubanduse ohvreid tuvastav seade – selliseid tehnoloogiauuendusi on sel aastal leiutanud lapsed

Pole haruldane, et mõne kõige geniaalsema lahenduse autoriks on lapsed. Eestiski käima läinud Samsungi digiharidusprogrammi „Solve for Tomorrow“ juht Egle Tamelyte selgitab, miks tasub ajurünnakutesse lapsi kaasata ning millised on selle aasta vahvamad kooliõpilastelt tulnud leiutised.

Sarnaselt õpilaste eakaaslastele üle maailma ootab Samsung ka Eesti 8.-11. klasside õpilastelt kuni mai lõpuni vahvaid ideid, kuidas tehnoloogia abil kogukondade elu paremaks muuta. Maailmast on konkursile laekunud juba sellised mõtted nagu vaegnägijatele mõeldud nutiseljakott, üksildastele vanuritele mõeldud suhtlusrakendus, küünlavahetusprogramm ja paljud teised lahendused.

„Lastelt tulevad tihti head praktilised ideed seetõttu, et nad mõtlevad vahetult toetudes oma meelte abil kogetule. Kui täiskasvanud suudavad mõelda ka abstraktselt ning see hakkab teinekord loomeprotsessi segama, siis lapsed näevad probleeme otse ning lahendavad need praktiliste võtetega koheselt,“ selgitas Tamelyte.



Maailmas on programm jõudnud finaali etappi näiteks Ameerika Ühendriikides, kus kümne finalisti seas on Tamelyte sõnul üks huvitavamaid lahendusi Georgia osariigi Tucker Middle School kooli õpilaste leiutatud kohalikesse lennujaamadesse mõeldud seade, mis aitab tuvastada inimkaubanduse ohvreid ning sellest lennujaama turvatöötajatele teada anda.

Samuti on finaalis vaegnägijatele mõeldud sensoritega seljakott, mis aitab tuvastada objekte igal pool ümber inimese ning hõlbustada seeläbi liikumist. Tamelyte sõnul on sel aastal loodud väga palju ka selliseid lahendusi, mis aitavad leevendada COVID-19 viirusest tulenevaid probleeme, näiteks üksildastele vanuritele mõeldud suhtlusrakendus, et nad saaks isolatsioonis olles endale noori sõpru leida ja nendega suhelda, samuti tehisintellektil põhinev masin koolitoidu jagamiseks.

„Lastel on erakordselt nutikaid mõtteid ning usun, et nii mõnestki neist saab tulevikus laialdaselt kasutatav seade,“ kommenteeris Tamelyte. „Eestis on väga tugev digiharidus ning palju innovatiivseid e-projekte, seega oleme väga põnevil, et näha, millised ideed Eesti lastelt võistlusele laekuvad. Tahame rõhutada, et oodatud on absoluutselt kõik mõtted, sest just väikestest mõtetest saavad alguse suured asjad.“

Võistlusest oodatakse osa võtma 8.-11. klassi noori 3-5 liikmeliste võistkondadena. Kandideerimine on avatud kuni mai lõpuni. Võistluse esimeses etapis tuleb välja käia vaid enda idee ning seda ka põhjendada.

Solve for Tomorrow finaali auhinnafondi suuruseks on 18 000 eurot. Esikoha võistkond pälvib 5000 eurot ning lisaks 5000 euro eest Samsungi seadmeid. Teise koha auhind koosneb 5000 euro eest valitud Samsungi seadmetest ning kolmanda koha auhind 3000 euro väärtuses seadmetest.

Kogu informatsiooni Solve for Tomorrow võistluse ja tingimuste kohta leiab veebilehelt www.solvefortomorrow.ee ning kõikide uudised ja teatel leiab programmi Facebookist.