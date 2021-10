Kuidas osta sülearvuti, millest ka peale esimest kolme aastat kasu oleks?

Teistega ja keskkonnaga arvestamine on praeguseks palju enamat kui sõnakõlks ning seda järgivad kasutajad ostavad omale ka sellise sülearvuti, mis kestaks kauem ja millest oleks kasu veel peale seda, kui kolmeaastane garantiiaeg lõpeb. Küsimus on ainult, kuidas sellist masinat leida? Vastus polegi tegelikult keeruline.

Kõigepealt peab muidugi valima endale meelepärase ja vastupidava ärisülearvuti, mida kontoritööl, reisil või kodutööl kasutada. Kuidas valida, sellest oli ärisülearvutite blogis juba juttu. Tegemist pole raketiteadusega ja mõnesid lihtsaid põhimõtteid järgides leiad endale sobiva mudeli üsna kindlasti.

Klassikalised ärisülearvutite seeriad HP Elitebook ja HP Probook on heaks näiteks - nende masinate puhul on tagatud pikk vastupidavus, ärikasutajale vajalik jõudlus ning lisaks ka pikk eluiga. Kui Elitebookil on eriti vastupidav metallkorpus, siis veidi soodsama Probooki puhul kasutatakse veidi odavamaid materjale, kuid kõrgetele vastupidavuse nõuetele vastab masin endiselt ning sisus järeleandmisi pole tehtud. Selleks aga, et masinad peale sinu kasutust edasi kestaks, tuleb arvuti osta sellise pakkuja juurest, kes hoolitseb seadme tuleviku eest ka peale garantiiaja lõppemist. Kasutut elektroonikaprügi tekib niigi kogu aeg liiga palju, aga kui igaüks saab selle ärahoidmisse panustada üsna lihtsalt, siis miks mitte seda teha?

Kust saab osta arvuti, mis kestab ka aastaid hiljem?

Kindlasti on kõik ärikasutaja arvuti ostnud mõelnud, mis saab masinatest edasi, kui neid enam ise ei kasuta? Kui oled näiteks just saanud uue militaarklassi vastupidavusstandardile vastava HP ärisülearvuti omanikuks ning tead, et kasutad seda järgmised kolm aastat, siis muidugi tekib küsimus, et mis saab hiljem? See masin peab vastu kaugelt enam kui rahuliku kontoritöö aastad, ega seda ometi siis ära ei visata? Võib-olla oleks mõtet ise mõni aasta masinat kauem kasutada, kui see veel endiselt täiesti ajaga kaasas käib?

Muidugi saab seda teha. HP sülearvuteid müüv NB.ee on Greendice´i ametlik partner ja Greendice on just see ettevõte, kes aitab klientidel kaugemale mõelda ja kindel olla, et nende kasutatavad seadmed elavad kasvõi kümme aastat. Näiteks saavad ostjad lisaks kolmele aastale ühe aasta lisagarantiid, kui toovad vahepeal oma seadme hooldusse ja hoiavad seda hästi. Seega on neli aastat muretut kasutamist kindlustatud.

Ilmselt peaks sülearvuti veelgi kauem vastu, kui see on alguses ostetud juba korraliku tippvõimsusega, sest selle aja jooksul ei muutu veel kontoritöö nii töömahukaks, et ostuaja protsessorid või ekraanid enam vajadustele ei vastaks. Võib-olla on vaja vaid lisada mälu ja suurem kõvaketas/SSD? Äriklassi masinatel on tavaliselt see võimalus olemas. Greendice tagab näiteks, et neilt ostetud, korralikult hoitud ja lisagarantiiga masin ostetakse kindlasti tagasi ka peale viit aastat kasutamist. Seega on arvuti eluiga pikendatud juba veelgi rohkem.

Kuid mis saab edasi? Kas nüüd prügimäele või siiski mitte?

Mis saab ärisülearvutist peale aastaid kontoritööd?

