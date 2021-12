Mänge võidavad kiiremad ja osavamad, kuid pool võitu on kindlasti hea mängurivarustus

(Sisuturundus)

Mängurimaailm pole ainult korralik kiire monitor. See pole ka lihtsalt korralik klaviatuur, hiir ja kõrvaklapid arvuti küljes. Siia juurde käivad kindlad stereotüübid, mille üks väga tähtis komponent on stiilsus. Kõik - kaablitest RGB valgustuse ja pulseerivate logodeni - peavad kokku sobima ja justnagu ühtsesse komplekti kuuluma. Mäng käib ju lisaks ekraanile ka mängija ümber. Seega on tõsise mänguri jaoks tähtis tema jaoks sobiv komplekt, mis käib korraliku monitoriga hästi kokku ning on igas detailis kvaliteetne ja kiire.

AGON by AOC ongi selline üsna ebatavaline kõik-ühes tootesari, milles on lisaks ühtsele stiilile arvestatud ka kõigi asjade parima kokkusobivusega. AGON by AOC on juhtiva mängurimonitoride ja lisatarvikute tootja AOC uus kaubamärk, mille alla on koonduvad peale juba turul olevate tuttavate AOC mängumonitoride ka muud tarvikusarjad. Need on suunatud nii hobimängijatele, võistlejatele kui ka tipptasemel e-sportlastele.

"Mängutööstus ja eelkõige e-spordi sektor kuuluvad kõige kiiremini kasvavate ja kindlasti ka kõige põnevamate tehnoloogiaturgude hulka,” põhjendab AOC üleilmne turundusjuht Stefan Sommer nende ettevõtte pühendumist uue brändi arendamisse. “AGON by AOC tõstab kindlasti mängude ökosüsteemide latti palju kõrgemale ja annab hoogu veelgi rohkematele mängijatele kogu maailmas."

AGON by AOC kaubamärgi alla koonduvad tooted pole aga suunatud ühelegi konkreetsele mängustiilile või mängija oskuste tasemele, küll aga leiab toodete seast nii pühapäevamängijatele mõeldud soodsamaid tooteid kui ka maailma tippklassist nõudlikele e-sportlastele mõeldud seadmeid, millega iga millisekund on tähtis ja kiiruses ei tohi ühelgi hetkel järeleadmisi teha.

Seega on tootevalikus nii kiireid ja tundlikke arvutihiiri kui lühikese reageerimisajaga mängumonitore nii võrgurollimängude, võidusõidumängude, simulatsioonide kui tulistamismängude jaoks.

Mis on AGONi liiga?

AGON pole lühend, vaid see tähendab vanakreeka keeles “võistlust”. AGONi legend räägib düstoopilisest reaalsusest, kus on AGONi liigasse koondunud parimad erioskustega sõdalased, et võidelda kurjade jõudude vastu. Ainult koos saab olla piisavalt tugev, et vaenlast võita.

Samamoodi on ka AGON by AOC sarja seadmed koos parim komplekt mängu võitmiseks.

Kolm kategooriat - igaühele midagi

AGON by AOC toodete seast valides on üsna lihtne leida vastavalt oma mänguristiilile sobiv toode. Mänguri lisaseadmed ja monitorid on jaotatud kolme kategooriasse ja igas kategoorias on siin välja toodud üks hea vastava taseme näidismudel, mis aitab mängus edukas olla.

AOC GAMING on mõeldud laiale seltskonnale mänguentusiastidele, kes mängivad erinevaid mänge, pühendavad sellele päris palju aega ning hindavad seadmete kiirust ja täpsust.

Need näitajad on oluliselt paremad, kui tavalistel arvutitarvikutel ja monitoridel.

Mängu sisse minek eeldab laia ja mugavat monitori, mis parema eheduse saavutamiseks kaardub mängija vaatevälja ümber. Sel aastal välja tulnud AOC Gamingu G3 seeria monitoridest on heaks näiteks AOC CU34G3S (pildil), millel on 34-tolline ekraan, 165 Hz värskendussagedus ja suur nõgusus - 1000R. See number tähistab ringi raadiust millimeetrites, ümber mille monitori nõgusus moodustaks ringi.

