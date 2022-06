(Sisuturundus)

Need online kasiino boonus näpunäited aitavad teil oma online kasiino boonust maksimaalselt ära kasutada! Et rohkem teada saada, milliseid boonuseid millises kasiinos saab leida, soovitame kasutada saite, mis aitavad teil nende valikute tegemisel. Väga kasulik nimekiri kasiinoboonused võib leida meie kodulehel, mis pakuvad kõige ahvatlevamaid boonuseid ja tutvustusi oma mängijatele.

Boonus on kõige sagedamini kasutatav ja populaarne turundusvahend online-kasiinodes. Paljud mängijad kasutavad kasiinoboonust selleks, et teada saada, kas mängusait meeldib neile, et suurendada oma pangakontot või pikendada mänguaega.

Kontrollige boonuse protsenti ja maksimumsummat

Esimene samm, mida peaksite tegema, on kontrollida boonuse protsenti ja maksimaalset boonussummat. Enamikus kasiinodes vastab esimene sissemakse 100%-le. Mõned kasiinod jõuavad isegi 150% või 200%. Maksimaalne summa varieerub 50 või 150 dollarist kuni piiramatu boonuseni mõnes kasiinos.

Kui võtate arvesse nii boonusprotsenti kui ka maksimaalset boonust, saate nüüd arvutada optimaalse summa oma esimeseks sissemakseks.

Kontrollige alati boonuse tingimusi seoses panustamise osas

Üks tähtsamaid samme, mille paljud kasiinomängijad kahjuks unustavad. Te peaksite lugema boonuse tingimusi seoses panustamise (või läbimise) nõuetega.

Boonusraha tuleb alati teatud arv kordi panustada, enne kui see muutub pärisrahaks, mida saab välja võtta. Tavaliselt on panustamisnõuded vahemikus 25-50 boonussummast.

Enne esimese sissemakse tegemist ja tervitusboonuse taotlemist on väga soovitatav kõigepealt arvutada oma panustamisnõuded. Miks? Kuna kõik tervitusboonused ei ole ühesugused, on mängijatel, kes teevad oma kodutööd, märkimisväärne eelis.

Uuri, kuidas mängud mõjutavad sinu panustamisnõudeid.

Kõik kasiinomängud ei anna boonuse panustamisnõuete puhul ühesugust osakaalu. Mõned mängud panustavad isegi 0% mõnedel mängusaitidel.

Enamik teenindusaegadest panustavad 100%, kuid mõned teenindusajad (tavaliselt madala varieeruvusega) võivad panustada palju vähem. Mängud nagu blackjack, rulett ja videopokker toovad alati väiksema protsendi.

Seepärast on oluline kontrollida, sest need osamaksu protsendid on igas kasiinos erinevad.

Ära ole "boonusrikkuja" või "kogenud mängija".

Kasiinod armastavad uusi kliente ja teevad kõik endast oleneva, et neile meeldida. Neile ei meeldi boonuseid kuritarvitada. Kasiinod soovivad, et teil oleks reaalne võimalus saada oma boonus tagasi, nagu ka teie soovite korralikku võimalust raha välja võtta.

Et vabaneda võimalikest boonuste kuritarvitajatest, on kasiinod kehtestanud lisareeglid. Üks neist reeglitest on see, et boonusrahaga mängides ei tohi ületada maksimaalset panust.

Kui ületate maksimaalset panust, võib kasiino pidada teid "eelispalluriks" ja tühistada kogu teie boonusraha ja võidud. Kui soovite mängida suuremate panustega, kontrollige jällegi boonustingimusi.

Meie nõuanne: ärge püüdke kasiinot nutikate trikkidega võita. Uskuge meid: nad teavad kõiki boonuste kuritarvitamise nippe ja keelavad teid oma kasiinost, kaotades kõik teie võidud (ja võimaluse korral ka teie hoiuse). Lihtsalt jääge oma tavapärase mängustiili juurde ja ärge püüdke neid üle kavaldada.

Teadke, et võite alati boonusest keelduda.

Pidage alati meeles, et te ei ole mingil juhul kohustatud vastu võtma kõiki teile pakutavaid kasiinoboonuseid. Me võtame (peaaegu) alati kõik boonused, sest me näeme boonuseid kui lisaraha meelelahutuseks. Boonus annab sulle lisaaega ja reaalse võimaluse võita rohkem raha. Kui te ei taha saada probleeme oma panustamisnõuete ületamise tõttu ja soovite oma deposiidi raha enda äranägemise järgi hallata, siis võite jätta boonused saamata.

Mängi tasuta keerutusi ilma panustamisnõueteta

Tasuta keerutuste boonused on alati väga lõbusad. Need on tasuta, andes sulle võimaluse proovida uusi teenindusautomaate ja isegi võita head raha. Välja arvatud need tüütud panustamisnõuded. Mõned kasiinod pakuvad tasuta keerutusi ilma panustamisnõueteta. Kõik, mida võidate nendes kasiinodes tasuta keerutustega, saab kohe välja maksta.

Kokkuvõte

Nüüd tead, kuidas mõista boonustingimusi, kuidas vältida boonuse rikkumist ja milliseid teenindusautomaate mängida, et oleks parim võimalus täita panustamisnõudeid enne raha lõppemist.