SMS-i teel on levimas ohtlik nutitelefoni pahavara

Maailmas levib mobiiliviirus Flubot, mis võib lähiajal jõuda ka Eestisse. Pahavara levib SMS-ina ja kuigi sõnum ise ning lingile klikkimine ei nakata, on ohtlik lingilt rakenduse alla laadimine ja installeerimine. Oht puudutab kõiki telefonikasutajaid sõltumata võrguoperaatorist. Sõnumi sisu muutub ja üht kindlat SMS-i teksti pole, mille järgi pahavara ära tunda.

Soome küberturvalisuskeskus selgitab, et Fluboti pahavara levitav SMS võib sisaldada Skandinaavia ja muid eritähti (å, ä, ö, +, /, &, %, @) suvalistes kohtades tekstis täiesti kmontekstiväliselt, mis on üks võimalus pahavara saadetud SMS-i ära tunda, kuid pidevalt muutuval viirusel võib varuks olla muidki trikke. Mõned sõnumid on teated, nagu lisatud lingilt saaks lugeda kasutajale saadetud MMS-i, teatatakse vastamata kõnest või on SMS maskeerun kullseks.

Soomes nakatas Flubot ühe päevaga kümneid tuhandeid telefone.

Elisa telekomiteenuste juht Mailiis Ploomann selgitab, et uut tüüpi ja väga kaval pahavara jõuab kasutajate telefoni läbi SMS-i. „Sõnumis antakse kliendile teada, et teda ootab kas pakk, häälsõnum või mõni muu kiireloomuline põhjus, kuid selle teada saamiseks tuleb avada sõnumis olev link. Seejärel soovitatakse avanevalt veebilehelt alla laadida rakendus, mis nakatabki seadme viirusega,“ sõnab Ploomann.

Kõnealune viirus on kõikvõimas ja nähtamatu ning saab õiguse kogu telefoni üle. See saab lugeda sõnumeid, saata SMS-e, jälgida kõike mida ekraanile kirjutatakse ja edastab sinu telefonikontaktidele SMS-e, et viirus edasi leviks. „Kokkuvõttes tähendab see, et nakatunud telefoni kasutaja kaotab kogu privaatsuse ning saab kuu lõpus suure arve saadetud sõnumite eest,“ lisab Ploomann.

Kõige olulisem viis, kuidas vältida viirusega nakatumist, on mitte laadida telefoni tarkvara, mille kohta telefon annab teate, et tegemist pole ametliku rakendusega.

„Lühisõnumiga saabuvad tihti ka erinevad informeerivad, kinnitavad või muul moel vajalikud teavitused. Näiteks kingapood teavitab uuest talvesaabaste kampaaniast, restoran kinnitab üle lauabroneeringu, arstid saadavad visiidiaegade meeldetuletusi ja postifirmad saadavad sulle pakiautomaadi uksekoodi või lingi saadetise jälgimise keskkonda. Turvaliste saatjate sõnumites sisalduvad lingid on ohutud ja viivad kasutaja tavaliselt teenusepakkuja kodulehele. Sellised saatjad ei soovi kunagi, et klient alla mõne kahtlase rakenduse väljaspool ametliku rakenduspoodi,“ täpsustab Ploomann.

Flubotist tuleks informeerida ka oma lapsi, vanavanemaid ja teisi lähedasi, kes sarnaste pahavararünnakute suhtes on haavatavamad.

Mida saad teha SMS viirusega nakatumise vältimiseks?

Ära sõnumi lingilt alusta rakenduse allalaadimist ja installimist

Selles etapis hoiatab mobiiltelefon, et tegemist pole ametlikult toetatud rakendusega

Katkesta tegevused ning kustuta kahtlane SMS

Pööra tähelepanu ka sõnumi saatjale. Kui saatja aadressireal on kolmanda osapoole kontakt ehk tundmatu inimese kontakt, siis kustuta SMS

Elisa klientidel on võimalus oma telefoni kaitsta Netivalvuri lisateenusega, mis kontrollib, ega konkreetne link pole pahalaste halduses - kui on, siis hoiatab klienti ette ja ei lase tal eelnevalt klikitud pahavara veebisaidile kohe minna

Mida teha kui telefon on nakatunud?

Hetkel on parim ja kindlaim lahendus viirusest vabanemiseks telefoni tehaseseadete taastamine, millega kaovad telefonist ka kõik isiklikud andmed.