1000R on veel kaarjam, kui eelkäija G2 monitoriseeria 1500R ning seda loetakse ka inimsilma kõige paremini imiteerivaks nõgususeks, seega tagab selline pind veel parema tunnetuse otse mängu sees.

AOC CU34G3S tagab seega hea elamuse tehismaailmades, mis on kasutusel simulatsiooni- ja võidusõidumängudes. Ekraani kuvasuhe on 21:9 ning ülilaia paneeli resolutsiooniks WQHD ehk 3440x1440 pikslit. Reguleerida saab kõrgust ja kallet, jalg on ka külgsuunas pööratav.

AGON on tippklassist varustuse seeria mängude kangelastele, kes võistlevad võistlusmängudes. Lisaks kõrgetasemelistele osavatele tippmängijatele sobivad need monitorid väga hästi ka voogedastajatele ja sisuloojatele.

Siin ei tehta kompromissi kiiruse ja täpsuse osas. Monitoride selle seeria mudelid on juba midagi enamat, kui keskmise mängija varustus.

Mõistagi on AGON seeria ekraanipaneelid suuremad ning ulatuvad diagonaalilt juba mõnede nutitelerite mõõtmeteni, kuid on laiema vaateväljaga, sest kasutaja istub nende ees tunduvalt lähemal. Samamoodi on mängu sisse minekuks parim valik nõgus ekraanipaneel, mis ümbritseb mängijat külgedelt ja tekitab virtuaalreaalsuse tunde.

Näiteks on tipptasemel mängijale heaks valikuks uus äsja müügile jõudnud mudel AOC AG493QCX (pildil), mis on justkui kaks kõrvuti 27-tollist Full HD resolutisooniga ekraani, mis annavad kokku DFHD ehk 3840x1080 pikslise resolutsiooni.

Ka see monitor on oma tõetruu esituse, 32:9 kuvasuhte ja VESA sertifitseeritud DisplayHDR 400-ga väga hinnatud just simulatsiooni- ja võidusõidufännide hulgas, kuid sobib veel hästi näiteks kaugtöö tegijatele ning sisuloojatele, kellel vaja korraga ekraanile saada võimalikult palju sisu. Värskendussageduseks on 144 Hz, pilt-pildis režiimiga võib kahest sisendist kahte pilti näidata (näiteks sülearvutist ja lauaarvutist korraga).

AGON PRO on mõeldud aga oma ala tippudele ehk e-sportlastele, kes käivad võistlemas piirkondlikul või maailmatasemel võistlustel ning kelle jaoks on tõesti oluline juba iga millisekund, mille tagab parim varustus. Tegemist on profiseadmete sarjaga, millele esitatavad nõudmised on kõrgeimad.

Siin pole enam hiiglaslik ekraan nii oluline, vaid määrav on pigem kiirus. 27-tolline profi-mängurimonitor AG274QXM (pildil) ongi diagonaalilt oluliselt väiksem, QHD resolutsiooniga ning 165 Hz värskendussagedusega. VESA DisplayHDR 1000 sertifikaadiga Mini LED IPS-paneel tagab loomulikud ja selged värvid nii heledamatel kui tumedamatel aladel. Ühendusvõimalusi on HDMIst ja DisplayPortist USB Type C-ni, mille 65 W võimsusest piisab ka mõne nutiseadme laadimiseks - sülearvutini välja. See viimane ühendus aitab hästi ka juhtmete hulka laual vähendada, kui tahad sülearvutil tööd teha - piisab vaid ühest kaablist, et arvutit toita ja sama juhet pidi pilti monitori saata. Monitori külge saab klaviatuuri ja hiire ühendada.

Võistlustasemel mängimine eeldab tundlikku ekraani hea kontrastiga ja tippkiirusega (reageerimisaeg 1 ms), aga samas on väiksemat 27-tollist monitori lihtsam võistlustele kaasa vedada, mida AG274QXM pakubki.