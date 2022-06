Erinevate digivahendite kasutamine muudab meie igapäevast tööd. Näiteks hübriidse töö populaarsemaks muutudes, kus tööd tehakse nii distantsilt kui ka kontoris, asendatakse töö kvaliteedi tõstmiseks erinevad aegunud tehnoloogiad uuemate vastu. Töötajad ootavad, et töömudeli ümber kujunedes muutub ka töökoht ja kasutatavad seadmed on mugavamad, seega tuleb ettevõtetel järgida tehnoloogiatrende. Huawei tehnoloogiaekspert annab siinkohal ülevaate nutika kontoritehnika valdkonna uuendustest ja trendidest.

Põhitõdede alus – kiire internet

Kiire võrguühendus pole tänapäeval enam midagi uut, eriti arvestades, et internet Eestis on üks kiiremaid ja kättesaadavamaid maailmas, kuid eriti oluline on tagada töökindel internetiühendus ka kontoriruumides.

"Igas kontoris peab olema suure nõudluse korral ka kiire internet, näiteks kui videokonverentsiga liitub mitu töötajat või laaditakse alla suur hulk faile. Sellistes olukordades pole vaja mitte ainult head traadita internetiühendust, vaid pääsupunkte kontori erinevates nurkades, et ühendus oleks ühtlane ja ei katkeks. Üle õhu internet on eriti vajalik siis, kui plaanitakse kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid või vahendeid,“ selgitab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Tööülesannete täitmiseks kohandatud seadmed

Vananenud lauaarvutid ja kontoritehnika, mis ei ühendu alati väga lihtsalt, ei suuda enam tõrgeteta tööülesannete täitmist tagada – eriti kui töötada hübriidrežiimis. Kuigi sülearvutid on juba ammu laialt levinud ja tuntud seadmed, leidub endiselt tööandjaid, mis kasutavad vaid keeruliselt ühendatavaid statsionaarseid lauaarvuteid ja piiravad seetõttu töötajate kaugtöö võimalusi. Seoses hübriidtöö osakaalu suurenemisega pöörab üha enam ettevõtteid tähelepanu töövahenditele ning otsitakse parimaid lahendusi, mis sobiksid töötajate sooviga töötada nii kontoris kui ka kaugtööna.

„Uute tehnoloogiliste lahenduste otsimisel tuleb meeles pidada, et erinevad töövahendid peavad omavahel lihtsalt ühilduma. Huawei pööras erilist tähelepanu just parema kasutajakogemuse saamisele, et andmeedastus, erinevate seadmete ühildumine ja üldine kasutamine oleksid kiired ning töötas välja Smart office kontsepti, kus fookusesse on võetud just kontoritöö harjumused ning on leitud viisid seda lihtsustada. Näiteks MateBook D-seeria sülearvutit on mugav kasutada nii liikvel olles kui ka kontoris, ühendades selle vajadusel lisaekraaniga ja võimaldades niiviisi endale laiema tööpinna,” ütles ekspert.

Seadmetele mõeldes tasuks osta sama tootja seadmed, et neid oleks lihtne erinevate igapäevaste toimingute jaoks omavahel ühendada - näiteks, et tehtud märkmed tahvelarvutis salvestuksid automaatselt ka sülearvutisse, ilma et neid oleks vaja saata meili või Messengeri kaudu, ning et telefonigaleriist oleks võimalik fotosid arvutisse importida millisekundite jooksul.

Nutikam kontor

Nutikodu on juba tuntud trend, kui rääkida targa kodu lahendustest nagu kütte- või valgustussüsteemide kaugjuhtimine nutitelefoni abil. Olles muutunud majaomanike seas laialdaselt nõutuks, võetakse selliseid lahendusi üha enam kasutusele ka kontorites.

“Valgustus- ja toiteandurid aitavad elektritarbimist vähendada ning kütte kaugjuhtimine võimaldab õigeaegselt ruumid töötajate saabumiseks ette valmistada. Nende väikeste igapäevaste toimingute hõlbustamine ja haldamine võimaldab luua töötajatele mugava keskkonna ja optimeerida energiatarbimist ka siis, kui kontoris kedagi pole. See on alles nutikontori algus ning juba lähitulevikus on oodata üha enam töökeskkonda ja töötajate efektiivsust parandavaid lahendusi,“ selgitab Jekaterina Mishina.