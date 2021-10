TEST. Visalt sihile: akupank, mis laeb kaua, aga palju ja juhtmevabalt

Elektri hind tõuseb, kuid vaevalt keegi akupanka nüüd selleks kasutama hakkab, et öösel odavat elektrit täis laadida ja tippaegadel ehk hommikul 8-9 ja õhtul 20-21 tühjaks tarbida. Ehkki ka see on võimalik kallineva energia tingimustes. Trust Primo Wireless 20.000 mAh akupank on suur ja raske, laeb korraga nii juhtmega kui juhtmevabalt, kuid tasapisi, aeglaselt. Siiski jätkub suuremahulist akut päris pikalt, seega reisil või matkal või elektrikatkestuse ajal või ka ülikalli börsihinnaga jagub õige mitmeks korraks.

Karbis on kaasas üks USB C kaabel, kuid akupangal leidub ka vanamoodne microUSB pesa, mille kaudu seda (aeglasemalt) laadida. USB C juhe on siiski universaalsem ja sellega saab pärast USB A pesast näiteks mobiili laadida. USB C otsaga kahel pool otstes kaabliga võib aga võimsama väljundiga mõnda suuremat seadet, näiteks tahvelarvutit laadida. USB A pakub 12 W laadimisvõimsust, USB C aga 15 W.

20 000 mAh akupank on suur ja selle täislaadimine võtab aega ligi kümme tundi (ametlikult 6-12 tundi olenevalt laadijast). Korralik raske tellis on umbes keskmise mobiili suurune, aga kordades paksem ja kaalub 440 grammi.

MicroUSB-st 5 V / 1 A kestab akupanga täislaadimine kuni 12 tundi, USB C pesast 5 V / 2 A aga 6 tundi ehk ühe ööga saab täis.

Mobiililaadimine kestab umbes sama kaua - isegi natuke kauem Huawei Mate 20 Pro telefoniga, mille täiesti täis laadimiseks kulus veidi üle 7 tunni.

Sisse läheb elekter (akupanga laadimiseks) USB C ja microUSB pesast, välja tuleb samast USB C-st ja tavalisest USB-st (vastavalt 15 W või 12 W). Kuid saab ka juhtmevabalt. Akupanga peal on juhtmevaba laadija, mille võimsus on väiksem, 5 W.

Testides laadis akupank ilusti kõiki juhtmevaba Qi laadimist toetavaid seadmeid - nii tilgatumaks tühjaks saanud nutikella kui nutitelefoni, samuti hakkas laadima juhtmevaba laadimise toega kõrvaklapikapsel.

Veidi ebaharilik on see, et akupanka sisse lülitades on nupp ühel pool, aga aku indikaatorlambikesed (4 tk) on hoopis teisel pool küljel. Aga sellega harjub. Eraldi sinine LED näitab, kui juhtmevaba laadija töötab.

12 W USB pesast laadimine kestab kaua – Huawei Mate 20 pro sai oma aku täis alles 7 tunniga. Juhtmevaba laadimine kestab veel kauem ja sellega on pigem mõtet natuke turgutada oma nutiseadmeid, kui ääreni täis laadida, mõne pisema kapsliga kõrvaklapikomplekti või nutikella saab ehk täis ka. Samal ajal saab lisaks ka kaabliga laadida, seega kaht seadet saab korraga turgutada.

Siin on mõned katsed, mis said kõik tehtud ühe täis akuga, enne kui see täielikult tühjaks sai.

Huawei Mate 20 Pro sai aku täis 7 tunniga

Samsung Galaxy Z Flip 3 sai täis 5 tunni ja 40 minutiga.

kolmas laadimine – kõrvaklapid (juhtmevabad) ja nutikell (USB) korraga, akupangal jääb alles kaks "pulka" neljast.

neljas laadimine – nutikell (Huawei Watch 3 Pro) – üks "pulk" järgi

viies laadimine - Huawei Mate 20 Pro - teist korda täis 53% peale, siis sai akupank tühjaks

Seega on tegemist tõsiselt mahuka akupangaga, millest saab rohkem kui kolm korda mobiili laadida (väiksema akuga telefone kuni kuus korda) või kui muid pisividinaid ka, siis aga vastavalt testitulemustele ligi 2,5 korda (4200 mAh akuga telefoniga). Kuid laadimisaeg on päris pikk. 7 tundi tähendab, et kiire turgutamise asemel tuleb pigem jätta mobiil pooleks päevaks laadima, juhtmevaba laadimisega aga näiteks Samsung Galaxy Z Flip 3 sai kiiremini täis (4 tundi 20 minutit) kui sama telefon kaabliga. Samas oli ju juhtmevabal laadimisel ametlikult pea poole väiksem võimsus. Ilmselt telefonid on oma kiirlaadijatele optimeeritud ja akupangalt laadides võib rohkem aega minna, kui tootja enda kiirlaadijatega.

Juhtmevaba laadimise pind on triibutatud, et poleks liialt libe, kuid võiks olla ka mingi kummisem kate, sest telefon või eriti just kumera põhjaga nutikell ei taha sel pinnal hästi püsida, eriti kui näiteks kell või telefon laadides vibreerima ka hakkab. Mõnedel juhtmevabadel akupankadel kasutatakse isegi iminappasid, aga levinud ka väikesed kummitihendid, mis hoiavad paremini paigal, kui lihtsalt plastik-korpus.

Kuna akupanga mahutavus on 74 Wh, siis võib selle ka lennureisile võtta, kuna tavaliselt on piiranguks 100 Wh. Siiski võib vaja minna akupanga deklareerimist turvakontrollis.

Kokkuvõtteks on see akupank ehk hea kodus avariiolukordadeks hoida, pikemaks reisiks kaasa võtta või juhtmevaba laadijana kasutada, kuid igapäevaselt taskus kanda või kotis on ehk natuke liiga raske. Kui autoga sõitmine on ainult kodu ja töö vahel, siis pole ehk probleemi. Seljakotis aga on 60 grammi vähem kui pool kilo siiski juba tunda. Raske akupank kestab kaua ja laeb mobiili ning muud lisavidinad täis rohkem kui paar korda, aga aega kulub ja kaalukas on ka.

Seega...

PLUSSID

+ väga mahukas, laeb mitmeid kordi

+ juhtmevaba laadimine, mis töötab kiirelt

+ kaasas USB C kaabel, mis sobib ka mobiili laadimiseks

MIINUSED

- laeb kaua

- juhtmevaba laadija pind on libedavõitu

- raske

TEHNILISED ANDMED

Akupank Trust Primo Powerbank

Hind: ca 55 eurot

Ühendused: akupanga laadimine microUSB või USB C pesast (10 W), seadmete laadimisväljund USB A (12 W) või USB C (15 W)

Juhtmevaba laadimine: 5 W, Qi 1.2.4

Kaasas: USB C kaabel

Kaal: 440 grammi