Eesti esimene päikeseauto Solaride läheb Marokosse testimisele

Eesti tudengitest koosnev Solaride´i esindustiim jõudis Marokosse, kuhu tuleb peagi järgi ka päikeseauto, mis läbib haagises ca 5000 km. Meeskonna eesmärk on viiepäevasel testvõistlusel saada väärtuslikke kogemusi 2023. aasta päikeseautode võistluseks Austraalias.

Solaride hakkab testima Baltikumi esimest päikeseautot 25.-29. oktoobrini kestval päikeseautode väljakutsel – Solar Challenge Morocco 2021 (SCM). SCM võistluse raames plaanitakse koguda väärtuslikku infot auto kohta, et seejärel jätkata Eestis arendustöödega. Võistluse distants on ligikaudu 2500 km, mille tingimused panevad proovile tudengite vaimse ja füüsilise poole ning näitavad kuidas auto reageerib.

Solaride tegevjuht Kristel Leifi sõnul on Marokost saadavad kogemused hindamatud kogu tiimi jaoks. “Maroko ekstreemsed tingimused annavad esmase sissevaate, mis meid 2023. aastal Austraalias ülemaailmsel päikeseautode võistlusel Bridgestone World Solar Challenge võivad ees oodata. Need on kogemused, mida raamatust ei leia, vaid tuleb ise omandada ja läbi teha. Austraalia võistlusel ei ole ruumi eksimusteks ning sinna minnakse jahtima poodiumikohta,” selgitas Leif.

Marokos toetavad tudengeid Eesti tippmentorid inseneeria ja turunduse valdkonnast: Starship Technologies asutaja Tiit Liivik, programmeerija Tõnu Samuel ning sotsiaalmeedia mõjuisik Sandra Raju. Mentorid on tudengite jaoks olemas, kuid peamine on lasta noortel tegevuse käigus ise õppida ning väljakutsetega toime tulla.

Lähipäevadel on plaanis teha juba testsõite ning uuel nädalal pannakse auto proovile võistlusdistantsidel.

Solaride sündis 2020. aasta alguses, kui tudengid otsisid ülikoolis õpitud teadmistele praktilist väljundit ning jõudsid pöörase väljakutseni – ehitada tänavakõlbulik päikeseauto. See on tehniliselt keerukas väljakutse, mis annab võimaluse panustada aastakümneid paigal tammunud transpordisektori jätkusuutlikumaks muutmisesse.

Praegu kuulub Solaride’i meeskonda 70 aktiivset tudengit erinevatest Eesti ülikoolidest. Tudengitele pakuvad mentoritena tuge tehnoloogiamaastikul tuntud tegijad nagu Priit Salumaa, Tõnu Samuel, Kristjan Maruste, Markus Järve, Tõnis Väli jt.

Solaride’i peasponsor on Eesti riik koostöös Tehnopoliga. Suursponsorid on Magnetic MRO, Auve Tech, Tartu linn ja City Motors. Lisaks toetavad projekti kõik Eesti kõrgkoolid ning paljud teised ettevõtted.