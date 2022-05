Garmin esitles äsja oma uut meresõitjatele suunatud GPS-nutikella quatix 7, millel on alati töötav puutetundlik ekraan, igakülgne ühenduvus Garmini meresõiduseadmetega ja kaua vastupidav aku.

Kell on mõeldud kasutamiseks nii vee peal kui mujal. Quatix 7 pakub mitmeid uusi ja mugavaid laevasõitu hõlbustavaid funktsioone, nagu multifunktsionaalse ekraani (MFD) juhtimine, ankru hiivamise hoiatused ja palju muud.

Kolm sarja kuuluvat mudelit – quatix 7, quatix 7 Sapphire ja quatix 7X Solar sisaldavad kõiki Garmini parimaid nutikellade funktsioone, pakkudes samas ka laevasõitu hõlbustavaid lisafunktsioone. Mudel Sapphire on uudisena alati töötava AMOLED-ekraaniga, mis tagab teravad värvid, kujutise selguse ja erksuse, kulutamata liigselt aku jõudlust.

„Iga meresõitja oskab hinnata sarja quatix 7 toodete mitmekülgsust ja kasulikkust – nendest on palju abi merereisil, aga need võivad teenida ka lihtsalt stiilse kellana, mida kanda koosviibimisel sõpradega,“ rääkis Garmini ülemaailmse tarbijamüügi asepresident Dan Bartel. „Tänu mitmetele uutele ja uuenduslikele meresõidufunktsioonidele saavad kasutajad oma MFD-d juhtida mis tahes paigast aluse pardal, saades isegi teateid oluliste ilmaolude ning tõusu ja mõõna kohta, mis võivad mõjutada aluse liikumist. Lisaks on sarja quatix 7 kelladel täiustatud nutifunktsioonid ja uskumatult pikk aku tööaeg, millele ei leia teiste meresõidukellade seas võrdset.“

Olenemata sellest, kas sõita paadiga, purjetada või kalastada, on sarja quatix 7 seadmete eeliseks sujuv integreerimine Garmini kaardiplotterite ja teiste meresõiduseadmetega. Pardaseadmetega ühendatuna võimaldab quatix 7 mugavat autopiloodi ja Fusion Entertainmenti süsteemide juhtimist ning võimaldab edastada olulist teavet sõiduki, veesügavuse, mootori pöörete, tuule ja muude kohandatud andmete kohta.

Sapphire’i mudelite aku tööaeg on kuni 16 päeva ja tavamudelitel kuni 18 päeva. Aku tööaja pikendamiseks laadimiste vahel kasutatakse mudelites Solar päikeseenergiat, venitades nutikella režiimis aku vastupidavuse kuni 37 päevani või aku säästurežiimis isegi kuni 90 päevani.

Olulisemad funktsioonitäiustused on järgmised:

MDF-juhtimine – kiire juurdepääs standardfunktsioonidele, nagu diagrammi suumimine, taustvalgustuse juhtimine ja paigutuse otsevalikutele;

ankru hiivamise hoiatussignaal;

loodete hoiatused, mis kasutavad integreeritud tõusude ja mõõnade kohta käivaid andmeid;

enamaid satelliidisagedusi kasutavad mudelid Sapphire ja Solar võimaldavad täpsemat positsioneerimist;

erinevate maailmajagude topograafilised kaardid.

Igal quatix 7 kellal on ka päikesevalguses hästi loetav AMOLED-ekraan, mille veekindluse tase on 10 ATM, pidades vastu ka suuremale koormusele sügaval vee all. Sarja quatix 7 kellade kasutamise muudab mugavamaks uus intuitiivne puutetundliku ekraaniga kasutajaliides, mis täiendab olemasolevat viie nupuga disaini. Mudeli Solar sisseehitatud LED-lamp võib osutuda eriti kasulikuks siis, kui päike on loojunud.

7. seeria quatixi seadmed sisaldavad komplekti Garmini ühilduvus- ja tervise jälgimise funktsioone, sealhulgas Pulse Ox, pulsisageduse, hingamise ja stressi jälgimist, aga ka mitmeid Garmini heaolu- ja treeningfunktsioone. Kasutajad saavad teostada makseid kontaktivaba makselahenduse Garmin Pay abil ning kuulata muusikat voogedastusplatvormide esitusloenditest. Samuti võimaldavad quatix 7 seadmed otse kella ekraanil võtta vastu nutiteateid, tekstisõnumeid, telefonikõnesid, e-kirju ja palju muud.

Mudelid quatix 7, quatix 7 Sapphire ja quatix 7X Solar on nüüd saadaval ning nende soovituslikud jaemüügihinnad jäävad vahemikku 699,99–1199 eurot.