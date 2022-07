(Sisuturundus)

Tänapäeval on kasiinode mängud ja maailm niivõrd populaarsed ja igapäevased, et igaüks meist on nendega kokku puutunud – kasvõi reklaame näinud. Küll aga on tänapäevases just online põhises infoväljas ka inimestel rohkem fookuses see kuhu ja millist infot me sisestame ning muidugi oleme harjunud saama kõike nüüd, kohe ja praegu, ehk siis see kuidas kasiino tehnoloogia aitab meil mängida maksimaalse mugavuse ja minimaalse pingutusega annab neile ka teiste keskkondade ees selge eelise. Mida täpsemalt kontovaba kasiino ehk soomepäraselt kasino

ilman rekisteröitymistä endast ette kujutab ja milline tehnoloogiline lahendus seda võimaldab? Kas see tähendab, et minu andmeid ei lisata üldse keskkonda? Vaatame selle täpsemalt järele.

Mis on kontovaba kasiino?

Kontovaba ehk ilma registreerimiseta kasiino tähendabki tegelikult pigem seda viimast – sa saad kasiinos mängida ilma, vajaduseta eraldi konto registreerimise osas. See tähendab, et sa ei pea eraldi oma isikuandmeid sisestama nagu näiteks oma sidevahendeid nagu e-mail eraldi kinnitama ja mingeid pangaväljavõtteid kuhugi saatma, ehk sa ei pea endale ise kontot looma. Selleks on kasiino ise oma uudsete tehnoloogiliste lahenduste abil sulle tegelikult konto loonud kuhu edaspidi kas pangalingi või Smart-ID või Mobiil-ID abil sisse saad, kuna konto on seotud sinu isikuandmetega.

Aga kuidas see tehnoloogia täpsemalt toimib?

Sulle automaatselt konto loomiseks ongi antud süsteem selliselt üles ehitatud, et kasiino ise saab pangalt sinu esmase info kätte ja loob sulle konto. Selle jaoks, et pangast info laekuks, pead sa aga oma esimese sissemakse tegema ja seda reeglina just Trustly vahendusel. Sealt maksest saab aga kasiino kätte sinu esmase info nagu nimi, vanus, pangakonto andmed jm, mille alusel sulle konto luua. Küll aga ei pea selle pärast üleliia muretsema kuna Trustly on ennast ajas tugevalt tõestanud platvorm, mis allub ka korralikult Rootsi regulatsioonidele.

Mis see Trustly täpsemalt on?

Trustly on Rootslaste poolt loodud makselahendus mis toimib lihtsalt põhimõttel – and vahendavad makseid kodupangast otse keskkonda. See tähendab, et Trustly kaudu saad makseid teha kui oled klient teatud pankades, Eestis on nendeks reeglina Swedbank, SEB, LHV ja Luminor. Trustly lahendust kasutavadki reeglina just kiirkasiinod ehk kontovabad kasiinod, kuna see makseviis võimaldab pangast piisavalt ja turvaliselt infot saada, et kasiino saaks sulle sinu eest konto luua.

Miks valida just kontovaba kasiino?

Kontovaba kasiino suurim eelis ongi just uudsete tehnoloogiliste lahenduste abil loodud mugavus – sa teed oma esimese sissemakse ära ja saad koheselt mängima asuda, ei mingeid tüütuid protsesse. See on suurim eelis just tänapäevaste mobiilsete eluviiside juures. Kujutage näiteks ette, et hommikul bussi oodates soovite kiirelt ühe mängu teha, enne seda peate aga endale konto looma, kümneid andmeid ja väljavõtteid sisestama, enda e-maili kinnitama, mille kinnituskiri laekub ka kindlasti vähemalt 5 minutit. Kokkuvõttes jääb sellises olukorras teil kas mängimata või jääte bussist lihtsalt maha. Kontovaba kasiinoga seda muret aga ei ole, kuna sissemakse ise võtab aega mitte rohkem kui mõni minut ja oletegi mängus!

Kas ka kontovabad kasiinod on turvalised?

Nagu ka teiste kasiinode puhul tasub esmaselt alati vaadata kas antud online kasiino kus kontovabalt mängima soovid asuda on Eestis litsentseeritud ja registreeritud. Kui kasiino on Eestis korrektselt registreeritud siis hoiab sellel keskkonnal silma peal ka Maksu- ja Tolliamet, ehk turvalisus on tagatud. Ka Trustly on end turul pikalt tõestanud kui igati usaldusväärne makselahendus ehk ka selle osas ei tohiks turvalisus murekohti tekitada.

Korduma Kippuvad Küsimused:

Nagu uute ja huvitavate lahendustega ikka, tekib ka paratamatult huvilistel alati palju küsimusi. Teeme põgusa kokkuvõtte enimlevinud küsimustest ja ka lühidatest vastustest neile mõttekohta valmistavatele punktidele.

· Kuidas kontovabalt mängimine asumine toimib?

Mängima asumiseks pead esimese sissemakse tegema ja seda reeglina sellise makselahendusega nagu Trustly. Seejärel saadki koheselt mängima asuda, lihtne!

· Kas selline tehnoloogia mis võimaldab mulle konto luua on ikka turvaline?

Jah, see on pankadega koostöös toimiv ja seega vastab igati nõuetele ja on turvaline lahendus.

· Millised on kontovaba kasiino eelised tavalise online kasiino ees?

Ilma registreerimata ehk kontovaba kasiino suurim eelis ongi just mugavus, sa teed lihtsalt oma esimese sissemakse ära ja saad koheselt mängima asuda, ei mingeid tüütuid protsesse.

· Kas kõik online kasiinod on kontovabad?

Ei, kõik online kasiinod ei paku kontovaba mängimise võimalust – küll aga on kõik kontovabad kasiinod just online keskkonnas.