Milliseid muutusi on oodata nutitelefonide maastikul, kui näidatakse aina võimsamaid mudeleid? Tehnoloogiaekspert annab ülevaate.

Trenditeadlikkus pole kindlasti ainuüksi tehnoloogiahuviliste pärusmaa, vaid see võiks pakkuda mõtteainet ka kõigile teistele, kes endale lähiajal uut nutitelefoni otsivad, märgib tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina. “Arvestades, kui kiiresti telefonide turg praegu muutub ja uueneb, tasub pidada silmas suuremaid trende, mis seadmete uuendusi endaga kaasa toovad ja neid põhjustavad. Seega tasub ka ise uut seadet otsides vaadata üle ja uurida just neid näitajaid, millele telefonide arendamisel praegu kõige enam rõhku pannakse,” soovitab ta.

1. Tehisintellekti veelgi laiem kasutus

Tehnoloogiaeksperdi sõnul on põnev jälgida, kuidas tehisintellekt üha enam erinevates nutitelefonide funktsioonides kasutusele võetakse - olgu selleks fotode või aku kasutusaja parandamine. “Näiteks uusimate mudelite puhul on viidud erakordselt kõrgele tasemele see, kuidas nutitelefon suudab parandada tehtud fotode ja videote kvaliteeti ning vajadusel isegi soovimatuid elemente fotodelt eemaldada,” kirjeldab ta ja toob näiteks Huawei P50 Pocket mudeli, kus selline funktsioon on kasutusel.

Üldjuhul ongi Mishina sõnul võetud AI-tehnoloogiat kasutusele üha rohkem just seal, kus on võimalik parandada näiteks nutitelefoni tuvastus-, analüüsi- või suhtlemisfunktsioone. “Seadmesiseste andurite nagu Wifi, Bluetooth ja GPS abil saab nutitelefon luua oma kasutajast profiili, mis aitab näha ette võimalikke vajadusi ning teha nendest tulenevalt ettepanekuid. Seadme ja kasutaja pideva suhtluse kaudu saab nutitelefon koguda tagasisidet ja oma soovitusi veelgi parandada,” selgitab ta, tuues näiteks nii eelistusi otsingufunktsiooni, muusikavaliku või hoopis sõidumarsruudi osas.

2. Aina võimsam kaameratehnoloogia

Et fotode tegemine on lisaks sidepidamise võimalusele tänapäeval nutitelefoni üks tähtsamaid funktsioone, pööratakse selle arendamisele ka üha rohkem tähelepanu. “Uusimate mudelite standardiks täna on professionaalne esikaamera ja eri näitajatega mitu tagakaamerat,” märgib tehnoloogiaekspert. Nii näiteks on tema sõnul valikus telefonid, millel on kuni 100-kraadise ülilainurgaga esikaamera objektiiv, aga samas ka tagakaamerad koos kaugvõtete jaoks mõeldud teleobjektiivi ja monokroomkaameraga, mis aitab rohkem valgust kinni püüda ja seeläbi pildi kvaliteeti ning kontrasti tõsta.

3. Murdumisjoonteta kokkuvolditav ekraan

Nutitelefonide ekraani suuruse puhul saab paratamatult piiranguks mugavus nii seadet käes hoides kui ka seda taskusse pistes. Seetõttu on paljud arendajad teinud Mishina sõnul otsuse pöörduda tagasi klapiga telefonide fenomeni juurde ning tulla välja uues kuues volditavate telefonidega. “Volditav nutitelefon pole iseenesest midagi uut ning on varemgi turul olnud, kuid tähelepanu väärib pigem tehnoloogia, millega on suudetud tagada ekraani vastupidavus hoolimata selle tihedast sulgemisest ja avamisest. Samas on säilinud sujuva pildiga ekraan, mille puhul ei ole kuidagi võimalik eristada klapiga telefoni tavalisest mudelist,” kirjeldab Mishina voltimismehanismi uuenenud kvaliteeti.

“Seadmetes kasutusel olevad uued materjalid ja mitmemõõtmelised liigendid võimaldavad voltida uusi telefonimudeleid kokku sujuvalt ja avada neid ilma kurdudeta, mis võisid ilmneda näiteks varasematel volditavate telefonide mudelitel,” selgitab Mishina. Nii ongi klapiga telefoni oluliseks eeliseks võimalik kasutada tegelikult tavapärasest laiemat ekraani ning soovi korral see muul ajal mugavalt kinni hoida, selgitab Mishina P50 Pocket mudeli näitel. Suletud asendis on aga võimalik seade täielikult turvarežiimile lülitada, mis tähendab, et kõik kaamerad, mikrofon ning ka esiekraan lukustuvad.

Tehnoloogiaekspert usub, et näeme peagi veel mitmeid uuendusi telefonide maastikul, mille raames muutuvad seadmete protsessorid võimsamaks ning panustatakse veelgi enam telefonide välisele disainile ja vastupidavusele, kuid ka siis jäävad eelpool kirjeldatud trendid määrama mudelite arengu käekäiku.