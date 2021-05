AI kasiinotööstuses

(Sisuturundus)

Tehisintellekt (inglise keeles artificial intelligence, lüh. AI) on arvuti tarkvara, mida saab programmeerida konkreetseid tegevusi tegema. Tuleviku perspektiivis peaks AI õppima ise otsuseid vastu võtma ning probleeme lahendama ilma inimese sekkumiseta. AI-d kasutatakse äritarkvarade, serverite, erinevate süsteemide juhtimisel, lisaks on see kasutusele võetud klienditeeninduses suhtlusroboti näol. Kasiino ei ole erandiks ning järgnevalt kirjeldame, kuidas tehisintellekt muudab online kasiinotööstust.

Klienditeenindus

Nagu eelnevalt mainitud, on tehisintellekti kasutamine klienditeeninduses levinud suhtlusroboti näol. AI programmeeritakse vastama enamlevinud ja lihtsamatele küsimustele. Küll aga peab alginfo sisestama inimene (nii küsimused kui vastused). Chatirobot saab anda vastuseid täpselt nagu seda oleks teinud päris klienditeenindaja. Mitmed ettevõtted on võtnud AI klienditeeninduses kasutusele just selle tõttu, et selle ülalpidamine on odavam kui klienditeenindajate värbamine ja sellega kaasnevad kulud.

Andmete kogumine

Andmed on tänapäeval üks tähtsamaid varasid, mis saab ühel ettevõttel olla. Andmete kogumine, töötlemine ja analüüsimine aitavad kasiinodel ennustada tuleviku trende ja läbi selle kujundada strateegiaid, et valdkonna esirinnas püsida. AI saab seda teha ning analüüsi tulemusel teeb see ka järeldusi mängijate käitumisest ja üldistest trendidest. Tehisintellekti kogutud andmete põhjal saab teada näiteks, mis mänge ja teenuseid kasutajad eelistavad kõige rohkem ja kõige vähem. Kogutud andmete põhjal saab luua uusi tooteid ja teenuseid ning parandada olemasolevaid. AI kogub andmeid nii kasiino veebilehelt kui ka mujalt (näiteks sotsiaalmeedia platvormidelt) ja läbi selle saab kasiino luua iga mängija jaoks personaalse mängukogemuse.

Pettuste ära hoidmine

Pole üllatus, et osad mängijad üritavad teha mängides sohki, et suurendada oma võiduvõimalusi. Just seetõttu on kasiinod hakanud rohkem panustama AI-sse, mis suudaks pettust tuvastada ja karistada mängijat, kes on üritanud seda teha. Tehisintellekt kogub andmeid mängijate tegevuste kohta, analüüsib neid andmeid ja kasutab sealt saadud trende pettuse väljaselgitamiseks. Aja jooksul suudab tehisintellekt tuvastada petjaid, kes kallutavad koefitsiente enda kasuks. Sellistele mängijatele saadetakse hoiatus või peatatakse nende kontod.

Lisaks kasiinomängudes petmisele suudab AI tuvastada ka krediitkaardipettuseid. Seda tehakse konstrueerides võimalike petturlike krediitkaarditehingute ennustavaid mudeleid ja võrreldes reaalajas tehinguid nende mudelitega. Kui tehisintellekt tuvastab sellise pettuse, teavitab ta panka või online maksevahendi teenusepakkujat. AI on justkui täiendava turvalisuse looja.

Hasartmängusõltuvuse tuvastamine

Viimastel aastatel on hasartmängu sektoris teadlikkus hasartmängusõltuvusest tõusnud. Paljud teenusepakkujad osalevad hasartmängusõltuvuse ennetusmeetmete väljatöötamisel ja propageerimisel, lisaks aitavad sõltuvusega võitlevaid mängijaid. Mida varem sõltuvus tuvastatakse, seda kergem on seda ravida. Kuid kõige parem on teha ennetustöö ja tuvastada kalduvus enne, kui see kujuneb sõltuvuseks. AI analüüsib mängijate andmeid ja tegevusi online kasiino veebilehel ja sorteerib välja vastava käitumismustriga inimesed. Sellistel juhtudel teavitab tarkvara kasiinot, kasutajakonto blokeeritakse ja mängijale saab abi pakkuda enne, kui meelelahutuslik mängimine kujuneb sõltuvuseks.

Tehisintellekti arendamisel oli hasartmängude valdkond üks peamisi sihtturge. AI tehnoloogia alles areneb, kuid suure tõenäosusega saab sellest veebi- ja kasiinomängude väga asjakohane osa. Tehisintellekt on võimaldanud virtuaalreaalsuse ja liitreaalsuse kasutuselevõtu, mis muudavad videomängud murranguliseks – miks mitte kasutada seda ka kasiinomängude puhul?