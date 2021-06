Euroopa Komisjon plaanib luua kõigi eurooplaste jaoks usaldusväärse ja turvalise digi-identiteedi

Euroopa Komisjon esitles neljapäeval Euroopa digiidentiteeti, mis on mõeldud kõigile ELi kodanikele ja residentidele ning ELis asuvatele ettevõtetele. Üheainsa nupuvajutusega oma telefonis on kodanikel võimalik Euroopa nn digiidentiteeditasku kaudu oma isikut tõendada ja elektroonilisi dokumente jagada. See võimaldab ligipääsu internetiteenustele oma riikliku digiidentiteedi abil, mida tunnustatakse kogu Euroopas. Ülisuurtelt platvormidel nõutakse, et nad aktsepteeriksid Euroopa digitasku kasutamist näiteks vanuse tõendamiseks. Euroopa digitasku kasutamine jääb alati kasutaja otsustada.

Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiv asepresident Margrethe Vestager ütles: „Euroopa digiidentiteet võimaldab meil toimida ükskõik millises liikmesriigis samamoodi, nagu me toimime kodus, ilma lisakuludeta ja vähemate takistustega, ükskõik kas tegemist on korteri üürimise või pangakonto avamisega väljaspool koduriiki. Ning seda on meil võimalik teha turvaliselt ja läbipaistvalt. Meie ise otsustame, kui palju teavet me tahame enda kohta jagada, kellega ja millisel eesmärgil. See on ainulaadne võimalus veelgi lähemalt kogeda, mida tähendab elada Euroopas ja olla eurooplane.“

Euroopa digiidentiteet

Uue määruse kohaselt pakuvad liikmesriigid kodanikele ja ettevõtetele nn digitaskuid, millega saab nende riikliku digiidentiteedi seostada muude isiklike atribuutide tõenditega (nt juhiluba, diplomid, pangakonto). Digitaskuid võivad pakkuda riigiasutused või eraõiguslikud üksused, tingimusel et liikmesriik neid tunnustab.

Uued Euroopa digitaskud võimaldavad kõigil eurooplastel pääseda ligi internetiteenustele, ilma et nad peaksid kasutama muid identimismeetodeid või jagama oma isikuandmeid. Selle lahenduse abil on neil täielik kontroll oma jagatavate andmete üle.

Euroopa digiidentiteet on

kättesaadav igaühele, kes soovib seda kasutada: Euroopa digiidentiteeti võib kasutada iga ELi kodanik, resident ja ELis asuv ettevõte, kes seda soovib;

laialdaselt kasutatav: Euroopa digitaskut saab laialdaselt kasutada kas kasutajate identifitseerimiseks või teatavate isiklike atribuutide tõendamiseks, et saada kõikjal liidus juurdepääs avaliku ja erasektori digiteenustele;

kasutajate kontroll omaenda andmete üle: Euroopa digitasku võimaldab inimestel valida, milliseid oma identiteedi aspekte, andmeid ja sertifikaate nad jagavad kolmandate isikutega, ja hoida sellisel jagamisel silm peal. Kasutajakontroll tagab, et jagatakse ainult teavet, mida on vaja jagada.

Et digitasku saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, on ettepanekule lisatud soovitus. Komisjon kutsub liikmesriike üles töötama 2022. aasta septembriks välja ühiseid tööriistu, mille hulka peaks kuuluma tehniline arhitektuur, standardid ja juhised heade tavade kohta.

Paralleelselt õigusloomeprotsessiga töötab komisjon koos liikmesriikide ja erasektoriga Euroopa digiidentiteedi tehniliste aspektide kallal. Digitaalse Euroopa programmi kaudu toetab komisjon Euroopa digiidentiteedi raamistiku rakendamist ja paljud liikmesriigid on taaste- ja vastupidavusrahastu raames näinud oma riiklikes kavades ette e-valitsuse lahenduste, sealhulgas Euroopa digiidentiteedi rakendamise projekte.