Tavaliselt proovivad ettevõtted kasutatud sülearvutitest lahti saada neid ettevõtte enda töötajatele müües, liisinguandjale tagasi andes (teadmata, mis neist edasi saab) või jäätmejaama viies, kus samuti pole kindel, et arvutid kasulikku rakendust leiavad.

Kauem aga loob seade väärtust siis, kui on kindlalt teada, et see edasi kasutust leiab. On kohti, kus pole vaja nii suurt jõudlust, samas on paljud organisatsioonid piiratud eelarvega, nii et ei saa täiesti uusi masinaid endale lubada. Näiteks lasteaiad, koolid, omavalitsused, lasterikkad pered - kõik vajaksid oma tavalisteks igapäevasteks toiminguteks või koolitööde jaoks lihtsaid arvuteid, mis ei maksa palju, kuid on vastupidavad. Selleks sobivad äriklassi sülearvutid väga hästi.

Seega kui ostad eesmärgi, mitte lihtsalt arvuti igapäevasteks toiminguteks, siis on kindlasti ka sinu jaoks oluline, et tulevikus läheks kasutatud seade heasse kohta ja elaks pikka täisväärtuslikku elu edasi.

Kus töötavad isegi kuni 15-aastased sülearvutid?

Äriklassi sülearvuti eluiga võib tegelikult ulatuda isegi kuni 15 aastani ja nii ongi juhtunud läbi täiusliku IT-tehnika tooteringi. Greendice on ostnud hästi hoitud sülearvutid ettevõtetelt tagasi ja hoolitseb edasi juba ise, et need jõuaksid uute tänulike kasutajateni. Tavapärase tarbimisele suunatud majandusmudeliga seadmete eluiga nii pikaks ei kujuneks.

Greendice saavutab selle eesmärgi kuue unikaalse rohelise täringu tahkude reeglitega:

Ostan endale, mõtlen teistele. Lihtne lahendus - ostes arvuti endale 3-5 aastaks, saad olla kindel, et see elab oma elu edasi nende kasutajate juures, kes seda vajavad. Hästi hoitud tootel on väärtus ka aastate pärast. Kui Greendice´ist ostetud hästi hoitud sülearvutile kindlustatakse tagasiostmine kolme või viie aasta pärast, siis on ka omanik ise hoolsam ja toetab ringmajandust. Märka lähedalt, vaata kaugemale. Greendice aitab viia soodsa hinnaga arvutid neile, kes seda tegelikult vajavad ja kes traditsioonilise majandusmudeli juures jääksid headest töövahenditest muidu lihtsalt ilma. Tunne huvi, ole edukam. Kui arvuti jõuab rohkemate inimesteni, kes seda võib-olla muul juhul endale lubada ei oleks saanud, saab populariseerida sülearvutit kui head töövahendit, millega teha tööd ükskõik millisest maailma nurgast. Üheskoos loodud ja jagatud edulood. Kui tahad osaleda positiivsetes edulugudes, siis oma osa saadki anda Greendice´i kaudu sülearvutitele uut elu andes. Õige utiliseerimine tagab väärtusliku ressursi tulevikuks. Kui seade tuleb lõpuks utiliseerida, siis tehakse kõik, et selle materjalid jõuaksid ringlusse ja osaleksid ringmajanduses.

Kuidas osta ärisülearvuti endale, mõeldes samal ajal ka teistele?

Täpsemalt koosneb Greendice´i abiga endale vastupidava ärisülearvuti soetamine selliselt.

Tee konto Greendice´i süsteemi. Ole tubli ja mõtle suuremalt, hoia oma asju hästi. Vajadusel juhendatakse, kuidas sülearvuti hästi vastu peaks. Tule kolmandal garantiiaastal läbi, tehakse hooldus (maksab vaid 30 €) ja koos sellega saab veel ühe aasta lisagarantiid. Saad rääkida päris inimestega ja anda kasutajatoele ticketiga teada võimalikest probleemidest, mis saavad kiirelt lahendatud. Soovi korral müü toode tagasi juba enne kokkulepitud hinnaga. Näed, kuhu toode edasi jõuab. Saab ligipääsu arvutikasutamise lisanippidele ja koolitustele.

