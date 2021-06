TikTok, Roblox ja mänguvideod: mida lapsed 2020–2021 kõige rohkem otsisid?

Uus Kaspersky Safe Kidsi uuring näitab, millest lapsed ajavahemikul 2020–2021 kõige enam huvitusid. Viimase aasta jooksul on nende huvi kategooriate „tarkvara, audio ja video” ning „e-kaubandus” vastu kasvanud, samas kui kategooriate „internetipõhised suhtlusvahendid” ja „arvutimängud” vastu on huvi veidi vähenenud. Kõige menukamad rakendused olid TikTok, YouTube ja WhatsApp. Samal ajal edestas TikTok Instagrami peaaegu kahekordse populaarsustasemega.

2020 kujunes laste jaoks üheks kõige ebatavalisemaks aastaks. Pandeemia on muutnud paljusid tavalisi eluolukordi kogu maailmas, sealhulgas haridust, sõprade ja perega kohtumisi, vaba aja veetmist ja meelelahutust. Kaspersky analüüsis Kaspersky Safe Kidsi kasutajate vabatahtlikult esitatud anonüümseks muudetud andmeid, nagu otsingud, kõige populaarsemad Androidirakendused ja veebisaitide kategooriad, et uurida, kuidas laste huvid ja vajadused uutes tingimustes muutunud on.

Laste seas olid populaarseimad veebisaitide kategooriad „tarkvara, audio, video” (44,38%), „internetipõhised suhtlusvahendid” (22,08%) ja „arvutimängud” (13,67%). Populaarseimate rakenduste seas juhib suure ülekaaluga YouTube – teenus jääb menukaimaks video voogedastusteenuseks laste seas kogu maailmas. Teisel kohal on sõnumirakendus WhatsApp ja kolmandal populaarne suhtlusvõrgustik TikTok. Kümne parema hulka kuulub ka neli mängu: Brawl Stars, Roblox, Among US ja Minecraft.

Lapsed kuulavad ja vaatavad YouTube'is muusikavideoid väga aktiivselt – muusikažanrite ja videote otsimisel on selle osakaal 17,35%. Samuti oli statistikas näha mitmeid trendivideoid – „Pop It“ ja „Simple Dimple“ ning „ASMR“ moodustavad 4,43% päringutest. Sel aastal paistsid videomängude valmistajaga Gacha Life seotud päringud 4% osakaaluga silma ka kogu maailma laste parimates hinnangutes.

Seoses muusikamaitsega said lisaks traditsioonilistele liidritele nagu K-popi ansamblid BTS ja BLACKPINK populaarseks lauljad Ariana Grande, Billie Eilish ja Travis Scott. Samuti on suund loominguliste videote poole – järjest rohkem hakkasid nimekirja ülaossa ilmuma päringud biitide, sämplite ja erinevates programmides muusika loomise õppetundide järele. Samal ajal jääb TikTok peamiseks laste muusikaliseks suunaloojaks.

Multifilmid moodustavad poole (50,21%) kogu maailma laste video-otsinguist. Menukaimad on „Lady Bug“ ja „Super Cat“, „Gravity Falls“ ja „Peppa Pig“. Teisel kohal olid erinevad telesaated – inglise keeles otsiti kõige sagedamini saadet „The Voice Kids“. Filmides ja telesarjades olid menukaimad treilerid „Godzilla vs Kong“, Zach Snyderi hiljuti välja tulnud „Justice League“ ja Disney+ minisari „WandaVision“. Netflix meelitab jätkuvalt ka üha rohkemate laste tähelepanu – platvormi kaudu esitati kõige sagedamini päringuid „Cobra Kai“ ja nüüdseks ikooni staatusega „Stranger Things“ kohta.

TikTok on endiselt vaieldamatu liider laste seas, kuid samal ajal on sotsiaalvõrgustiku tajumine hakanud muutuma. Nüüd pole see enam ainult klippide ja huulte sünkroonimise suhtlusvõrgustik, kuna platvormile on hakanud ilmuma rohkem harivat ja loovat sisu. Samal ajal peab TikToki videote loomiseks tegema üks inimene ära operaatori, näitleja, režissööri ja kogu võttegrupi töö. Kõik see arendab oskusi, mis võivad tulevikus lastele mitte ainult kasulikud olla, vaid suunata last sellest oma elukutse tegema.

Videomängudest on laste seas enim populaarsust kogunud Minecraft (22,84%), Fortnite (6,73%), Among Us (3,80%), Brawl Stars (6,34%), mis köitsid hiljuti laste tähelepanu ja on väga populaarsed, ja väga armastatud Roblox (3,82%). Samal ajal on pea kõigi riikide top kümnes kõige sagedamini mängitud mäng Roblox. Kõigist piirkondadest said Kasahstani lapsed arvutimängudele pühendatud saitide külastajamises liidriks – 26,01%. Teisel kohal olid Ühendkuningriigi lapsed (19,40%). Kuid me näeme hoopis teistsugust pilti Indias, kus lapsed haruharva arvutist videomängudele pühendatud saite külastasid (vaid 5,08%).

„Kaasaegsed lapsed kasvavad juba väikesest peale nutividinad käes ja kohanevad digiruumiga ning valdavad uusi tehnoloogiaid palju kiiremini. Näeme, kuidas TikTokist on lühikese aja jooksul saanud laste seas üks peamisi suunakujundajaid ja et lapsi huvitab see endiselt väga. Samal ajal pole YouTube kaotanud oma positsiooni ja jääb laste seas menukaimaks osalt tänu tohutule erinevate videote hulgale, alates let-play-mängudest, milles on dokumenteeritakse videomängu läbimängu, kuni harivate loengute ja klippideni. Laste huvide mõistmine ja analüüsimine Internetis aitab meil pöörata tähelepanu ohutuse küsimusele. Teades, millist muusikat laps kuulab, kes on tema lemmikblogijad või milliseid mänge ta mängib, võivad vanemad tugevdada lastega usaldusväärseid suhteid. Näiteks saavad nad koos TikToki videot üles võtta. See võimaldab ka vanematel aidata oma lastel end võrgus võimalike ohtude eest kaitsta,“ kommenteerib Kaspersky veebisisu analüüsi ekspert Anna Larkina.

Laste positiivse veebikogemuse tagamiseks soovitab Kaspersky vanematele järgmist: