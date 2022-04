Garmin esitles oma uut taktikaliste nutikellade seeriat tactix 7. Uue viie nupuga kasutajaliidese ja kiiresti reageeriva puutetundliku ekraaniga sari tactix 7 pakub spetsiaalseid treening- ja sooritusfunktsioone, navigeerimist otse randmelt ning tervise ja heaolu jälgimist.

Tactix 7 on varustatud alati sisselülitatud helkiva ekraaniga, mis ühildub öise nägemise prillidega, ja spetsiaalse multi-LED-taskulambiga vähese valgusega olude jaoks.

Uusim nutikellade seeria on kujundatud vastavalt militaarstandardile (MIL-STD-810, löögi- ja põrutuskindel) ning selle veekindlus on kuni 10 ATM. Kõigil kolmel seadme tactix 7 mudelil on suur 1,4-tolline kriimustuskindla safiirkattega ekraan. Viie nupu ja puutetundliku ekraaniga kasutajaliides aitab kiiresti ja intuitiivselt kasutada topograafilisi kaarte ning pääseda ligi kõikidele vajalikele nutikella funktsioonidele.

Seeria tactix 7 mudelitesse on sisse ehitatud uus multi-LED-taskulamp, mis lülitatakse hetkega sisse ereda, valge või rohelise valgusega. Roheline valgus säilitab öisel ajal loomuliku nägemise.

Kasutajate turvalisuse huvides on seeria tactix 7 varustatud asukoha peitmise režiimiga, võimaldades jälgida läbitud vahemaid ning biomeetrilisi andmeid. Kui asukohaandmeid seadmes ei registreerita, kaitseb asukoha peitmise režiim andmete turvalisust ka seadme kaotamise korral.

Seeria tactix 7 nutikellad on oluliselt pikema aku kasutusajaga. Mudeli tactix 7 Standard aku töötab nutikella režiimis kuni neli nädalat ning tänu päikesepatarei arengule suudab mudel tactix 7 Pro nutikella režiimis töötada kuni 37 päeva.

Seeria tactix 7 on varustatud funktsioonidega taktikaliste operatsioonide jaoks, muuhulgas ühildub kell öise nägemise prillidega, toetab Jumpmaster-funktsiooni, kasutab kahepositsioonilist GPS-vormindust, projitseeritud teekonnapunkte ja laseb vajadusel kõik kasutajaandmed mõne sekundiga kustutada. Funktsioon Jumpmaster võimaldab kolme liiki hüppeid: HAHO, HALO ja Static. Topeltpositsioneerimise režiim näitab ühel ekraanil korraga kahe koordinaatsüsteemide komplekti andmeid.

Lennunduses tegutsevad kasutajad saavad seeria tactix 7 otsenavigatsioonifunktsiooni abil jõuda ülemaailmses lennundusandmebaasis olevasse lennujaama või kasutada funktsiooni Nearest, et alustada teekonda lähimasse lennujaama. Lisaks pääsevad piloodid ligi ka aeronavigatsioonilistele ilmastikuandmetele, sealhulgas radarile NEXRAD ning süsteemidele METAR ja TAF, et määrata oma tactix 7 seadmes tuult, nähtavust, õhurõhku ja muid andmeid.

Ööpäevaringseks kandmiseks mõeldud seeria tactix 7 võimaldab tervise- ja heaolu jälgimise funktsioone, sealhulgas Pulse Ox (vere hapnikusisalduse), pulsisageduse, hingamise ja stressi jälgimist, samuti Garmini heaolunäitajaid, nagu Body Battery, Fitness Age ja täiustatud une jälgimist funktsiooniga Sleep Score. Seeria tactix 7 mudelid ühilduvad ka teiste Garmini seadmetega, sealhulgas satelliitsideseadmetega nagu inReach Mini 2 ja koerte jälgimise seadmetega, näiteks Alpha 10.

Lisaks spetsiaalsetele spordirakendustele jahipidamiseks, mägironimiseks, jõutreeninguteks ja muudeks spordialadeks pakub tactix 7 kõiki hinnatud Garmini spordifunktsioone, näiteks Real-Time Stamina vastupidavuse jälgimiseks, Recovery Time Advisor, Daily Workout Suggestions ja mitmed teised.

Mitme ribalaiusega ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) toega saavad kasutajad juurdepääsu erinevatele navigatsioonisatelliitide poolt edastatavatele sagedustele, et täpsustada asukohta paikades, kus GNSS-signaalid peegelduvad, on nõrgad või ei levi. Kõik seeria tactix 7 seadmed sisaldavad eellaaditud kasutaja piirkonna Topokaarte ja tagatud on tasuta juurdepääs täiendavate mis tahes maailmajao kaartide allalaadimiseks. Vaba aja veetmiseks on seeriasse tactix 7 eellaaditud maailma avalikud piirikaardid, SkiView-kaardid ja enam kui 42 000 täisgraafilist maailma golfiväljakut.

Hea uudis on neile, kes vajavad täiustatud lahendusi, mida pakub Applied Ballistics (AB) – seeriasse tactix 7 Pro Ballistics on nüüd integreeritud AB ökosüsteem, sealhulgas rakendus AB Synapse koos andurite integratsiooniga.

Seeria tactix 7 jaemüügihinnad algavad 1099,99 eurost.