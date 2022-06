AS Levira paigaldas Saaremaal Orissaare teleteenuste mastile SkyView kaamera, mis näitab 140 meetri kõrguselt muuhulgas vaadet Orissaarele ja Virtsu sadamale. Otseülekannet saab vaadata siin: https://levira.com/skyview/.

Orissaare SkyView kaamera puhul on tegemist pöördkaameraga, mis näitab erinevatel kellaaegadel vaateid eri suundadest.

„Hetkel on kaamera seadistatud nii, et ootab idast päikesetõusu, seejärel saab näha Virtsu sadamat. Päeval on vaade Orissaare alevikule ning õhtul on võimalus nautida kaunist päikeseloojangut,“ rääkis Levira tehnoloogia- ja IT direktor Kristo Kaasan. Kuu aja jooksul toimub veel kaamera seadistus, et ilusamad vaated paika panna.

Lisaks internetile on plaan tuua Levira SkyView kaamerad teleekraanile, kasutades selleks hübriidtelevisiooni. Kui vaatajal on uuema aja teler, millel internetiühendus ning küljes antenn vabalevi kanalite vaatamiseks, siis vajutades puldil punast nuppu või minnes kanalile number 6 avaneb Hübriid TV avaleht, kust kõik kaamerad on peagi Slow TV menüü alt leitavad.

SkyView projekti raames pakub Levira otsülekandeid viiest Eesti kohast, tehes seda kaameratega, mis on paigaldatud ettevõtte kõige kõrgematele teleteenuste mastidele. Esimesena alustas aastavahetusel 2019–2020 tööd Tallinna teletornis 278 meetri kõrgusel olev panoraamkaamera. Seejärel paigaldas ettevõte kaamera 226 meetri kõrgusele Kohtla-Nõmme saatejaama masti ning mullu oktoobris alustas 150 meetri kõrguselt kaamera Pärnus. Tänavu aprillis alustas tööd 148 meetri kõrgusel Tartu teletornis asuv panoraamkaamera.

SkyView kaameraid kasutades ja kaasates tulevikus ka tehisintellekti on võimalik avastada metsatulekahjusid, aidata sünoptikutel saada kiirelt ülevaadet Eesti ilmastikust ja erapilootidel ohutult õhku tõusta, teada saades, kas sihtkohas on maandumiseks sobilik ilm.