Kasiinoäri on mitme miljardi dollari suurune äri. Kogemuste, katsetuste ja osavate professionaalide abil teavad kasiinod täpselt, mis mängijatele kipub meeldima ja mis mitte. Nad teavad, mis paneb inimesi rohkem mängima ja mis kipub tekitama soovi lahkuda. Ka Eesti kasiinod kasutavad loomulikult kõiki neid väikseid nippe ja trikikesi.

Võib arvata, et mänguautomaadid on lihtsalt juhuslikult mängusaali paigutatud, või et restoran pandi sinna, kus see asub, sest seal oli ruumi. Enamikus kasiinodes on see tõest nii kaugel kui võimalik. Peaaegu kõik on tehtud põhjusega ja põhjuseks on raha. Siin on viis saladust, mida kasiinod ei taha, et sa teaksid.

Kasiinod on kujundatud sihilikult, et peaksid mänguautomaatidest mööduma

Kõik on seadistatud nii, et sa pead mänguautomaatidest mööduma olenemata sellest, kuhu lähed. Kas pead tualetti minema? See asub mängupõranda taga või servades. Oled näljane? Restoran või baar on just mänguautomaatide läheduses.

Mänguautomaadid maksavad kasiinos arveid. Sõltuvalt kasiinost tuleb 60-95% tulust mänguautomaatidest.

Kasiinod väldivad sirgelt liikumist

Kas oled kunagi märganud, et kasiinodes pole kunagi sirgeid liikumisteid? Ka see pole juhuslik. Sirged muudavad lihtsamaks näha, kuhu lähed või kuidas väljuda. Väljapääs ei ole just see, mida kasiino sulle soovib näidata. Palju tuleb teha pöördeid ja väljapääsuni pole vaadet enne, kui sa juba reaalselt väljud. Kasiino ei taha, et sa mängimise ajal väljapääsu näeksid.

Kasiinod kasutavad spetsiaalset valgustust, et jaksaksid rohkem mängida

Valgustusele kulutatakse miljoneid, et jaksaksid rohkem hasartmänge mängida. Tuled on hämmastav tegur, kuidas ja miks inimesed hasartmänge mängivad. Õige valgustuse saamiseks kulutatakse palju-palju tunde uurimistööle. Laevalgustid on valmistatud eritellimusel, et kopeerida kodust valgustust. Kasiino soovib, et tunneksid end hasartmänge mängides koduselt.

Lisaks laes olevatele valgustitele on kõik ülejäänud tuled alates mänguautomaatide tuledest kuni baaride tuledeni, kuni dekoratiivsete tuledeni kõikjal kasiino ümber loodud selleks, et sul oleks parem tuju.

Kasiinod oleksid räpased kohad ilma täiskohaga koristajateta

Kasiinosid koristatakse pidevalt. Ööpäevaringse koristamiseta mängiksid ja kõnniksid läbi mikroobide, räpasuse ja prügi. Usud sa seda või mitte, kuid suures kasiinos valatakse pidevalt jooke põrandale, sisenetakse räpaste jalanõudega või visatakse midagi kas tahtlikult või kogemata põrandale. Mängijad lähevad mõnikord kasiinosse päevi duši all käimata.

Joobes mängijad oksendavad põrandale, haiged inimesed aevastavad üle masinate ja puudutavad mängukaarte. Seetõttu ei saa sa peaaegu kunagi kasiinos viibida nägemata inimesi koristamas. See on madala palga eest tänamatu töö, kuid koristajad on põhjus, miks sa iga kord kasiinot külastades haigeks ei jää.

Slotikad ja lauamängud tekitavad tahtlikult tunde, nagu oleks "peaaegu saanud jackpoti"

Mängijad armastavad rääkida sellest, kuidas nad peaaegu võitsid jackpoti või olid boonusvoorule nii lähedal. Seda tehakse meelega. Mänguautomaadid ei anna tulemusi juhuslikult. Kui vajutad nuppu või tõmbad kangi, teab masin tulemusi. Rullikute keerutamine on ettemääratud. Tulemus 7 esimesel rullikul, 7 teisel rullikul ja 7 napilt puudu kolmandal rullikul on trikk, et sooviksid kauem mängida. Kuidas sa saad lahkuda, kui oled peaaegu jackpoti saavutanud?

Mõni näide lauamängudest. Sellised mängud nagu Pai Gow Poker ja High Card Flush on spetsialiseerunud peaaegu suure võidu saamisele. Oled alati vaid kaardi kaugusel mastireast. Mastirea tabamise võimalused on haruldased, kuid kui sulle jagatakse 7 kaarti, on sul iga paari käe järel tunne nagu oleks see peaaegu käes.