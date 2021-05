Aasta nooreks juhiks valiti Skeleton Technologies´i asutaja Taavi Madiberk

Tallinna Direktorite Klubi andis eile üle järjekordse "Aasta noore juhi" preemia, mille pälvis superkondensaatorite tootja Skeleton Technologies' asutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk.

Tallinna Direktorite Klubi presidendi Sven Pertensi sõnul otsustas klubi anda tunnustuse Taavi Madiberkile just seetõttu, et noorest east hoolimata on tegemist mitmekülgse juhtimiskogemuse saanud inimesega, kelle möödunud aasta suursaavutused Skeleton Technologies´i kasvatamisel on lisaks tema enda edu pagasile toonud ka Eestile edu, paigutades Skeletoni suurima investeeringu kaasanud ettevõtete edetabeli TOP3 hulka.

"Taavi Madiberki laialdane kogemus avalike ettevõtete nõukogudest ja eraettevõtlusest on olnud asendamatu. Kahtlemata on selle tähelepanuväärsemaks näiteks tema saavutus kasvatada iduettevõttest Skeleton tänaseks globaalne turuliider superkondensaatoritel põhinevas energiasalvestuses," sõnas Tallinna Direktorite Klubi president Sven Pertens. "Taavi pühendumus ettevõtte tormislise kasvu ja müügi kasvatamisel, aga ka tehnoloogilise tasemega tootearenduse edendamisel on Eestis harukordne - nii tehnilisel kui ka juhtimisalasel tasandil ja väärib selgelt esiletoomist."

Klubi presidendi sõnul on Madiberki asendamatu roll Skeletoni arengus ja väärtuse kasvus erakordne näide sellest, kuidas on võimalik tagada ettevõttele kolmandat aastat järjest kolmekordne käibe kasv ja tellimuste maht üle 150 miljoni euro. Samuti on Pertensi hinnangul silmapaistvaks saavutuseks Madiberki juhtimisel meeskonnaga mullu novembris kaasatud 41,3 miljonit eurot lisakapitali, mis paigutas Skeletoni koos seni kaasatud rahastusega Transferwise'i ja Bolti järel kolmandale kohale Eestis enim raha kaasanud ettevõtete edetabelis.

Oma ettevõtluskarjääri alustas Taavi Madiberk IT-maailmas ning 2009. aastal asutas ta Skeleton Technologies ettevõtte koos kaasasutajatega, olles siiani selle tegevjuhiks. Selle aja jooksul on 20-ruutmeetrise kontoriga iduettevõttest Tartu Teaduspargis saanud Euroopa suurim superkondensaatorite tootja, mille tehas asub Dresdeni lähistel Saksamaal. Sekeltoni grupi ettevõtetes töötab kokku üle 140 inimese.

Aasta noor juht Taavi Madiberk sõnas auhinda vastu võttes, et tegemist on tunnustusega kogu tema meeskonnale: "Olukorras, kus roheenergia ja rohetehnoloogiad on viinud maailma uue tööstusrevolutsiooni lävele, oleme Skeletoniga suutnud kindlustada oma positsiooni mitte tänu juhi kangelaslikkusele, vaid kogu meeskonna panusele."

Eelmisel aastal tunnustuse pälvinud Ensto Enseki juhi Kaarel Suuki sõnul on juhi tunnustus kiidusõnaks kogu ettevõttele. "Silmapaistva juhi taga on tavaliselt kogu tema meeskonna suur töö. Ka Skeletoni puhul on näha, kuidas Taavi sünergia oma meeskonnaga on andnud need tulemused, mida täna näeme. Küll aga on võtmetähtsusega see, kuidas juht suhtub oma töösse, milline on tema tahe midagi ära teha ning tema missioonitunne innustada oma inimesi suurelt, julgelt ja loovalt mõtlema. Ja Taavi puhul on selgelt näha, et temal on sellise tegutsemise retsept oma tulemuste saavutamiseks selge."

Tallinna Direktorite Klubi annab noore juhi preemiat välja alates 2013. aastast ning see on mõeldud kuni 40 aastasele Eesti tippjuhile, kes juhib edukalt Tallinnas või Harjumaal tegutsevat ettevõtet. Tavapäraselt aasta alguses välja antava preemia üleandmine lükkus tänavu koroonaviiruse tõttu maikuusse.