Kui on plaanis koduaeda, rõdu või terrassi ümber kujundada ja sellega seoses valida ka uus õuemööbel, siis on valikus saadaval palju erinevaid võimalusi. Sobiva õuemööbli valimisel on aga vaja meeles pidada mitmeid erinevaid aspekte, mis on olulised, et tagada maksimaalne mugavus ja praktilisus.

Korrektsed mõõdud on kõige alus

Esimene oluline aspekt on planeeritava terrassi või hooviala mõõtmine. Täpsed ja tõesed mõõdud on nii terrassi planeerimisel kui ka sobiva õuemööbli valmisel kõige aluseks. Kui teostatud mõõtmine on vale, siis on suur oht tellida mööbel, mis on planeeritud ala või ruumi jaoks liiga suur või liiga väike. Võimalikke mõõtmisega seonduvaid vigu saab vältida, kui mõõta algselt kogu ala tervikuna ja seejärel mõõta eraldi üle ruumi planeeritavate erinevate mööbliesemete jaoks. Näiteks kui on plaanis valida nurgadiivan, siis on oluline arvestada, kui palju ruumi jääb nurgadiivani mõlemale küljele. Valides terrassile laua ja toolid, siis vaja jälgida, kas on olemas piisavalt ruumi ka vabalt laua taga istuda ja toole laua ümber liigutada.

Sobiva materjali valimine

Õuemööblit on saadaval paljudest materjalidest alates puidust ja metallist kuni rotangini, mis on kaetud erinevate veekindlate kangastega. Igal materjalil on nii eeliseid kui ka puudusi ning on oluline teha uurimistööd, enne kui pühendute kindlale materjalile. Vale materjali valimine võib kaasa tuua palju hooldustöid ja võimalikke kahjustusi. Näiteks on puit tavaline ja enam levinud valik aiamööbli jaoks, siis võib see eriti niiskes piirkonnas kasutades kiiresti mädaneda ja nõuab värvi säilitamiseks palju hooldust. Rotangist õuemööbel on palju ilmastiku kindlam ja vajab vähe hooldust, kuid nõuab rohkem uurimistööd selle kohta, millist tüüpi rotangi valida, kuna PE rotang on ilmastikukindel, kuid odavamad alternatiivid, nagu PU või PVC, ei ole kaugeltki nii ilmastikukindlad.

Odav õuemööbli hind ei taga kvaliteeti

On lihtne lasta end soodsatel pakkumistel ahvatleda, kuid odava mööbli ostmine tähendab, et annate järele kvaliteedis, mis tähendab tihtipeale, seda, et mööbel vajab kiiremini uuendamist kui arvate. Samuti tuleb arvestada, et mida odavam on mööbel, seda tõenäolisemalt ei ole see ilmastikukindel. Heaks näiteks selle kohta on rotangmööblite puhul kasutatav terasraam - see on palju odavam kui pulbervärvitud alumiinium, kuid teras roostetab ja jätab terrassile oranžid plekid, samas kui alumiinium on roostekindel.

Emotsiooni oste tuleks vältida

Õuemööbli valimine või ostmine ei tohiks kindlasti olla läbi mõtlemata ja põhineda esmasel emotsioonil. Lähtuda tuleks kindlasti võetud mõõtudest, valitud materjalidest ja stiilist, sest tegemist on õuemööbliga, mis leiab kasutust kodusel õuealal või terrassil mitu hooaega. Lisaks, kui osta õuemööblit emotsiooni ajel mõnest supermarketist, vaid heast hinnast lähtuvalt, tähendab see tõenäoliselt odava hinnaga kompromissi kvaliteedi osas. Sobiva õuemööbli valimine peaks olema põnev ja lõbus kogemus. Kui järgite olulisi aspekte selle valimisel, siis võoite kindel olla, et valitud mööbel sobob aeda suurepäraselt ja näeb aastaid suurepärane välja.