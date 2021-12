Fractory avas Soome kontori, millest võidab ka eesti insener

Septembris 7,5 miljoni euro suuruse investeeringu kaasanud tööstusettevõte Fractory laieneb. Firma avas Turus kontori, mis lihtsustab ka Eestis tegutsevate inseneriettevõtete igapäevatööd. Platvormil on Eestis ja Põhjamaades metallitööde nõudlus viimase aastaga kasvanud 120%.

Eesti ettevõte Fractory, mis võimaldab inseneridel regionaalselt olla seotud laia tootjate võrgustikuga on rahvusvahelise haardega olnud äritegevuse algusest saati. Soome laienemise eesmärgiks on sammu pidada sealse turu kasvanud nõudlusega, millest samaaegselt võidavad ka kodumaised kliendid. See tähendab, et Fractory saab muuhulgas pakkuda efektiivsemaid tootmislahendusi Eesti inseneriettevõtetele.

“Soomes tugevamini kanda kinnitamine on märgiline, kuna annab Eestis olevatele klientidele mugava ligipääsu sealsele tootjate võrgustikule. Oleme strateegiliselt tegutsenud nii Eestis, UK-s ja Põhjamaades. Viimase aasta jooksul on tellimused hüppeliselt kasvanud, millest on tekkinud vajadus reaalselt kohapeal rohkem olemas olla. Meil on Soome partneritega ajalooliselt mõlemapoolselt väga hea suhe olnud ja nüüd jõud ühendades tugevneb see veelgi,” teatas Fractory asutaja ja tegevjuht Martin Vares.

Fractory on veebipõhine platvorm, mis viib kokku insenerid ja tootjad. Veebikeskkonnas saavad insenerid üles laadida CAD-faile, millele saab vastuseks koheselt hinnastatud pakkumise erinevatele metallitöödele. Majasiseselt arendatud algoritmi baasil valitakse antud töö jaoks sobivaim tootja partnerite võrgustikust vastavalt kliendi asukohale, vajaminevatele materjalide, töötlusprotsessidele ning vastavalt tootjate vabale mahule. Fractory on kliendile ainsaks kontaktiks kogu tellimuse vältel ja vastutab algusest lõpuni kogu protsessi eest ja seetõttu sobib platvorm kasutamiseks igasuguses suuruses ettevõtetele.

“Allhankega seotud probleemid on kõikides tööstusharudes ühesugused, millega on kokku puutunud nii suured rahvusvahelised gigandid kui väikesed inseneriettevõtted. Pilvepõhiseid lahendusi kasutades on võimalik maksimaalselt ära kasutada turu olemasolevaid ressursse. Kuskil on alati mõni masin, mis jõude seisab, samal ajal kui keegi teine sellele rakendust leiaks. Meil on olemas info, mis need barjäärid eemaldab ja võimaldab seeläbi kõigil osapooltel oluliselt efektiivsemalt töötada,” lisas Vares.

Fractory on automatiseerinud kõik enamlevinud töötlusprotsessid – platvormi kaudu saab tellida nii lehtmetallitöid, torulõikust ning CNC-töötlust. Septembris kaasatud rahastuse abil laienetakse veelgi enamatele turgudele ja laiendatakse teenusevalikut. Järgmisel aastal avatakse kontorid USA-s, Itaalias ja Prantsusmaal.