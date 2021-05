Kuidas hoida veebis osteldes raha kokku?

(Sisuturundus)

Lõviosa ostudest tehakse praegusel internetis. Dünaamilise hinnastamise ning isikustatud kampaaniate kasutamise tõttu pole ostja seisukohast asjad enam endised. Hinda kujundab palju faktoreid, nii et aina raskem on oma ostuplaanide üle endises ulatuses kontrolli omada. Sellepärast jagamegi praktilisi juhtnööre, kuidas e-poodidest asju ostes nutikalt raha säästa.

1. Kasuta promokoode

Promokoodid võivad sul aidata kõvasti raha kokku hoida. Erinevaid koode võidakse pakkuda paljudes valdkondades: kasiino boonused, lennupiletite allahindlused, moekaupade suurmüügid jne. Seepärast tasub pidevalt pakkumistel silm peal hoida. Kui šoppad palju välismaistes e-poodides, siis on mõistlik liituda kõikide huvipakkuvate veebikaupluste uudiskirjadega.

Loomulikult ei piirdu promokoodide kasutus vaid välismaiste e-kaupmeestega. Lihtsalt Eestis liigub sooduskoode ringi vähem ning need on võrdlemisi madalamate hinnaalandusprotsentidega. Samuti on väiksem tõenäosus saada topelt-allahindluseid. See tähendab, et rakendad mitut promokoodi, mida e-pood korraga aktsepteerib. Kodumaisel turul on üldjuhul mitme soodustuse samaaegne kasutamine välistatud.

2. Jäta asju ostukorvi

Kas teadsid, et soovitud esemete virtuaalsesse ostukorvi jätmine tõstab tõenäosust soodustuste saamiseks? Kui sinu ostukorv on juba isikustatud ehk seotud konkreetse e-posti aadressiga, siis võid saada endale allahindlust. Nimelt pakub veebipõhised kaupmehed ostukorvi hülgamise korral täiendavat soodustust, et oleksid ikkagi huvitatud ostu lõpuni viimisest.

Selline süsteem pole kõikides e-poodides kasutusel. Aga proovida tasub ikkagi. Kui selline süsteem on juba e-poest juurutatud, siis võib see tuua sulle arvestatavaid soodustusi. Keskeltläbi võivad jääda hüljatud ostukorvi soodustused vabalt 5% kuni 15% vahemikku. Küll aga ei tasu sellest suuremaid soodustusi oodata. 20% ja suuremad allahindlused käivad pigem suurte sooduskampaaniatega kaasa.

3. Võitle dünaamilise hinnastamisega

Dünaamiline hinnastamine tähendab, et klientidele näidatakse erinevaid hindu. Hinnad sõltuvad e-poe külastaja eelnevatest külastustest, asukohast, eelnevatest ostudest ja üldisest nõudlusest. Seejuures on dünaamiline hinnapoliitika kõvasti kriitikat kogunud. Arvestatav osa ostjatest tunneb, et ettevõtted üritavad neile "käru keerata".

Tegelikult on võimalik igal teadlikul e-poes külastajal dünaamilist hinnastamist ise mõjutada. Kui soovid vähem isikustatud hindu, siis tasub kõik küpsised ära kustutada. Lisaks sellele logi välja oma Google ja Facebook kontodest, sest needki võivad vormida sulle esitatavaid lõpphindu. Näiteks lennupiletite ostmisel tasub proovida erinevate regioonide alamsaite. Võid avastada, et täpselt samad lennupiletid võivad olla mujal tunduvalt odavamad.

4. Jälgi sooduskampaaniaid

Eesti e-poed korraldavad regulaarse püsivusega vingeid osturallisid. Võid vabalt leida endale sooduspakkumisi, mille käigus saad esialgsest hinnast alla kuni 60%. Siiski tasub jälgida, kas pakutavad soodustused on reaalsed või tehakse nendega trikke. Mõnikord võid sattuda kampaaniate peale, kus on alghindu tõstetud, et soodustust suuremana näidata. Väldi selliseid ettevõtteid.

Sooduskampaaniad kipuvad käima käsikäes pühadega. Nii mõnedki firmad pakuvad kindlatel nädalapäevadel kampaania raames soodustusi. Näiteks saad igal kolmapäeval või laupäeval nautida suuremaid allahindluseid. Samuti tasub silmad lahti hoida hooajaliste kaupade vahetumisel. Kuigi veebipoodides tuleb seda tavaliste ostukohtadega võrreldes vähem ette, siis n-ö tühjendusmüüke tehakse isegi e-poodides näiteks enne suvise või talvise uudiskauba saabumist. Lõpetuseks tuleb kätt pulsil hoida Musta Reede pakkumiste ajal.

Kokkuvõte: kuidas võtta veebi ostlemisest maksimumi välja?

Internetis poodlemine on saanud paljudele igapäevaseks tegevuseks. Sarnaselt tavalistele kauplustele tasub hoida silmad lahti sooduskampaaniate osas. Samas tuleb arvestada täiesti uudsete nähtustega nagu dünaamiline hinnastamine. Isikustamise vastu aitab küpsiste kustutamine, incognito režiimi kasutamine ning sotsiaalmeedia kontodest välja logimine.

Mõnikord võib aidata kastist välja mõtlemine, kui soovid hindu odavamaks saada. Nii mõneski veebipoes on võimalik saada endale prisket soodustust, kui jätad oma ostukorvi unarusse. Sulle võib järgmise 24 tunni jooksul tulla e-kiri, milles sisaldub kood või link, mis annab võimaluse saada eelnevalt ostukorvi lisatud toodetele allahindlust. Pea vaid meeles, et sellist lähenemist rakendatakse rohkem välismaal kui Eestis.