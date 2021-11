Miks on HP ProBook ärisülearvutiks mõistlik valik?

HP ärisülearvutite seeriad Probook ja Elitebook on omadustelt üsna sarnased, kuid miks on nende kasutamine ärisülearvutina mõistlik valik? Siin on kõige olulisemad põhjused.

HP ProBook ja HP Elitebook - mis neil vahet?

EliteBook ja ProBook on mõlemad HP kestvate ja kvaliteetsete ärisülearvutite perekonnad, kuid EliteBooki seeria on ProBooki sülearvutitest veidi kallim. EliteBooki arvutite korpused vastavad USA sõjaväe vastupidavus-standardite MIL-STD 810F, mis tähendab, et need on tunduvalt tugevamad ja vastupidavamad, kui tavalised sülearvutid.

ProBookide seeria on tehnilistelt näitajatelt Elitebookidega üsna sarnane, seega saab hea konfiguratsiooniga masina kätte palju eelarvesõbralikuma hinnaga. Nii ProBook kui ka EliteBook on varustatud Inteli ja AMD uusimate protsessoritega, neid on saadaval erinevates suurustes ja varustuses – ärisülearvutile omaselt on võimalik valida üsna paljude konfiguratsioonide vahel ning ka hiljem saab oma masinat laiendada ja uuendada.

Elitebook on suunatud pigem tippjuhtidele ja suurematele ettevõtetele, Probook aga keskmistele ja väiksematele ettevõtetele ning sobib lisaks tippjuhtidele ka keskastmejuhtidele ja spetsialistidele, väiksemad firmad saavad seda endale paremini lubada.

ProBook - Ryzeni või Inteliga?

HP ProBook 445 G8 on AMD Ryzeni protsessoriga soodsa hinnaga ärisülearvuti, millel suur puuteplaat, eraldi sõrmejäljelugeja paremal klaviatuuri all ning ka numbriklaviatuur on eraldi plokina paremal olemas, mis ärikasutajatele on kindlasti oluline.

16 GB operatiivmälu, 256 GB SSD ja Full HD ekraan on ärikasutuseks igati korralikud näitajad, lisaks pakub ProBook hea disainiga võimalust julgelt ka ärikohtumisele minna. Uutel ProBookidel on metallist kaas, mis tagab täiendava vastupidavuse ning kaubandusliku välimuse kuni selle ajani, mil vaja sülearvuti välja vahetada. Seega kestab korpus lisaks esimesele kasutajale ilmselt üsna kaua ka teise kasutaja juures.

Inteliga ProBookid on pisut kallimad. HP ProBook 440 G8 on Inteli Core i5 protsesoriga ning samuti 16 GB operatiivmälu ja 256 GB SSD-ga. Jõudluse poolest kipub Intel veidi eespool olema, kuid AMD protsesor on energiasäästlikum ja pakub pikemat akuaega.

Suurem või väiksem ekraan?

Mõlemad mudelid on 14-tollise ekraaniga, aga kui soovid suuremat, siis HP HP ProBook 450 G8 pakub juba 15,6-tollist. Paljud tööd on sellised, kus suurem ekraan tuleb kasuks, siis tasub see ka valida.

Samas võib väga palju ringi reisiva kasutaja jaoks kasuks tulla just väiksem ekraan ja kergem kaal. HP ProBook 630 G8 ongi selline mudel, mille jalajälg laual ja kotis väiksem (kaal vaid 1,28 kg!) ning mis pakub 13,3-tollist ekraani. Eraldi numbriklaviatuur muidugi kompaktsesse kesta enam ei mahu. Selle ärisülearvutiga on hea nii reisidel kui kiiretel koosolekutel tööd teha ja kontorilaua taga hoopis suurt monitori kasutada.

Ühendused, mis äriks vaja

HP ProBook pakub ühendusvõimalusi, mis katavad enamuse ärivajadusi. Kõigil ProBookidel on täismõõtmetes HDMI, sõrmejäljelugeja, veebikaamera, USB Type-C ja muidugi traditsioonilised kiired USB A pesad (olenevalt mudelist 2-3 tk) ning kõrvaklapipesa-mikrofonipesa kaks-ühes.

Ärikasutaja jaoks on oluline ka eraldi LAN pesa, mis on olemas näiteks ProBook 445, ProBook 440 ja ProBook 450 mudelitel. Õhukesest arvutist on see viimane üsna tihti ruumi kokkuhoiu mõttes eemaldatud, kuid paljud suuremad ja keskmised ettevõtted nõuavad turvaliseks tööks siiski kaabliühendust ja WiFi pole alati esimene valik. Kui aga WiFist juba juttu tuleb, siis muidugi on ProBookidel olemas ka kiire WiFi 6, lisaks ka Bluetooth.

