Telia näitab nüüd müüdavate mobiiltelefonide keskkonnamõju

Telia rakendas esimese mobiilsideoperaatorina Eestis mobiiltelefonidele n-ö ökoreitingu süsteemi, mis hindab ja näitab seadmete kogu elutsükli keskkonnamõju. See omakorda aitab tarbijatel leida ja võrrelda kõige jätkusuutlikumaid telefone.

“Ökoreiting on kliendi vaates seadmega kaasas käiv info, mis aitab teadvustada mobiiltelefoni kogu elutsükli ehk tootmise, kasutamise ja kõrvaldamise keskkonnamõju. Tegemist on vajaliku teabega, mis aitab lahendada järjest kasvavat vajadust klientide seas, kes soovivad seadmete keskkonnamõju kohta rohkem teada. Lisaks loodame sellega parendada klientide teadlikkust, samuti motiveerida tarnijaid oma tegevuse ning seadmete mõjusid vähendama,” selgitas Telia Eesti erakliendiüksuse juht Kristjan Viilmann.

Ökoreiting hindab mobiiltelefoni 19 erineva parameetri põhjal, mis on kokku võetud viies alamkategoorias: vastupidavus, taaskasutatavus, parandatavus, ressursitõhusus ja kliimatõhusus. Hindamise tulemuseks on ökoreitingu üldskoor vahemikus 0–100, mis annab kliendile ülevaate mobiiltelefoni üldisest keskkonnamõjust elutsükli seisukohast. Mida kõrgem on hinnang, seda parem on telefoni keskkonnatoime.

Kuigi ökoreitingut on võimalik nüüdsest leida Telia e-poes enamike Samsungi, Xiaomi ja OnePlusi telefonide juurest, saab lähitulevikus see ring täiendust.

Üks populaarseimaid telefone Samsung Galaxy S21 5G näiteks saab ökoreitingus 85 punkti sajast, Xiaomi Redmi Note 10 Pro 83 punkti, OnePlus Nord 2 aga 72 punkti.

“Hetkel ei ole võimalik seda infot leida kõikidelt meie mobiiltelefonidelt, sest mitmed mudelid on täna veel testimisel. Mõned tootjad ei ole veel initsiatiiviga kaasa tulnud, kuid kindlasti see ajas muutub,” lisas Viilmann.

Ökoreitingu algatuse käivitas Telia Company koos nelja teise Euroopa juhtiva mobiilsideoperaatoriga: Deutsche Telekom, Orange, Telefónica ja Vodafone.

Tänasest on muide Arvutimaailma teemade nimekirjas Öko, kuhu alla hakkame koondama kõiki keskkonna- ja roheteemalisi artikleid.