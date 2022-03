Århusi kruiisisadam Taanis hakkab uue kaldaelektri terviklahenduse raames kasutama Eesti ettevõtte Shore Link tarnitavat tehnolahendust Shore Link CMS Cruiserit. Shore Link partneriks antud projektis on PowerCon.

Kruiisilaevade kaablihaldussüsteem (CMS Cruiser) on tehnoloogiline lahendus, mis varustab kai ääres seisvaid kruiisilaevu kaldaelektriga. Shore Linki CMS Cruiser sobib tänu kompaktsusele, lihtsale käsitlemisele ja merekeskkonda sobiva disaini tõttu eriti hästi kruiisilaevade ühendamiseks vähese liikumisruumiga sadamates. CMS Cruiserit käsitseb 1-2-liikmeline meeskond. Üks olulisemaid omadusi on võimalus ühendada ja lahti ühendada kõik laeva kaablid ka üksteisest sõltumatult, mis tagab hea kasutusmugavuse. CMS Cruiser on täielikult kooskõlas rahvusvaheliste IEC 80005 standardi nõudmistega.

Århusi kruiisisadama keskkonnasäästliku, nullheitkogusega mobiilse kaablihaldussüsteemi projekteerib ja ehitab tervikuna Shore Link.

Shore Linki tegevdirektori Klaus Kopelmani sõnul on Shore Link´i keskendumine kliendi vajadustele, hea disain, ja praktilised lahendused olnud heaks ja tugevaks platvormiks loomaks häid partnerlussuhteid kaldapealseid energiaühendusi vajavatele organisatsioonidele.

“Lisaks heale tehnilisele kompetentsile on meie meeskond omandanud asendamatu kogemuse ning on valmis juhtima samaaegselt erinevaid projekte. Lähiajal ootame mitmete uute huvitavate kaldaelektri- ja laadimisprojektide käivitamist,” märkis Kopelman.

Taani tuntud tehniliste terviklahenduste pakkujal PowerCon on kogemusi kaldapealsete energialahenduste pakkumisel paljudele sadamatele.

PowerConi partner ja kaubandusdirektor Peter Castberg Knudsen ütles: „Shore Link on välja töötanud suurepärase CMS-lahenduse, mis sobib ideaalselt Århusi sadama rangete nõudmistega. Loodame suurepärasele koostööle."

CMS Cruiser tarnitakse Århusi sadamale kaldapealseks energiavarustuseks 2023. aasta kevadel ning on seejärel peatselt valmis ka laevade teenindamiseks.

Shore Link on tehnoloogiaettevõte, mis töötab välja uuenduslikke ja keskkonnasõbralikke lahendusi sadamatele, sadamarajatiste operaatoritele ja laevaomanikele.