Täida ise: mida tähendavad taastäidetavad tindi- ja laserprinterid ja miks on see kasulik?

(Sisuturundus)

Refillable ehk taastäidetav on tehnoloogia, mis lubab printerikasutajal võtta tahma- või tindianuma ja sellest vajadusel printerisse kulumaterjali lihtsalt juurde kallata. See tähendab, et ei pea hakkama tindipead või tahnakassetti vahetama, mis on vähemalt neljas mõttes hea.

Esiteks, taastäidetavad tindi- ja laserprinterid on odavamad üleval pidada. Kui iga kord tindipea või tahmakasseti tühjaks saades tuleb kogu keeruline printimisseade välja vahetada, mis on kallis ja mille jaoks on kulunud hulk materjali, siis täites pole vaja lisada midagi muud, kui vaid tinti või tahma. Prinditakse ikka edasi sama printeripeaga, millega ennegi. Seega on sellise kontoriseadme ülalpidamine oluliselt odavam.

Teiseks - ainult kulumaterjali lisades on hoopis lihtsam printerit kasutada. Sa ei pea midagi lahti võtma ja välja vahetama, printeri sisse polegi vaja vaadata. Tindi juurdekallamine ja tahma lisamine aga toimub siiski veidi rangemates tingimustes kui lihtsalt mõne anuma täitmine, sest printeri peenikestesse düüsidesse või laserprinteri tahmajaoturisse ei tohi liigset mustust sattuda. Sellepärast on täitmisnõud spetsiaalse ehitusega ning kinnituvad printeri tankimispessa kindlalt ja hermeetiliselt. Samas ei pea kasutaja muretsema, et midagi valesti läheb - juhendi järgi on see endiselt väga lihtne ja puhas tegevus.

Kolmas positiivne omadus on võimalus tinti ja tahma juurde lisada just siis, kui seda vaja on. Pole vaja tagavara-prindipead või tahmakassetti varuks hoida, kui materjal hakkab lõppema, kallad juurde just nii palju kui vaja või kui palju veel pudelis alles on. Tinti ei lähe niimoodi asjatult raisku ning tahma samuti - see tarvitatakse alati lõpuni ära.

Neljandaks ja aina tähtsamaks kokkuhoiuks on keskkonnasääst. Kui tindipea ja kassett jäävad aastateks printerisse ning neid ei pea materjali otsa lõppedes uue vastu vahetama, ei pea tootja nii palju uusi seadmeid tootma, mida enne kasutati vaid üks kord kulumaterjali lõppemiseni. Palju materjali jääb alles, tehas kulutab vähem energiat, isegi maavarasid kulub niimoodi tootmiseks oluliselt vähem. See omakorda vähendab printeri ja selle kasutaja süsinikujälge. Samuti pole äraviskamist vajavaid tühje kassette - nende asemel on hoopis vähem keskkonda saastav tindi- või tahmapudel ja sedagi peab uue vastu vahetama kordades harvemini.

Milliseid laserprintereid saab kasutada taastäidetava tahmaga?

Nagu juba mainitud, on HP-l nii taastäidetava tindiga tindiprintereid kui laserprintereid.

HP Neverstop Laser on maailma esimene taastäidetava tahmakassetiga printeriseeria, mida esitleti esmakordselt 2020. aastal. Karbist välja võttes on sel printeriseerial seitse korda rohkem võimekust printida (ca 5000 lehte) kui tavalisel sellise jõudlusega printeril. Lihtne tooneri lisamine käib suure "süstla" kujulise täiteseadmega - tooneri lisamiseks kinnitatakse see vastava tankimisava külge ja surutakse nagu pumbast tahm printerisse. "Tankimine" võtab aega ligi 15 sekundit.

Kokkuvõttes annab selline kokkuhoidlik tehnoloogia printimise hinnaks alla 0,9 sendi lehekülje eest – ärikasutajatele on see väga soodne nii kontoris kui kodus töötades. Tahma sääst on ligi 60% võrreldes tavalise vahetatava tahmakasseti tehnoloogiaga.

Neverstop-seeria laserprinter on saadaval nii mustvalge eraldi printerina kui kontorikombainina (koos skanneri ja koopiamasina funktsioonidega).

Milline tindiprinter on taastäidetav?

Taastäidetav tindiprinterite seeria kannab HP Ink Tank Systemi nime. Selle seeria mudelitega tuleb uuena kaasa ligi kahe aasta tindivaru - seega rahaline võit ja keskkonnasääst on päris muljetavaldav. Taastäitmise süsteem on tilgutamisvaba ja hermeetiline, nii et täitmine on sama puhas, kui näiteks printerisse uue paberipaki panemine, käsi ei määri. Ühe tinditäiega saab printida kas 8000 värvilist või 6000 mustvalget kontoridokumenti.

Printeri läbipaistvad anumad näitavad alati, kui palju tinti on järel (seda saab ka arvutist HP tarkvaraga vaadata) ning tindipudelid avanevad täitmiseks vaid siis, kui need tankimisavasse põhi ülespidi pista. Kui võtad tindipudeli printeri küljest ära, sulgub see veel enne, kui tilkuma hakkab. Lisaks on täidetav uus tint paberil 22 korda kauem kestvam ja oma värve säilitav, kui paljud tavalised tindid.

Ink Tank Systemiga on HP-l pakkuda üks tindiprinteri mudel ja kaks erinevat kontorikombaini, millest üks on USB ühendusega, teine lisaks WiFi ühendusega võrguprinter.

Printeriblogi toetab HP.

HP printerite valiku leiab Büroomaailmast.