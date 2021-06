Instagram toob Eestisse Reels-i reklaamid

Pärast edukat pilootprojekti valitud riikides käivitatakse täna kogu maailmas, sealhulgas ka Eestis Instagram Reels reklaamid.

Reels on Instagramis parim viis jõudmaks inimesteni, kes veel sind ei jälgi ja jääda silma nii koduturul kui välismaal. Ettevõtete jaoks tähendab see, et nüüd on võimalik oma sisu viia suurema vaatajaskonnani.

Reels´i reklaamid ilmuvad üksikute Reels’ide vahel vertikaalselt täisekraanil, nagu need on seni ilmunud Story´des. Nagu tavaline Reels´i videosisu, võivad ka sellesse kanalisse mõeldud reklaamid olla kuni 30 sekundit pikad. Inimesed saavad Reels´i reklaame vaadata, meeldivaks märkida, kommenteerida, jagada ja salvestada.

Reels´i reklaamid kuvatakse kõige populaarsemates kohtades, kus sellist tüüpi sisu reeglina tarbitakse. See hõlmab nii Reels vahelehte, Reels Story´des, Reels Explore lehel kui ka neid Reels´e, mis seinale ilmuvad. Kui neile peale klõpsata, viib see vaataja lehitsejasse, kus kuvatakse eksklusiivselt ainult Reels videoid.

„Reels on ideaalne viis, kuidas Instagramis uut sisu avastada, nii sobivad ka reklaamid sinna suurepäraselt. Seda uut loomingulist formaati saavad ära kasutada igas suuruses brändid, kes tahavad potentsiaalsete klientideni jõuda keskkonnas, kus inimesed juba aktiivselt meelelahutust tarbivad,” kommenteeris Instagrami tegevjuht Justin Osofsky.

Samamoodi nagu teiste Instagrami reklaamide puhul, saavad inimesed ka neid reklaame vahele jätta ja peita või ebasobivast reklaamist platvormile märku anda.

Reels reklaami loomise kohta saab abi Instagrami Help Center’ist.