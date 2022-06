Sõja- ja kaitsetegevusega seotud inimeste vähemaks ohtu seadmiseks pöörab Euroopa üha rohkem tähelepanu mehitamata sõjatehnoloogia kiirele arendamisele ja kasutamisele. Euroopa juhtiv robootika ja autonoomsete süsteemide arendaja Milrem Robotics viis esimesena Euroopas läbi lahinglaskmisi mehitamata lahingumasinalt ning toob turule luureks ja seireks mõeldud mehitamata maismaasõiduki THeMIS Observe.

„Mittekonvensionaalne sõjaline võimekus parandaks oluliselt Balti riikide ja NATO valmisolekut võimalikeks rünnakuteks, aidates säästa lahinguolukordades inimelusid,“ ütles Milrem Roboticsi juhatuse esimees Kuldar Väärsi.

Ta lisas, et Milremi kaitsetehnoloogia hiljutised katsed tõestavad robootika ja autonoomsete süsteemide võimekust.

Robotlahingusõiduk Type-X ja kõige laialdasemalt - tänaseks juba 12 riigis kasutusel olev THeMIS teevad Väärsi sõnul Milrem Roboticsist ka oma alal kõige esindatuma tootja, mis tagab Euroopa sõjatööstuse turul märkimisväärse konkurentsieelise.

Type-X robotlahingsõiduki esimesed laskeharjutused

Möödunud nädalal viis Milrem Robotics Sloveenias oma arendatud Type-X mehitamata lahingumasinalt läbi lahinglaskmisi – see teeb Eesti kaitsetööstusettevõttest esimese Euroopas, kes on kaugjuhitavalt mehitamata lahingmasinalt laskmisi läbi viinud.

Maailma mastaabis paistavad Milremi kõrval silma vaid USA ning ka Hiina ja Venemaa sõjatööstused, kes on tänaseni sarnaseid robootika-lahendusi ja võimekust testinud.

Esimene testlaskmine tehti Euroopa juhtiva tehnoloogia- ja kaitsevarustuse tootja KONGSBERGi (Kongsberg Defense & Aerospace) PROTECTOR RT40 relvasüsteemiga, mis on varustatud 30 mm Bushmaster kahuriga. „Koostöös sooritatud edukas harjutus toetab ettevõtete eesmärki arendada välja Type-X-il põhinev Põhjamaade ja Lääne-Euroopa riikide, aga ka USA nõudmistele vastav mehitamata-lahingsõiduk, mida kutsume Nordic Robotic Wingmaniks (NRW),“ ütles Väärsi.

Väärsi sõnul varustatakse NRW KONGSBERGi uusimate ja parimate PROTECTOR relvasüsteemidega. NRW eesmärk on toetada tanke ja jalaväe lahingumasinaid ning aidata neil teostada läbimurdeid vastase kaitsepositsioonidest või nurjata vastase manöövreid. Sõidukit saab varustada kuni 50 mm kahuriga, tankitõrje- ja õhutõrjesüsteemidega ning droonidega.

Väärsi rõhutas, et kuigi ettevõtte arendatavad robootikasüsteemid ning neile integreeritav lahingutehnika on kaugjuhitavad, jääb tuleavamise kontroll kindlasti inimesele. Ta lisas, et Milrem Roboticsi Type-X on varustatud intelligentsete funktsioonidega, mis võimaldavad sõidukil iseseisvalt punktist-punkti navigeerida ja tuvastada ning vältida võimalikke takistusi.

Laiemasse kasutusse Euroopa kaitsejõududes võiks Type-X jõuda Väärsi sõnul lähima viie kuni kümne aasta jooksul.

Milrem toob turule mehitamata maapealse süsteemi THeMIS Observe

Nädal enne lahinglaskmisi toimus Belgias iMUGS (Integrated Modular Unmanned Ground System) projekti neljas lahinguvälja demonstratsioon. Selle Eestist juhitava erakordse ja suuremahulise projekti eesmärk on arendada välja mehitamata maismaasüsteemi standardlahendus, mis suurendab Euroopa riikide kaitsevõimet ning mida saab rakendada ka mujal maailmas.

Milrem esitles iMUGS projekti raames luureks ja tulejuhtimiseks mõeldud mehitamata maismaasõidukit THeMIS Observe.

„Äsja väljatöötatud autonoomne seire- ja luuresüsteem (ISR) suurendab oluliselt sõjaliste operatsioonide efektiivsust, taktikaliste üksuste reaktsioonikiirust ja ühtlasi nende lahinguvõimekust ja ellujäämisvõimet,“ selgitas Väärsi. Ta lisas, et kergejalaväeüksuste jaoks seda tüüpi võimekust tavaliselt ühel platvormil ei ole.

„Huvi automatiseeritud luuresüsteemide vastu on suur, seda on üles näidanud mitmed riigid üle maailma. Olukorrateadlikkus on üks olulisemaid vajadusi lahinguväljal,“ lisas Väärsi.