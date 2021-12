Microsofti uuring: 70% töötajatest tahavad hübriidtööd

Kui Elisa avaldas hiljuti, et nende töötajatest 90% ei taha enam igapäevaselt kontoris käia, siis Microsofti vastav uuring oma ligi 160 000 töötaja seas näitas, et hübriidtöö, mis on distantstöö ja kontakt-töö kombinatsioon, on uus ärireaalsus ja seda tahab enam kui 70 protsenti töötajatest. nende sooviks on ka edaspidi säilitada kaugtöö võimalus.

Äriotsuste langetajatest 66 protsenti kavatseb füüsilised kontoriruumid ümber kujundada nii, et need sobiksid paremini hübriidtöö keskkonnaga. Trend on selge: suur paindlikkus ja hübriidtöö määravad pandeemiajärgsete töökohtade olemuse.

Enne hübriidtöö praktiliste probleemidega tegelemist peavad tööandjad kaaluma aga medali mõlemat poolt, sest uuringust selgus ka see, et enam kui 65 protsenti töötajatest tunneb puudust vahetust koostööst oma meeskonnaliikmetega. Hübriidtöö peaks algama selle „hübriidparadoksi“ lahendamisest, aga juhid peavad arvestama ka sellega, et Gartneri uuringu järgi on tervelt 39 protsenti töötajatest valmis ametist lahkuma, kui tööandja nõuab kontoritööle naasmist täies mahus.

Tuleviku tööturul ja juurdepääsul töökohale on töökorralduse paindlikkusel ja kohandumisvõimalusel ilmselt oluline osa. Juhid teavad seda, sest Töötrendi indeksi uuringus pooldas koguni 66 protsenti töötajatest tööruumide suuremat paindlikkust ja ümberkujundamist nii, et need sobiksid paremini hübriidtööks.

Tööprotsesside ja kontorite kohandamisel hübriidtööks tuleks keskenduda praeguse sajandi põlvkonnale, sest aastaks 2025 moodustab see 75 protsenti maailma kõigi ametikohtade tööjõust algajatest juhtideni. Nende suhtumine ja ootused tööle ja elule määravad viisi, kuidas ettevõtted teevad uuendusi, kuidas nad palkavad ja hoiavad talente ja kuidas nad valmistavad oma töötajaid ette edutamiseks.

Tööviisid ongi juba muutunud. Inimesed ei tööta enam viis päeva nädalas rangelt kella 9−17 oma laua taga, vaid on mobiilsed ja töötavad käigupealt. Edukas töö tähendab inimeste vahelist sidet ja tööks vajalikku teavet mis tahes kohas ja igal ajal.

Hübriidtööl on ka oma probleemid. Kohtumistel osalejad, kes sisenevad eemalt, võivad tunda end „nähtamatuna“ ja nendega ei pruugita arvestada. Kui kohapealsed koosolekul osalejad proovivad neid edutult kaasata, siis vahel pole need varustatud õige tarkvara ja riistvaraga, mis võimaldaks hübriidkoosolekuid tõhusamalt korraldada. Sellepärast on Microsofti tehnikavahendid loodud selleks, et aidata inimestel navigeerida nii distants- kui ka hübriidtöökeskkondades (nt Together Mode, Microsoft Whiteboard Teams ja Microsoft Teams Intelligent Rooms koos selliste funktsioonidega nagu Intelligent Shooting). Kodus kasutatavad sülearvutid või lauaarvutid pääsevad Microsoft 365 pilverakendustele ja -teenustele juurde kiire virtuaaltöölaua kaudu, mis tagab suure jõudluse, kõrge turvalisuse ja lihtsustatud IT-halduse. Uute töökohareeglite loomine toob kaasa nii töötajate suurema rahulolu kui paremad äritulemused.