Soojendus Mustaks Reedeks: siin on pakkumised, mida ei pea reedeni ootama

(Sisuturundus)

Ehkki Musta Reedeni on veel terve töönädal aega, hakkasid Gearbestis ühe aasta suurima sooduskampaania pakkumised juba pihta. Siin on hea valik mõnedest toodetest, mille allahindlust ei pea enam ootama hetkekski.

Alfawise P2 HEPA nutikas õhupuhastaja

Õhu puhtusega meil õues palju probleeme pole, kui just kevadel tuul välja sulanud talvist mustust ja tolmu õhus keerutama ei hakka. kuid toas võivad levida toidulõhnad, kassid-koerad saavad millegiga hakkama või on õhus kahjulikke tolmulestasid. See Alfawise P2 HEPA õhupuhasti (-18%, 60,19 eurot) eemaldab üle 99% kahjulikest bakteritest meditsiinilise HEPA filtriga ning on mobiiliäpiga juhitav. Saad telefonist vaadata, mis seis õhukvaliteediga on ja vastavalt vajadusele juhtida õhu tarka puhastamist. Sobib eriti hästi neile, kellel elutoas on nurgas avatud köök.

Alfawise Q9 BD1080P HD projektor kuni 300-tollise ekraani jaoks

Kodune multimeediaprojektor ei pea lööma eelarvesse tuhadete eurode suurust auku. Kui sa ei taha valges filme vaadata ning Full HD kvaliteedist on enam kui küll, siis Alfawise´i projektor Alfawise Q9 BD1080P HD (+35%, 155 eurot) sobib praegu hästi just oma eriti taskukohase hinna tõttu.

Kuna hind on tõesti projektori kohta üsna olematu, siis võib seda kasutada ka efektvalgustuseks ja valgus-etendusteks.

Saabub viie päevaga: Artillery Sidewinder-X1 3D printer

Aeg on alustada kodust asjade tootmist - tee just selliseid, nagu ise vajad. Kopeeri kehasid, leiuta uusi kujusid, prindi välja katki läinud kodumasinate või mööbli tükke.

Artillery 3D printer Sidewinder-X1 (-33%, 346,56 eurot, kaks lisakupongi annavad veel suurema allahindluse) on väga täpne, kerge juhtida värviekraanilt ja kiire. Tšehhi laost saabub printer viie tööpäevaga ning väljaspool Euroopat tellimise makse (toll) ei lisandu.

Käiviti-akupank paneb käima nii auto kui nutitelefoni

SUAOKI U10 800A Peak 20000 mAh akupank (super deal üheks päevaks - 63,84 eurot) aitab üle saada praeguste külmade hommikute üllatustest - kui auto ei lähe käima, aitab see akupank kiirelt mootori käima saada. Päris tühja autoakuga sellest abi ei pruugi olla, aga kui tõesti mõni külm öö on vanemapoolsele akule natuke liiga teinud, siis see 20 000 mAh akupank aitab.

Lisaks saad sellega oma nutiseadmeid laadida - korduvalt, sest mahutavus tagab mitu nutitelefonitäit energiat. Ekraanilt on näha, kui palju veel energiat alles on.

Mida veel kindlasti osta - vajalik nimekiri

Siin on veel vajalikke linke enne Suurt Reedet, kui tahad omale kingid juba varakult ära tellida:

