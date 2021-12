Milline tolmuimeja valida?

(Sisuturundus)

Tolmuimeja valimine ajab pea sassi? Ära muretse, see on tavaline, sest mudelite valik on üpriski suur. Oleme kokku pannud mõned soovitused, mis aitavad sul õige tolmuimeja valida.

Robottolmuimeja hoiab kokku sinu väärtuslikku aega

Robottolmuimejad on viimaste aastate jooksul saanud aina populaarsemaks, sest kogu tolmu imemise töö teeb sinu eest ära robot. Kõlab ju hästi?! Seega ei pea sa enam nii palju aega veetma tolmuimejaga toast tuppa liikudes ja kõiki põranda pindu puhastades.

Robottolmuimejatel on väga erinevaid funktsioone ja kindlasti tasub enne ostu sooritamist tähelepanelikult tutvuda sellega, et mõista, millised režiimid on vajalikud sinu jaoks. Üheks eestlaste lemmik valikuks on Xiaomi robottolmuimeja, mis teeb väga tõhusa töö sinu eest ära. Xiaomi robottolmuimeja mudelid on varustatud näiteks mitme erineva harjaga, mis saab samaaegselt tööle panna. Need erinevad harjad aitavad robottolmuimejal puhastada kõik põrandapinnad maksimaalselt. Niisamuti on Xiaomi robottolmuimeja väga heaks boonuseks see, et mudelitel on kolmekihiline filtrisüsteem ja mitmeid erinevaid puhastusrežiime. Lisaks Xiaomi robottolmuimeja mudelitele leiab turult väga paljude teiste ettevõtete tooteid, tutvu kõikide mudelite spetsiifikaga ja tee endale sobiv valik.

Kindlasti tuleb aga meeles pidada seda, et robottolmuimejad ei pääse puhastama raskesti ligipääsetavaid kohtasid nagu erinevaid nurgataguseid või väikeseid nurgakesi. Seega tuleb kord nädalas need kohad käsitsi puhastada, kuid isegi seda arvestades hoiab robottolmuimeja sinu aega väga palju kokku.

Juhtmega või juhtmeta klassikaline tolmuimeja

Juhtmega tolmuimejad on kõige levinumad ja ka nende valik on tänaseks väga suur: sa võid leida tooteid, mis on näiteks koos tolmukottidega, ilma nendeta või näiteks veefiltriga. Niisamuti erinevad nende tolmuimejate funktsioonid kui ka võimsus. Mida võimsama tolmuimejaga on tegu, seda paremini puhastab see erinevaid pehmeid põrandakatteid, mille sisse koguneb palju tolmu.

Juhtmega tolmuimeja puhul tasub lisaks vaadata, kui pikk on selle juhe, sest suuremas kodus võib lühikene juhe olla üpriski tüütu, sest sellega ei pääse kõikidesse nurkadesse, kust oleks vaja koristada. Siinkohal tasubki mõnel juhul eelistada tooteid, mis on juhtmevabad. Sellised tolmuimejad töötavad aku peal, mida tuleb aeg-ajalt laadida, aga see-eest on see lahendus väga mugav koristamisel, sest enam ei pea mõtlema, kas juhe ulatub mõnda toa osasse. Juhtmevaba tolmuimejaga saab ka kergelt diivanit puhastada.

Kui sina või mõni sinu pereliige on tundlik tolmu või mõne muu õhus lendleva allergeeni vastu, siis tasub kindlasti tolmuimejat valides eelistada mudeleid, mis ei paiska tolmu laiali. Selleks puhuks on väga head tooted, millel on kas HEPA filter või veefilter. Viimane neist on kindlasti parem ka HEPA-st, sest veefiltri puhul paisatakse tuppa tagasi täiesti puhas õhk, kust on juba eemaldatud tolmuosakesed jms.

Tolmuimeja valimisel mõtle läbi, millised funktsioonid sellel peavad olema. Selleks pane kirja kõik põrandapinnad, mis sinu kodus on. Olulisel kohal on ka kogu ruumilahendus, sest see mängib olulist rolli, kas kaaluda robottolmuimeja soetamist. Kui sinu kodus on palju põrandapinda, kuhu robot ei pääse ligi, siis tasub kaaluda kas juhtmega või juhtmeta mudeli soetamist.