Kuidas saada parimat autolaenu? Avaldame suurimad saladused!

Kuigi paljud autoostjad arvavad, et tingimine automüüjaga on parim viis madalama ostuhinna saamiseks, võib tegelikult finantsiliselt palju olulisem olla detailideni läbimõeldud autolaenu võtmine. Auto ostmise varjus võib edasimüüja pakkuda sulle võimalust ostu finantseerida laenuga. Ikka selleks, et ostetud autol oleks rohkem juures lisasid ja kvaliteeti.

Nii ongi tihti nii, et autoostjad veedavad tundide kaupa aega, et müüjaga mõnesaja euro osas tingida, aga siis sõlmivad silmi pilgutamata autolaenu lepingu ilma liigselt juurdlemata, mis on sellega kaasnevad kulud.

Auto ostmisel finantsasjades nutikalt navigeerimine eeldab teadmisi sellest, mida oodata ja nendeks valmis olla. Vaatame lähemalt viite viga, mida eksperdid soovitavad vältida.

1. Enne auto ostmist veenduge, mis on teie autolaenu võimekus

Teie krediidiajalugu üle vaadates otsib laenuandja kõiki väikseid probleeme, näiteks kolme aasta tagust hilinenud makset ja ümbritseb selle suure punase ringiga. Juba välja valitud autole mõtlev ostjal tekib hirm, et laenu ei antagi ning vahepeal tõstab laenuandja kompromissi saavutamiseks intressimäära 2-3 protsendipunkti võrra, mis maksab autoostjale laenu kehtivusaja jooksul sadu täiendavaid eurosid.

Parim kaitse? Võtke autolaenule eelnevalt pangalt või veebipõhiselt laenuandjalt pakkumine. Auto ostmiseks sobib finantseeringuna ideaalselt ka väikelaen. See annab tugeva seljataguse edasimüüjaga suheldes ja aitab säästa närve ning lubab oma võimalusi rahulikus õhkkonnas hinnata.

2. Läbirääkimised oma igakuiste maksete üle

Taktika, mida nimetatakse maksete paisutamiseks paneb autoostjad nõustuma kõrgendatud laenusumma ning kuumaksega, mille eest täidetakse leping toodetega, mille kohta väidetakse, et need on allahinnatud või tasuta. Levinud on pikendatud garantiid, vargusevastased seadmed ja värvikriimustuse vastased paketid.

Alati peab aga meeles pidama, et iga väike kulu, mis autolaenule lisatakse kannab endaga kaasas täiendavat intressikulu. Seega on alati mõistlikum võtta autolaenu kasutades oma autole nii vähe lisasid ja täiustusi kui võimalik ja need hiljem eraldiseisvalt soetada.

Kui teilt küsitakse, millist kuumakset suudate teenindada, öelge auto edasimüüjale, et ostate sularahas ja pidage läbirääkimisi ainult auto hinna üle.

3. Ülehinnatud lisade ostmine

Enne müügilepingu sõlmimist pakub auto edasimüüja peadpööritava hulga tooteid ja teenuseid, millest paljud on tegelikult kasutud. Näiteks ettemaksuga autohoolduse pakett, mis lubab säästa raha õlivahetusel ja sunnib inimesi enam maksma hoolduse eest, mida nad sageli tegelikult ei kasuta.

Teine populaarne pakkumine on pikendatud garantii, mis ekspertide sõnul on ülehinnatud, mõnikord sadade eurode võrra. Kõik kindlustused ja garantiid on lihtsalt seadustatud röövimine ja tõenäosus, et teie autoga läheb midagi tõsiselt valesti, on väike. Võtke endale minimaalne kindlustuskaitse ja tehke seda alati auto ostust eraldi.

4. Laenu tähtaja liigne pikendamine

Et autode hinnad tunduksid taskukohasemad, pakuvad edasimüüjad 72- ja 84-kuulisi autolaene. Kuigi see vähendab kuumakset, maksate intressi kogu laenu kehtivusaja jooksul palju rohkem. Kuna maksate iga kuu vähem tagasi olete tõenäoliselt pikemaks ajaks laenuga seotud ja maksate lõpuks kordades rohkem kui auto väärt.

Ainus mõte sellise laenu kaalumiseks on siis, kui tegemist on väga madala intressimääraga ja olete täiesti kindel, et soovite autolaenu lõpuni teenindada.

5. Varjatud tasude maksmine

Edasimüüjalt auto ostmisel peaksite maksma ainult sõiduki hinna, millele lisandub vahendustasu, registreerimiskulud ja dokumentide vormistamisega seotud tasu. Tihti üritatakse tehingu vormistamisega seotud tasusid aga edasimüüja poolt paisutada, sest tegemist on suurepärase võimalusega oma kasumit suurendada.

Enne tehinguga nõustumist küsige eelnevalt kindlasti nende tasude kohta. Küsige oma edasimüüjalt erinevate tasude jaotust ja lõpliku “uksest väljas” hinda. Küsige kindlasti selgitusi erinevate lepingu ja teenustasude kohta, mis ei näi põhjendatud või näivad üleliigselt suurena.