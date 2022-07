(Sisuturundus)

Kui oled online kasiinodes uustulnuk, avastad kiiresti, et valikuid on väga palju. Eestis lubatud online kasiinod pakuvad tuhandeid mänge, mille vahel valida. Eelkõige slotikatel on saadaval erinevaid versioone, mistõttu võib olla keeruline teada, millise mänguga alustada või milline mäng annab sulle parima võiduvõimaluse. Kui vastad mõnele lihtsale küsimusele suudad lihtsamalt tuvastada millised sloti mängud just sulle kõige rohkem sobivad.

Kas soovid mängida litsentseeritud slotikaid?

Esimene asi, mida pead oma slotimängude valiku kitsendamiseks läbi mõtlema, on see, kas eelistate litsentseeritud mänge või mitte. Litsentseeritud mängud on selles kontekstis mänguautomaadid, mis on seotud autoriõigustega kaitstud materjaliga, nagu filmid, raamatud, näitlejad ja popkultuuri tegelased.

Tarkvaraarendajad peavad hankima litsentsi autoriõigustega kaitstud materjalile viidete kasutamiseks. Sellistele mängudele juurdepääsu piiratuse tõttu võib vastus sellele küsimusele oluliselt kitsendada sinu valikut. Neile, kes hoolivad litsentseeritud mängudest on valikus minimaalne valik ja nad peavad oma online kasiinot hoolikamalt valima.

Milliseid slotimängu funktsioone soovid mängida?

Hasartmängud on ennekõike meelelahutus, seega peaks see olema lõbus. Slotimängud võivad olla aga väga korduvad, mistõttu võib nendest kiiresti tüdineda. Kui juhtub, et korduvatest keerutustest hakkab igav, tasub valida mäng, millel on teatud tüüpi lisafunktsioonid, nagu minimäng, boonusvoor või võimalus võita tasuta keerutusi. Need funktsioonid annavad lisaks esialgsele panusele veel midagi, millele keskenduda.

Teine viis põnevil püsimiseks on mängida progressiivset jackpoti mängu. Progressiivse jackpotiga mänguautomaadid võtavad igast panusest teatud protsendi, mis lisatakse potentsiaalsetele jackpoti auhindadele. Filtreid kasutades saab slotimängudes navigeerida, et leida neid funktsioone sisaldav mäng. Kui oled aga rohkem huvitatud boonuste funktsioonidest, võid otsida konkreetseid mänguautomaatide kategooriaid, mis sisaldavad minimänge või muid “kellasid ja vilesid”.

Kui kaua soovid slotikaid mängida?

Järgmine asi, mida soovid oma slotikate valimisel arvestada on see kui kaua soovid mängida. Mõned mängud töötavad kiiremini kui teised. Üldiselt võib öelda, et mida kiiremat mängu sa mängid, seda suurem on su käive ja suurem ka võimalus, et mängimiseks kasutatav raha saab otsa. Kui kasutad automaatse keerutamise funktsiooni, lisab see mängule samuti kiirust, seega kui mängid ajaviitmiseks võiksid eelistada iga keerutuse ise tegemist.

Kui oluline on su jaoks slotikates võitmine?

Mõnele inimesele meeldib slotikaid mängida, sest neile meeldib võita. Hasartmängud on mõeldud meelelahutuseks. Kasiinosse pääsemiseks ei pea sa piletit ostma nagu kinno või kontserdile minnes, kuid see ei tähenda, et saad seda meelelahutust tasuta nautida. Üle miljonite erinevate mängijate poolt tehtud erinevate keerutuste jäävad kõik online kasiinos pakutavad slotimängu kasiino jaoks kasumisse.

Slotikate osas on üldiselt reegel, et lihtsamate mängude väljamaksete protsent kõrgem, kui rohkete lisafunktsioonidega mängudel. Progressiivsed jackpotid on suurepärane näide, sest siin võetakse osa igast keerutusest, et lisada see jackpoti auhinnafondi. Kasiino ei võta seda osa välja summast, mida nad tavaliselt teeniksid. Kõrgeima tasuvusprotsendiga mängud on kasiino kõige lihtsamad kolme rullikuga slotikad. Mis neil puudu on põnevusest, selle korvavad nad võitude väljastamisega.

Kokkuvõte

Sinu valik slotikate osas taandub lõpuks isiklikele eelistustele. Kasuta neid küsimusi, et kitsendada oma valikut. Lõppkokkuvõttes pead lihtsalt valima sind huvitavate teemade või graafika põhjal. Kõik saadaolevad mängud on loodud sinu meelelahutuseks, seega pole olemas valet valikut. Pärast ühe slotika valimist naudi selle mängimist nii kaua kui soovid ja siis võid igal ajal mõnda teist proovida.