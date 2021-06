Tervisele on tähtis puhas õhk - valik mugavaid õhupuhtuse analüsaatoreid

(Sisuturundus)

Aina enam on hakatud rääkima viiruse leviku tõkestamiseks siseruumide õhu kvaliteedist ja korralikust ventilatsioonist, et vältida viiruse levimist aerosoolidega mõnes umbses ruumis. Kuid millega teada saada, kas siseõhk on puhas ja millal on vaja tube tuulutada või ventileerida? Selleks sobivad õhupuhtuse analüsaatorid.

Siin on mõned head analüsaatorid Aliexpressist, mida saab kasutada kas eraldi, mobiiliäpiga või targa kodu lahendustes. Viimasel juhul on analüsaatori näit heaks aluseks koduautomaatika seadistamisel: kui õhu näidud lähevad mingist normist halvemaks, siis saab sisse lülitada täiendavad ventilatsioonisüsteemid või avada motoriseeritud tuulutusaknad.

Air Quality Monitor

Air Quality Monitor (hind 51,41 eurot) on mobiilne värvilise ekraaniga seade, mis mõõdab õhu osakeste hulka (PM2.5), formaldehüüdide kontsentratsiooni, lenduvate orgaaniliste ühendite taset, temperatuuri ja niiskust. Osakeste hulka mõõdetakse laser-anduriga, süsihappegaasi taset see lihtne seade ei mõõda.

Seadmel on 1000 mAh aku, selle saab igale poole kaasa võtta, kus vaja õhupuhtust muuta. Näitude ohutuse tasemeid ei pea ise pähe õppima, ekraanil on ka värviline skaala rohelisest lillani - puhtast õhust tõsise saastumiseni.

DM601 LCD Screen Air Quality Detector (hind 74 eurot CO2 mõõtmisega mudelil) on juba põhjalikum, sest oskab mõõta lisaks muudele osadele ka süsihappegaasi kontsentratsiooni õhus.

See on siseruumide õhupuhtuse üks tähtsaimatest näitajatest, kuna CO2 kontsentratsioon tõuseb kiiresti tuulutamata siseruumides, kus on palju inimesi ja see on ka märk võimalikust viiruse levikust aerosoolidega.

Näitu mõõdetakse iga 1,5 sekundi tagant.

CO2 Meter

Käepärane CO2 ja muid õhu näitajaid mõõtev õhukvaliteedi käsiseade (hind 25,4 eurot) tuleb mugava kohvrikesega. Aparaat on LCD ekraaniga, 1800 mAh akuga (kaasas USB kaabel laadimiseks), CO2 mõõtjaga (350 ppm - 2000 ppm), TVOC (0.000 mg/m³ - 2000 mg/m³) ja HCHO (0.000 mg/m³ - 1000 mg/m³) mõõtjaga ning nagu enamusele õhupuhtuse seadmetele omane, ka temperatuurianduriga. Ekraanil on numbrilised näidud ja emotikonidega hinnang õhu kvaliteedile.

CO2 Meter Air Quality Monitor

Air Quality Monitor (hind 68,75 eurot) on küll suure taustvalgustusega ekraaniga, kuid mustvalge. CO2 andur mõõdab vahemikus 0-5000 ppm, lisaks näidatakse ekraanil õhuniiskust ja temperatuuri. Graafikult on näha süsihappegaasi taseme ajalugu.

TUYA WIFI Digital CO2 Meter

See TUYA TMB7B-WiFi õhuanalüsaator (hind 82 eurot) on eriti hea abivahend neile, kes kasutavad kodus mõnda TUYA targa kodu lahendust. Neid on erinevatelt tootjatelt päris palju ja see analüsaator peaks olema vastavatele keskustele lisa-andurina näha. Nutikasse koju saab selle ühendada näiteks CO2 kontsentratsiooni näidu põhjal millegi käivitamiseks: kas näiteks ventilatsiooni tõhustamiseks või elektrilise juhtimisega akna või õhutusluugi avamiseks.

Lisaks on seadmel selge värviline ekraan, kus kuvatakse CO2 näitu ja selle ohutaset, tahkete osakeste taset (tolmu) ning muidugi ka temperatuuri ja õhuniiskust. 3000 mAh aku lubab kasutada iseseisvalt ilma pideva toiteta.

Carbon Dioxide CO2 Detector

CO2 Detector (hind 10,35 eurot) on hea hinnaga süsihappegaasi andur, mis saadab näidu juhtmevabalt (Bluetoothiga) nutiseadmesse. Vajalik on vastav mobiiliäpp. Seadmel endal ekraani pole ja see vajab USB toidet. CO2 mõõtmisvahemik on 400-2000 ppm.

Oma odavuse tõttu saab selle paigutada igasse ruumi, kus vaja õhupuhtuse taset mõõta.