Ülilai kuvar suure jõudlusega: uus Philipsi monitor 498P9Z

(Sisuturundus)

Tänapäevases tempokas töökeskkonnas sammu pidamiseks vajab spetsialist tõhusaid vahendeid igapäevaste ülesannete täitmiseks, seejuures on suure jõudlusega monitoril selles täita väga oluline roll. Professionaalide, näiteks finantsnõustajate, graafiliste disainerite, arhitektide, programmeerijate ja kõigi teiste kasutajate jaoks, kes tunnevad vajadust suurema ekraaniala järele, et paremini näha kõiki avatud programmiaknaid, on loodud kaasaegne 49-tolline (48,8-tolline / 124 cm diagonaaliga) monitor Philips 498P9Z, mille kuvasuhe on 32:9. Auhinnatud monitoril on usaldusväärne ja kvaliteetne kumer VA-paneel, 165 Hz värskendussagedus ja Adaptive-Sync, mis tagavad suure jõudluse tööülesannete täitmiseks ning pärast tööd ka mängimiseks ja filmivaatamiseks.

Laienda silmaringi

SuperWide 49-tolline 5120 x 1440 eraldusvõimega ekraan on mõeldud asendama mitme monitoriga seadistusi, et vaade oleks tõeliselt lai: kuvasuhe on 32:9. Tundub, nagu oleks kaks 27-tollist 16:9 QuadHD (2560 x 1440) kuvarit kõrvuti asetatud. Professionaale hämmastab, kuidas töötamisviis muutub, kui kasutusele võtta ülilai kuvar: tabelid muutuvad väga hästi nähtavaks, videotoimetajad ja programmeerijad saavad silma peal hoida eelvaadetel, ajajoontel, logifailidel ... Ekraani 1800R kumerus tagab kaasahaaravama ja mugavama kogemuse, peegeldades loomulikku vaatevälja ning vähendades pimestamist ja moonutusi. Arhitektid, graafilised disainerid, videoloojad, programmeerijad ja finantsinimesed vajavad ruumi, mis võimaldaks korraga näha mitut programmiakent, toetades ühtlasi loovust ja suurendades tootlikkust – meie uus monitor avaldab muljet kõigile kasutajatele.

Tipptasemel silmasõbralikud visuaalid

Tänu 165 Hz värskendussagedusele pole Philips 498P9Z mitte ainult tööhobune, vaid ka mänguri unistus. VESA-sertifikaadiga DisplayHDR 400 toega võimaldab see märkimisväärset sammu tavalistest SDR-ekraanidest edasi, pakkudes hämmastavat heledust, kontrasti ja värve. Selle täielik, rikkalik uus värvipalett pakub silmarõõmu ning 165 Hz värskendussagedus ja Adaptive-Sync tehnoloogia võimaldavad pärast tööpäeva mõnusalt mängida. Kõike monitoril kuvatavat täiustatakse ja edastatakse sobivaimal viisil ning monitor sobib ka hobimängurile, näiteks mõne Battle Royale’i mänguvooru, lennu- või rallimängu jaoks.

Professionaalidele ja teistele palju kuvari taga olevatele kasutajatele loodud kuvar ei väsita silma. Läikevastase kaitse ja vähese peegeldumisega on pildid puhta värvi ja suurepärase selgusega kristallselged. Silmasäästutehnoloogiad, näiteks FlickerFree, EasyRead režiim ja LowBlue režiim toimivad mugavama vaatamiskogemuse tagamiseks, filtreerides kahjulikku sinist valgust ja välistades väreluse.

Mõeldud mitme töö korraga tegemiseks

Selline lai ekraaniruum sobib ideaalselt mitme töö korraga tegemiseks. Ekraani suhe ja suurus võimaldavad kasutajatel avada mitu programmi ja dokumenti korraga, ilma avatud faile žongleerimata: vestlused, e-kirjad, videod ja tabelid leiavad 49-tollisel monitoril oma koha. Kuid kõige ekstreemsemate seadistuste ja mitme üheaegse töö jaoks on kuvaril ka MultiView tehnoloogia ja sisse ehitatud KVM-lüliti. MultiView võimaldab ühendada monitori mitu allikat ja vaadata neid kõrvuti, nii et kasutaja saab üheaegselt töötada mitme seadmega, näiteks arvuti ja sülearvutiga. MultiClient Integrated KVM-lülitiga saab kasutaja juhtida kahte eraldi arvutit, seadistades neile ühe monitori-klaviatuuri-hiirekomplekti, ning arvutite vahel mugavalt lülituda. Mugavaks ja lihtsaks kasutamiseks on mudelil laialdased ühendusvõimalused ja nutikas kaablihaldus, et hoida töölaud puhas ja korras. Ettevõtted saavad kasu, kui koostööks kavandatud töökohtades kasutatakse suurt ja sarnaste funktsioonidega ekraani, varustades töötajad ühe piisavalt suure ekraaniga.

Philips 498P9Z on saadaval soovitatava hinnaga €1149.