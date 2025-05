Sinu mobiil võib hakata üürgama: Eesti äpp paneb kriisihoiatuse proovile

Kui äkiline, võõras heli lõikab õhku või sinu nutitelefoni ekraanile ilmub ootamatu teade, mis tõmbab tähelepanu, siis ära ehmu: sõda ei ole (ilmselt) lahti. See võib ühel päeval päästa sinu või sinu lähedaste elu. Eesti riik katsetab kolmapäeval lahendust, millega oluline hädaolukorra teave jõuaks inimesteni parimal võimalikul moel. Selle pusle üheks kõige olulisemaks tükiks on igaühe taskus olev nutitelefon.

Juba sel kolmapäeval, 14. mail 2025, tehakse kaitseväe suure õppuse Siil raames test, mis puudutab võimalik, et miljonit eestimaalaste taskus olevat nutiseadet.

Nimelt käivitatakse esmakordselt täiemahuline ohuteavituse terviksüsteemi test, mis hõlmab nii hoiatussireene 22 asulas üle Eesti kui ka digitaalset teavitust mobiiliäppide kaudu. Siin astub rambivalgusesse ka Eesti äpp, mis testib ohuteavituse funktsiooni nüüd esimest korda nii laialt.

Selle suure testimise põhieesmärk on anda Eesti elanikele võimalus kogeda päris-elus, kuidas riik ohtudest teada annab ja millised ohuteavitused tegelikult välja näevad. Tegemist on testiga, reaalset ohtu ei ole ega mingit hädaolukorda läbi ei mängita. See on proov, et tagada kriisi hetkel kõige toimimine. Testteavitus jõuab muuhulgas "Eesti äppi" ja "Ole valmis!" rakendustesse.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta rõhutas mitmekesiste teavituskanalite tähtsust: "Mida rohkem on erinevaid teavitusviise, seda rohkemate inimesteni suudame kriisides ka jõuda. Aegsasti saadud ohuteade võib päästa teie, teie lähedaste või naabrite elu."

Tema sõnul ongi "Eesti äpp" üks lihtsamaid teid selle elutähtsa infoni: "Kõige lihtsam viis olla teavitustega kursis, on laadida oma mobiiltelefoni “Eesti äpp” ja saada teated otse telefoni."

Kuidas siis "Eesti äpi" kaudu ohuteavitus sinuni jõuab?

Eelduseks on, et sul peab olema äpp alla laaditud ja mobiilseadmes peavad olema äpi teavitused lubatud. Kui su telefon on parajasti hääletu režiimil, siis küll helisignaali ei kosta (telefon on vait), kuid märguanne ilmub ekraanile selgelt ja märgatavalt.

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal Taavi Ploompuu tõi välja testimise ulatuse olulisuse: "Esmakordselt testitakse ohuteavituse funktsiooni nii laiaulatuslikult "Eesti äpi” kaudu."

See annab tema sõnul inimestele käegakatsutava kogemuse teavituse saabumisest ja võimaldab samal ajal koguda väärtuslikku tagasisidet süsteemi toimimise kohta: "Sellises ulatuses testteavitused on vajalikud, et veenduda, et kriisiolukorras jõuab oluline info inimesteni kiiresti ja tõrgeteta."

Test on ka hea võimalus kasutajatele kontrollida, kas nende seadetes on äpi teavitused ikka korrektselt lubatud.

Kui soovid tagada, et ohuteavitused "Eesti äppi" jõuaksid või neid seadistada, siis ohuteavituste funktsioon peitub rakenduse Elanikkonnakaitse teenuste plokis. Seadistamiseks ava rakenduse menüüst paremas ülanurgas olev kasutajaikoon, vali "Seaded" ning sealt edasi "Ohuteavituste seaded". Kasutaja saab siin valida, kas soovib teavitusi kogu Eesti kohta või ainult valitud maakondade ulatuses – see on otsekui personaalne turvafilter sinu käeulatuses.

Oluline on teada, et ohuteavitusi näeb nii sisselogitud kui ka sisselogimata ehk külalisena äppi kasutades.

Kui sul "Eesti äppi" veel ei ole, leiad selle siit:

Rohkem infot ohuteavituse terviksüsteemi käivitamise kohta ning käitumisjuhiseid erinevate olukordade puhuks leiad veebilehtedelt kriis.ee või olevalmis.ee, samuti riigiinfo telefonilt 1247.

Kuigi seekordne fookus on ohuteavitustel, tasub meeles pidada, et "Eesti äpp" pakub lisaks turvalist ligipääsu mitmetele riiklikele digiteenustele. Tulevikus on plaanis ka isikut tõendavate dokumentide kasutamine äpis, kuigi juriidiliselt saab seda teha alles peale vastava seadusemuudatuse jõustumist, mis on Riigikogus esimese lugemise läbinud.