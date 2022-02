Prototron käivitab uue taotlusvooru ainult roheliste ideede jaoks, et tuua nutikad roheteholoogilised lahendused võimalikult kiiresti turule. Avaldusi rohevoorus osalemiseks saab esitada 25. märtsini.

“Prototronis on alati olnud rohkeid roheideid - energeetika ja tööstuse puhtamaks muutmise, biotehnoloogia ja materjalide ümbertöötlemine - eriteemasid, kuid ühendatud missiooniga panustada jätkusuutlikku arengusse. Tehnoloogia paindlike iduettevõtjate käes lubab kiirelt leida ja testida lahendusi kriitilistele probleemidele - olgu nendeks elektrienergia kulude - ja kasutamise optimeerimine, fossiilkütustest sõltuvus, toiduainete ületootmine ja nii edasi. Ajendatud sellest avame Prototroni kevadvooru ainult roheideede jaoks, et kiirendada paremate ideede liikumist turule” selgitas rohevooru tagamaid Prototroni tegevjuht Jana Budkovskaja.

Ta tõi näiteks varem Prototronist arengutuge saanud rohetehnoloogiaid nagu Themo, Sympower, Fusebox, Gelatex, Bikeep, CoModule jne.

Prototron aitab KiKi kaasrahastusega nutikad lahendused oma ala ekspertide toel kiiresti ideest tooteni ja toode turule viia. Prototronis juhendavad meeskondi mentorid, kes tunnevad turgu ja omavad suurt kontaktvõrgustikku. Kõikidest kandideerijatest valitakse arendusprogrammi kuni 50 ideed, et tagada kõikidele silmapaistvatele ideedele piisava intensiivsuse ja personaalsusega arendustegevus.

Arenguprogrammis saavad osaleda meeskonnad, kelle tehnoloogiline idee on seotud lahendusega taastuva energeetika, põllumajanduse ja metsandus või transpordi valdkonnas.

"Rohetehnoloogiad aitavad vähendada inimtegevuse kahjulikku mõju keskkonnale ja see tähendab, et kasutame maksimaalselt ära taastuvaid energiaallikaid ja materjale. Kõige olulisem on seejuures toote terviklik elutsükkel, selle mõju keskkonnale - mida pikemalt kestab ja säästlikult toimetab, seda parem. Neid lahendusi tahamegi uues rohevoorus üles leida, täpsema fookusega arendada ja turule suunata, et meie homne elukeskkond oleks parem," ütles Prototroni rohevooru koordinaator ja ringmajanduse entusiast Mayri Tiido.

Prototron on Swedbanki, TalTechi ja Teadus- ja Ärilinnak Tehnopol loodud fond, mis rahastab tehnoloogiliste ideede prototüüpe, et maailma muutvad ideed ja tooted jõuaksid kiiremini turule. Prototron on tänaseks rahastanud 92 nutikat ideed kokku peaaegu 1,7 miljoni euroga, meeskonnad on järelinvesteeringuid kaasanud enam kui 59 miljonit eurot.

Rohevooru kaasrahastab Eesti riik Keskkonnainvesteeringute Keskuse programmist.