Õhuke ja kerge sülearvuti Huawei Matebook X liikuvale inimesele

(Sisuturundus)

Kiirest ja liikuvast eluviisist on tänapäeval saanud uus normaalsus – enam pole midagi ebaharilikku selles, kui alustame oma tööpäeva kodus või kontoris, seejärel liigume lõunaks kohviku terrassile või korraldame kohtumisi pargis ja lõpetame õhtu ilusa ilmaga rannapromenaadil. Huawei eriti õhuke ja kerge MateBook X sülearvuti muudab töökohustuste täitmise ja meelelahutuse nautimise lihtsaks ja mugavaks ükskõik kus te parasjagu viibite.

Hiljuti jõudis Eestis müügile mujal maailmas palju tähelepanu äratanud tipp-sülearvuti: 13-tolline eriti õhuke ja kerge Huawei MateBook X, mis vaatamata oma väikestele mõõtudele näeb ülimalt elegantne välja, sisaldab tippklassi tehnoloogiat ja pakub kuni 9-tunnist aku vastupidavust. Kõik need omadused muudavad Matebook X-i ideaalseks kaaslaseks kiire ja liikuva elustiiliga inimesele, kes soovib, et tema sülearvuti oleks üheaegselt nii nutikas kui ka stiilne.

Kerge, väike ja vastupidav

Matebook X-i loomisel on pööratud erilist rõhku kaasas kandmise mugavusele, mistõttu sobib see väga hästi liikuvale inimesele. Arvuti kaalub vaid 1 kilogrammi ja on eriti õhuke: vaid 13,6 millimeetrit korpuse kõige paksemast kohast. Sülearvuti on suuruselt väiksem kui A4 paberileht, seega võtab see näiteks seljakotis umbes sama palju ruumi nagu keskmine kvaliteetajakiri.

Selleks, et sülearvutit kõikjale kaasa võtta ja erinevates olukordades kasutada, peab see olema väga vastupidav. MateBook X-i loomisel on kaasas kandmise mugavuse kõrval olnud sama tähtis tema vastupidav korpus: magneesiumi ja alumiiniumi sulamist ühes tükis välja lõigatud kere peab hästi vastu igapäevasele tihedale kasutamisele.

Võimas sisu

Huawei MateBook X on ideaalseks tööriistaks ka kõige nõudlikumale kasutajale. Sülearvuti sisaldab 10. põlvkonna Intel Core protsessorit ja kuni 16 GB RAM mälu, mis võimaldavad teha sujuvalt ära nii igapäevased tavapärased ülesanded kui vaadata meelelahutuslikku sisu.

Huawei Share täiustatud mitme ekraani koostöö muudab seadmete vahelise ühenduvuse kasutuskogemuse veelgi sujuvamaks. Lisaks sellele on MateBook X Huawei esimene arvuti, mis toetab Wi-Fi 6.

Kõikehaarav ekraan

Olgugi, et Matebook X on mõõtmetelt väga väike, ei pea kartma, et selle ekraan töötegemiseks või meelelahutuse nautimiseks liiga väikeseks jääb. 13-tollisel sülearvutil on 3:2 suhtega full-view ekraan. See tähendab, et ekraanil pole segavaid raame - ükskõik, kas vaatate arvutist filmi või teete tööd näiteks Excelis või mõnes muus programmis, rohkem informatsiooni on korraga hoomatav. 100-protsendiline sRGB värvide kasutamine annab parima kasutajakogemuse nii arvutiga töötamisel, sisu loomisel kui filmide vaatamisel.

Ekraan on puutetundlik ja võimaldab kasutada nutitelefonidest tuttavaid viipeid, näiteks teha kolme sõrmega ekraanil alla liikudes kiirelt kuvatõmmis.

Elegantne ja kunstiline

Pole kahtlustki, et erinevad seadmed, mida kaasas kanname – olgu selleks siis telefon, kõrvaklapid, käekell või sülearvuti saavad oluliseks osaks meie stiilist. Matebook X-i disain vastab kindlasti ka kõige nõudlikuma moeguru ootustele. Sülearvuti korpuse välispind on töödeldud siledaks, mis annab arvutile elegantse ja stiilse väljanägemise. Arvuti disainimisel on inspiratsiooni saadud pärlmutterist – karmi, kuid elegantse, hüpnotiseeriva sillerdava pinnaga materjalist, mida armastavad juveliirid üle maailma. Pärlmutterile sarnase visuaalse efekti loomiseks sülearvuti korpusel on viimistlusse lisatud sädelevat pulbrit, mis loob valguse käes erinevaid kauneid värvikombinatsioone.

Võimalikult kaua ilma laadimata

Selleks, et kogu päeva vältel sülearvutiga ringi liikuda ja kasutada seda ka näiteks pargipingil, rannas või terrassil, on kahtlemata kõige olulisem, et arvuti aku kaua vastu peaks. Huawei MateBook X aku kestab vaatamata oma õhukesele disainile tavakasutuse juures kuni 9 tundi ning seda saab laadida USB-C laadimisadapteriga, mis on universaalne kõigi C-tüüpi toodete jaoks. See tähendab, et piisab, kui teil on kaasas vaid üks adapter, mida saab kasutada nii sülearvuti, telefoni, kõrvaklappide kui tahvelarvutite jaoks.